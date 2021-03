Da Bernardo Flores toque mexicano a serie española 'Express'

Cortesía

La serie favorita de Bernardo Flores es Vis a Vis, una historia carcelaria que lo atrapó por el desarrollo de los personajes. El actor ya no necesita imaginarse cómo se logró eso, pues forma parte del nuevo proyecto de uno de los creadores de aquella trama.

Flores es el único mexicano en Express, la nueva serie escrita y producida por Iván Escobar, también protagonizada por Maggie Civantos, quien dio vida a Macarena Ferreiro en Vis a Vis.

Con ocho semanas de rodaje en Madrid, el mexicano ya perdió el nervio de trabajar con gente que admira, pues lo han hecho participe de todas las decisiones de su personaje.

"En esta serie, cada personaje está escrito con unos detalles y unos matices que simplemente con verlos sabes que puede ser un cuento propio. Es muy compleja en historias, círculos, personajes y tramas, eso hace que sean muy verdaderos.

"Me resultó increíble el tiempo que dedican al trabajo de mesa, puedes construir con los escritores cosas nuevas que no estaban planteadas y, como mexicano, me pidieron que cambie cualquier cosa que no me guste por no estar mexicanizado", compartió el histrión en entrevista.

Flores se integrará a una trama sobre el secuestro exprés, pero no pudo revelar detalles de su papel, pues las filmaciones de la producción original de Starzplay continuarán hasta junio.

Al ser su primer trabajo internacional, el actor que dio vida a Pablo Valentín en Like, la Leyenda, producida por Pedro Damián, se siente con más responsabilidad que cuando dio vida a un psicópata de doble personalidad en la telenovela La Doña.

"A mi personaje le metí las groserías que decimos, me ha encantado porque en tele abierta no te dejan decirlas y aquí, como es para streaming, no hay problema y los textos hasta quedan más naturales y se sienten más", afirmó el actor.

"Está padre meter mi cultura en este proyecto porque soy el único mexicano, entonces soy el frijolito en el arroz y tengo la oportunidad de explicarles cómo es México. Gracias a eso, me quieren llevar al mejor restaurante mexicano de Madrid".

Lo primero que le dijeron los productores a Flores cuando comenzó el rodaje fue que es el actor extranjero que más trabajo les ha costado llevar debido a las restricciones por la Covid-19.

El tapatío recuerda que sufrió mucho con sus trámites para poder trabajar en la serie y estaba seguro que llamarían a alguien más, por lo que incluso llegó a preguntarse qué vieron en él para aferrarse a tenerlo.

"Lo más fácil de estar en este proyecto fue quedar. Me mandaron el casting, lo devolví y a los tres días me habla mi mánager y me dice que les encanté, ya tenían el vuelo para mí el 2 de enero.

"Dentro de mí vieron que este personaje lo podía explotar y dicho y hecho, el primer día de grabación con la primera escena bajaron productores al set y me felicitaron. Ya somos super amigos, en mi cumpleaños nos fuimos por un pastel", recordó Flores