Lady Gaga y su deseo de enamorar a todos

Lady Gaga, que este 28 de marzo cumple sus 35 primaveras, está decidida a seguir conquistando dos facetas que la apasionan desde niña: la música y la actuación. Desde su rol en American Horror Story, Gaga no ha parado con los proyectos histriónicos. ¿Qué tiene en puerta? Te lo contamos, al igual que sus actuales planes musicales.

Sus inicios

Su nombre verdadero es Stefani Joanne Angelina Germanotta, tiene ascendencia italiana y creció en el Upper West Side de Nueva York. Influenciada por su mamá empezó a tocar el piano a los 4 años.

Su padre le daba canciones de Bruce Springsteen para ensayar, aunque ha declarado que su ídolo máximo es David Bowie.

Desde los 13 años empezó a componer; su primera canción la tituló “I’ll Find a Way To Love Again”.

Estudió en el Convento del Sagrado Corazón, en Manhattan, donde coincidió con Paris Hilton y Kim Kardashian y también fue donde vivió una de las etapas más oscuras debido al bullying que sufrió.

A los diecisiete años fue admitida en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York para estudiar música, aunque lo dejó a los pocos meses. Inició su carrera artística interpretando canciones melódicas al piano en clubes y pequeñas salas de Nueva York.

Camino a la fama

En el año 2006, Stefani actuaba en el Lower East Side con bandas expertas en covers. Mientras tanto, componía para artistas como Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Fergie y Akon.

El panorama empezó a cambiar cuando conoció al productor musical Rob Fusari, con el que inició una relación de trabajo y sentimental. Fue Fusari quien le puso el sobrenombre de Lady Gaga, en honor a la canción “Radio Ga Ga”, de Queen, uno de los grupos de cabecera de Stefani.

Akon, que ya conocía sus habilidades como compositora, la escuchó cantar en el Lower East Side y decidió contratarla para su sello, Kon Live Distribution. Así empezó Lady Gaga a trabajar, en colaboración con Fusari y otros productores como RedOne o Martin Kierszenbaum, en el que sería su disco de debut, The Fame.

Estrellato