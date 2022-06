Suspende Texas todos los abortos

Austin— Los abortos en Texas se han detenido luego de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) que eliminó la protección constitucional para un aborto, lo que garantiza una incertidumbre legal, dieron a conocer las organizaciones Whole Woman’s Health y Planned Parenthood Texas.

La Corte Suprema de EU dictaminó el viernes revocar el fallo Roe vs. Wade, de 1973, permitiendo que los estados establezcan sus propias leyes que regulen los procedimientos de aborto. Texas tiene una ley de “activación” que prohibirá todos los abortos desde el momento de la fertilización a partir de los 30 días posteriores al fallo de la Corte Suprema, que generalmente se emite alrededor de un mes después de la opinión inicial.

Pero las clínicas y los fondos de aborto están cesando sus servicios ahora porque el fiscal general de Texas y algunos activistas contra el aborto argumentan que las leyes estatales que prohibían el aborto antes de Roe vs. Wade, que nunca fueron derogadas, ahora podrían estar vigentes en Texas.

“Debemos pausar los servicios de aborto en nuestras organizaciones separadas mientras nuestros equipos legales continúan revisando el devastador fallo de hoy y cómo impacta y desencadena las leyes existentes de Texas, incluidas las prohibiciones totales del aborto”, dijo Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood South Texas.

Hons dijo que los servicios de aborto en Planned Parenthood Gulf Coast, Planned Parenthood of Greater Texas y Planned Parenthood South Texas han cesado.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió un aviso el viernes advirtiendo que algunos fiscales podrían iniciar de inmediato procesos penales basados en violaciones de las prohibiciones de aborto de Texas anteriores a Roe vs. Wade que la Legislatura nunca abolió.

“Aunque estos estatutos no se podían hacer cumplir mientras Roe estaba en los libros, siguen siendo leyes de Texas”, escribió Paxton. “Según estos estatutos anteriores a Roe, los proveedores de servicios de aborto podrían ser penalmente responsables por realizar abortos a partir de hoy (viernes)”.

Como resultado del estatus anterior a Roe en el estado, los proveedores y los fondos de aborto han dejado de operar en la confusión legal.

Whole Woman’s Health, el proveedor de servicios de aborto independiente más grande del país, dijo que suspendió temporalmente los servicios de aborto en sus cuatro clínicas de Texas ubicadas en Austin, Fort Worth, McAllen y McKinney.

“No estamos de acuerdo con Paxton sobre la interpretación de la prohibición, pero para proteger a nuestro personal y pacientes de funcionarios hostiles en Texas, hemos dejado de brindar servicios de aborto hoy”, dijo Amy Hagstrom Miller, presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, en una conferencia de prensa ayer.

La organización Alamo de Salud Reproductiva de la Mujer, que brinda servicios de aborto en San Antonio, también dejó de brindar abortos el viernes, dijo Andrea Gallegos, directora ejecutiva de la clínica.

Los fondos de aborto también han detenido sus operaciones en medio de la amenaza de acciones legales en Texas. El Fondo Lilith para la Equidad Reproductiva, un fondo de aborto que brinda asistencia financiera a las personas que buscan abortos, y el Fondo de Igualdad de Acceso de Texas dijeron que han dejado de financiar abortos en Texas debido al estatus anterior a Roe del estado.

“Debido a la incertidumbre y el riesgo de lo que podría traer la decisión, estamos pausando la financiación hoy hasta que tengamos la oportunidad de entender la decisión”, escribió Texas Equal Access Fund en Twitter.

Texas promulgó por primera vez una prohibición penal del aborto en 1854. Esa prohibición nunca fue derogada, pero un caso de 2004 en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito encontró que al aprobar leyes que rigen los abortos –como la disponibilidad de abortos para menores y las prácticas de clínicas de aborto– la Legislatura de Texas derogó sus antiguas prohibiciones mediante regulaciones que implicaban que la prohibición ya no estaba en vigor.

Aun así, Jonathan Mitchell, ex procurador general de Texas y artífice del proyecto de ley 8 del Senado (SB8), que prohibió los abortos en Texas a partir de las seis semanas, argumentó que el estatuto anterior a Roe se puede hacer cumplir de inmediato en Texas excepto los procedimientos necesarios para salvar la vida de la paciente.

Anteriormente, los fiscales no presentaron cargos contra pacientes o proveedores bajo las leyes de Texas porque los tribunales no confirmarían las condenas bajo Roe, dijo. Ahora, “ya no existe ese obstáculo porque Roe ha sido anulado”, dijo en un comunicado.

La opinión ha asustado a los proveedores y a los fondos lo suficiente como para suspender los servicios de aborto de inmediato, acelerando la llegada del mundo posterior a Roe en Texas: un mundo en el que las personas que necesitan abortos deben gastar tiempo, dinero y recursos para viajar fuera del estado para obtener servicios, un privilegio monetario que muchos no pueden permitirse.

El Fondo Lilith dijo que debido a que los activistas contra el aborto argumentan que las leyes anteriores a Roe vs. Wade podrían volver a entrar en vigencia, cesaron las operaciones para proteger al personal y a los voluntarios del fondo de aborto del riesgo de arresto, incluso cuando el análisis legal “todavía está en las primeras etapas”.

“Lilith Fund se ha visto obligado a pausar la financiación directa de la atención del aborto mientras evaluamos el impacto de la reciente decisión la Corte Suprema de EU”, dijo un comunicado de Lilith Fund. “Estamos evaluando cómo podemos ayudar a las texanas embarazadas, pero aún no tenemos respuestas”.

Emily Berman, profesora asociada del Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo que no está claro si las antiguas prohibiciones se confirmarán en los tribunales.

“Estamos en un área gris con respecto a lo que a veces se llama leyes zombis, los vestigios anteriores a Roe”, dijo Berman. “De alguna manera, dependerá de los fiscales locales decidir si quieren presentar casos”.

Ella dijo que si bien los fiscales podrían decidir meterse en una batalla legal de este tipo, si simplemente esperan a que la ley “desencadenante” de Texas entre en vigencia, sus casos tendrán una base más sólida.

La ley de “activación” de Texas no entrará en vigencia hasta 30 días después del fallo de la Corte Suprema, que podría demorar alrededor de un mes en publicarse. La ley de Texas tendrá excepciones para realizar abortos limitados sólo para salvar la vida de una paciente embarazada o prevenir una “deficiencia sustancial de una función corporal importante”. Penalizará a la persona que realiza el aborto, no a la persona que se somete al procedimiento.

Se espera que más de la mitad de todos los estados prohíban esencialmente el aborto en los próximos meses.

Algunas clínicas en los estados vecinos también dijeron que detuvieron los servicios de aborto el viernes. Planned Parenthood Great Plains dijo el viernes que dejó de practicar abortos en Arkansas.

En Texas y otros estados donde los procedimientos de aborto ya no estarán legalmente protegidos, Whole Woman’s Health dijo que continuará operando un programa que brinda asistencia financiera a las pacientes que necesitan viajar para recibir atención fuera del estado.

“Haremos todo lo posible para ayudar a obtener atención segura, oportuna y asequible para aquellas personas cuyos derechos y acceso a servicios de aborto seguro y legal han sido revocados de manera cruel e injusta”, dijo Miller en un comunicado.

El proveedor, que atiende principalmente al Sur y Medio Oeste, dijo que continuará operando clínicas en Baltimore, Maryland; Minneapolis, Minnesota; Alexandria, Virginia; y Charlottesville, Virginia. También ofrecerá píldoras abortivas por correo a pacientes en Illinois, Maryland, Minnesota, Nuevo México y Virginia. El proveedor de servicios de aborto dijo que está “explorando planes” para expandir los servicios en la clínica y por correo en otros estados donde el aborto está legalmente protegido.

Hons, de Planned Parenthood South Texas, dijo que no tiene conocimiento de ninguna instalación en Texas que realice abortos legales en la actualidad, y dijo que Planned Parenthood South Texas no reanudará los servicios de aborto hasta que tenga un asesoramiento legal “claro” para hacerlo.

“Nuestra capacidad para hacer el trabajo está en pausa”, dijo Hons. “Esperamos resumir todos los aspectos de la asistencia y el apoyo que podamos tan pronto como sepamos que hacerlo cumple con el nuevo marco legal”.