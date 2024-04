Sin registrarse, mayoría de votantes texanos de 18 años

Cuando David Dzul se acercó a su director para proponerle organizar una campaña de registro de votantes en el campus en 2019, rápidamente se dio cuenta de por qué las tasas de participación en la votación son tan abismales entre sus compañeros.

Desde hace mucho tiempo se exige a las escuelas secundarias de Texas que distribuyan formularios de registro de votantes a los adolescentes mayores dos veces al año. Pero Dzul dijo que eso no estaba sucediendo en la escuela secundaria DeBakey de Houston, y que inicialmente no pudo precisar quién era el registrador de votantes designado de la escuela, o si la escuela cumplía siquiera con la ley estatal de décadas de antigüedad.

Dzul estaba tratando de impulsar el compromiso cívico después de enterarse de las bajas tasas de participación entre los votantes jóvenes en una reunión de Mi Familia Vota, un grupo que anima a los latinos a votar. Finalmente organizó un grupo de compañeros para rastrear a sus compañeros de clase cuando cumplieran 18 años, ayudarlos a registrarse y hacer un seguimiento con un enlace para confirmar que podían votar en las próximas elecciones.

“No creo que la administración apoyara tanto la iniciativa sino que la tolerara”, dijo Dzul. “No estaban activamente colocando mesas ni diciendo a los estudiantes que se registraran, pero nos permitieron ocupar espacio y conseguir que los registradores de votantes adjuntos voluntarios ingresaran a las escuelas”.

Texas alberga a unos 409 mil ciudadanos estadounidenses de 18 años, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2022. Según la Oficina del Censo de EU, el 39.6% de los texanos de entre 18 y 24 años estaban registrados para votar en noviembre de 2022. Y esa fue la mayor disminución en el registro de votantes para cualquier grupo de edad en comparación con las elecciones de mitad de período anteriores en 2018.

Hasta los que sí se registran…

E incluso una vez que los adultos más jóvenes están registrados, votan en menor proporción que otros grupos de edad. Durante las elecciones intermedias de 2022, sólo participó el 49% de los votantes registrados de Texas entre 18 y 24 años. Eso se compara con el 86% de los votantes de 65 años o más.

Las investigaciones han descubierto que votar crea hábito y las escuelas secundarias son un campo de entrenamiento fundamental para iniciar ese patrón. La Encuesta de Jóvenes de Harvard de 2023 encontró que dos tercios de los jóvenes de 18 a 29 años que definitivamente planean votar dijeron que su educación secundaria hacía que votar fuera importante. Pero sólo el 47% de los votantes menos comprometidos en ese grupo de edad se sienten así acerca de su educación secundaria.

“Comenzar ese hábito temprano es un predictor de votación de por vida”, dijo Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston. “Queremos que los estudiantes comiencen este proceso temprano y luego lo lleven adelante a través de su vida cívica”.

La ley de 1983 que exige que las escuelas secundarias distribuyan formularios de registro de votantes a los estudiantes de 17 años y 10 meses o más tenía como objetivo aumentar la participación entre los votantes jóvenes. Pero la Oficina del Secretario de Estado, encargada de crear las instrucciones para implementar la ley, no realiza un seguimiento del cumplimiento. Y las escuelas que no distribuyen formularios de inscripción a los estudiantes elegibles no son penalizadas.

El Laboratorio Electoral de la Universidad de Houston estimó en 2021 que sólo una cuarta parte de las escuelas cumplían la ley, aunque esa cifra no es concluyente. Algunos estudiantes de último año de secundaria dijeron al Tribune que nunca les habían entregado un formulario de registro de votantes en la escuela, y líderes de organizaciones sin fines de lucro dijeron que habían hablado con administradores escolares que desconocían la ley.

‘No es muy amigable’

Y muchos críticos de las leyes electorales de Texas, incluidos los nuevos límites aprobados en 2021, dicen que registrarse fuera de la escuela no es muy amigable para los adolescentes. Mientras que otros estados tienen registro de votantes en línea, los texanos deben completar una solicitud en papel, creando una posible barrera para los jóvenes que hacen de todo, desde comprar hasta realizar operaciones bancarias, digitalmente.

Los legisladores estatales en 2021 también restringieron la forma en que los educadores pueden enseñar historia y eventos actuales. La ley, diseñada para mantener la “teoría crítica de la raza” fuera de las escuelas públicas de Texas, también prohíbe a los maestros discutir “un tema de política pública o asuntos sociales ampliamente debatido y actualmente controvertido”. Sin definir “controvertido”, la ley creó una confusión generalizada sobre qué temas los docentes podían y no podían cubrir legalmente.

“No basta con decirle a la gente que 'votar es importante'“, dijo Maggie Stern, quien promueve la participación cívica de los jóvenes a través de la organización sin fines de lucro Children’s Defense Fund Texas.

“Los jóvenes están motivados por los problemas que afectan a su comunidad, por lo que a medida que comprenden las formas en que los funcionarios electos tienen poder sobre esos temas, están más motivados para votar; esa parte de la educación cívica realmente falta en Texas”.

Esfuerzos para cambiar el panorama legal de Texas

Kevin Brown todavía recuerda vívidamente haber aprendido a votar en su clase de Gobierno cuando era estudiante de secundaria en San Marcos a mediados de los años 80. Una organización sin fines de lucro instaló una cabina de votación en su salón de clases y enseñó a los estudiantes cómo marcar sus selecciones. Los estudiantes realizaron un simulacro de elección y el recuento se compartió al día siguiente en los anuncios de la mañana.

Brown, quien ahora se desempeña como director ejecutivo de la Asociación de Administradores Escolares de Texas, dijo que los administradores tomaron en serio la educación cívica cuando más tarde se convirtió en maestro de escuela pública. Querían desarrollar ciudadanos que estuvieran comprometidos con el mundo y los problemas que los rodeaban.

Ahora le cuesta imaginar que una escuela celebre una elección presidencial simulada sin generar preocupación de que hacerlo pueda generar controversia. El Proyecto de Ley del Senado 3, la misma ley de 2021 que limita las lecciones sobre el racismo en la historia de Estados Unidos, también prohíbe a los maestros dar a los estudiantes créditos de clase por cualquier defensa de políticas públicas.

“Eso produjo un efecto paralizador realmente grande en todo lo relacionado con la educación cívica”, dijo Stern. “Realmente ha disuadido a muchas escuelas que solían hacer este trabajo de tener algún tipo de conversación con los estudiantes sobre la votación y la participación cívica”.

La SB 3 requiere que la Agencia de Educación de Texas cree un programa de capacitación cívica que describa los conocimientos y habilidades que se espera que tengan los estudiantes. Se supone que el programa se implementará a más tardar en el año escolar 2025-2026. Un portavoz de la TEA dijo que la agencia se encuentra en la “fase de planificación” para desarrollar el programa.

Aunque los estudiantes de escuelas públicas en Texas deben tomar una clase de gobierno para graduarse, muchos estudiantes dicen que no aprenden sobre participación cívica o registro de votantes en el curso. Esto a pesar de que Texas Essential Knowledge and Skills establece que los estudiantes que completen la clase deberían poder “describir el proceso de registro de votantes y los criterios para votar en las elecciones”.

“Es una tarea desalentadora saber qué es una elección primaria, qué es una elección general y quiénes son todos los candidatos que se postulan”, dijo Ashton Sánchez, estudiante de último año de la escuela secundaria Sam Houston Math, Science and Technology Center en Houston. “Necesitamos encontrar una manera de integrar eso en el aula”.

Los defensores del derecho al voto argumentan que el estado debería hacer más para garantizar que los estudiantes estén registrados para votar, por ejemplo, documentando el cumplimiento de la ley de registro de votantes en las escuelas secundarias.

Katya Ehresman, directora del programa de derechos electorales de Common Cause Texas, señaló que algunos estados recompensan a las escuelas que registran a los estudiantes. Tennessee reconoce a las escuelas que alcanzan un determinado umbral de registro de votantes, y Pensilvania tiene un premio de compromiso cívico del gobernador para homenajear a las escuelas que registran al 85% de los estudiantes elegibles para votar, por ejemplo.

Common Cause también recomienda que la Oficina del Secretario de Estado envíe por correo las solicitudes de registro de votantes a cada escuela, en lugar de exigir que las escuelas las soliciten dos veces al año. La representante Mary González, demócrata por Clint, presentó un proyecto de ley en 2021 que requeriría que el secretario de estado enviara las solicitudes por correo directamente a todas las escuelas secundarias, pero el proyecto de ley nunca tuvo una audiencia ante el Comité de Elecciones de la Cámara.

Alicia Pierce, portavoz del Secretario de Estado, dijo que enviar solicitudes por correo es costoso y que tal vez no solucione el incumplimiento.

“No estoy seguro de que se obtengan resultados mucho mejores”, dijo Pierce. “Si simplemente aparece en su puerta y no estaban planeando usarlos, entonces simplemente tiene estos formularios de registro ahí”.

Acción estudiantil

Algunos estudiantes han tomado el asunto en sus propias manos. La Universidad Rice se ha asociado con la Liga de Mujeres Votantes para crear un programa de pasantías donde los estudiantes, la mayoría de los cuales pertenecen al Distrito Escolar Independiente de Houston, organizan campañas de registro de votantes en sus escuelas secundarias. El objetivo, según Melissa Marschall, profesora de la Universidad Rice, que dirige el programa, es lograr que los estudiantes se apropien de la actividad y animen a sus amigos a registrarse.

“Nunca he oído hablar de una escuela donde el director se haga cargo del evento, porque técnicamente, la mayoría de ellos no están capacitados como registradores de votantes adjuntos”, dijo Marschall. “Damos prioridad a los eventos con educación cívica entre pares”.

Alrededor de 130 estudiantes solicitaron la pasantía y 10 están participando, dijo Marschall. Dijo que espera que el programa facilite el ingreso a las escuelas de organizaciones como la Liga de Mujeres Votantes. Históricamente, la organización se ha basado en relaciones con administradores, quienes no siempre están dispuestos a dar la bienvenida a organizaciones externas. La rotación de administradores, que ha aumentado este año debido a la adquisición de HISD por parte del estado, crea obstáculos adicionales.

En Round Rock High School, un capítulo estudiantil de Junior State of America ha tomado la iniciativa de organizar una campaña de registro de votantes. La junior Indira Moparthi recordó una batalla cuesta arriba para generar impulso durante su primer año. Dijo que los administradores rechazaron la idea porque pensaron que el evento sería partidista.

“Las personas mayores y los padres se involucraron y circuló una petición diciendo que no apoyábamos a ningún partido político en particular”, dijo Moparthi. “Finalmente la administración dio el visto bueno”.

Para algunos estudiantes, la escuela es el único lugar donde pueden obtener información crítica sobre la votación. Entre las familias inmigrantes que históricamente han sido marginadas para votar, rara vez se habla de participación cívica en el hogar.

Para Dzul, cuyos padres no crecieron votando en Estados Unidos, fue frustrante ver que jóvenes de 18 años que podían votar no aprovechaban su derecho. Eso lo motivó a crear un club cívico, que ha seguido realizando campañas de inscripción desde que se graduó.

“Necesitamos dar más poder a las comunidades marginadas, y el registro de votantes es el primer paso para darle a la gente ese poder”, dijo Dzul.