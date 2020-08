Se inspira durante la pandemia

Cortesía / Nacho Barbosa es comerciante

Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus ha mantenido a muchas personas en la depresión por el confinamiento de más de cinco meses, para otras ha sido un tiempo de oportunidades y de desarrollo a la creatividad y el talento en las diferentes disciplinas.

Ignacio Barbosa, mejor conocido como ‘Nacho’ es un hombre dedicado al comercio y que siempre ha mostrado una buena actitud ante las adversidades de la vida para salir adelante desde que decidió emigrar de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, hace cerca de 15 años.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha manifestó que por fortuna no le ha faltado el trabajo y hasta le ha dado tiempo de inspirarse y componer alrededor de 15 canciones, de las cuales cuatro están asociadas al tema de Covid-19 en los géneros de cumbia y baladas.

“El objetivo es crear conciencia de los cuidados que debe tener uno y ser solidario con nuestros semejantes: cuidarnos y cuidar a los demás para evitar la propagación del virus”, dijo mientras tarareaba una de las composiciones en la que expone la importancia de la prevención contra la enfermedad.

El primer tema del coronavirus fue con el objetivo de contextualizar lo que era la enfermedad y su origen así como los riesgos que traería a las personas al exponerse al virus sin tomar las precauciones y los cuidados para protegerse. Al ritmo de cumbia lanzó el mensaje preventivo.

Otra de las melodías es de tipo reflexivo denominada “Ya nada va a ser igual”, en la que narra que esta nueva enfermedad está modificando y modificará los hábitos y manera de pensar de la gente en cuanto a los procesos de higiene, cuidados alimenticios y la salud, “pero sobre todo apreciar más la vida, la libertad, el medio ambiente y el amor a nuestra familia y amigos, indicó.

“Hemos sufrido muchas adversidades pero nunca habíamos tenido algo como esto. La verdad es que estas vivencias son históricas por lo que debemos tomar las medidas sanitarias que piden las autoridades de Salud para que pase la tormenta, como titula otra de sus canciones.

Para él, la presencia de Covid-19 es un acontecimiento triste por la afectación en la salud que ha impactado a millones de personas en el mundo, las cuales muchas han muerto desafortunadamente.

Sin embargo ante esta crisis sanitaria como solista, que escribe, compone y canta sus propias canciones, ha sido motivo de inspiración para mandar un mensaje de paz, esperanza y amor a la comunidad.

Como comerciante tomó con toda seriedad las recomendaciones del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para atender a sus clientes, como utilizar el cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, respetar la sana distancia y desinfectar todos los implementos que utiliza en su jornada laboral”, expresó el originario de Ciudad Juárez.

Al igual que muchos inmigrantes, su llegada a este país no fue impedimento para salir adelante y convertirse en un comerciante exitoso en el giro de la venta de la comida típica de su país: los tacos, flautas, chilindrinas y elotes, además de hamburguesas.

“Yo siempre he dicho que quien quiere salir adelante y cumplir sus sueños lo único que tiene que hacer es proponérselo para alcanzarlos. Esa es mi filosofía de la vida”, expresó mientras recibía y tomaba la orden a un par de clientes que pidieron unos tacos de asada y tripitas, en su camioncito ambulante, ubicado en el cruce de Dyer y Pierce, en el Noreste de la ciudad.

Amante del folklore y la música mexicana, ha dedicado parte de su vida a escribir y cantar sus propias canciones, en sus diversos géneros, y las cuales igual son enfocadas al amor y desamor, a la vida, la amistad, felicidad y de índole político-social.

“Cada vez que se registra un acontecimiento que impacta, afecta, lastima o entristece a la comunidad se me viene un sentimiento solidario y lo expreso a través de mis canciones”, comentó el fronterizo.

Manifestó que uno de sus hábitos es estar informado de las noticias tanto locales, como nacionales e internacionales y al detectar un hecho histórico y trascendente le inspira transmitirlo a través de sus canciones.

Gracias a su perseverancia y con cerca de 300 canciones de su autoría este personaje de la música logró recientemente uno de sus sueños: estar en el ‘top ten’ musical que organizan los locutores de la radio local.

Ahora tanto en la frecuencia amplitud modulada (AM) como la frecuencia modulada (FM) sus canciones suenan y son comentadas por los hombres y mujeres de la radio fronteriza. “Para mí es un orgullo y una satisfacción enorme el que toquen mis canciones en la radio. El escucharlas cuando voy manejando o estoy con mi familia me llena de felicidad, estoy muy agradecido por ese apoyo invaluable que me dan”.

Al igual que lo hacen los cantautores profesionales, siempre lleva a su lado una libreta y una pluma para cuando le llegue la inspiración escriba y reescriba hasta quedar convencido que es la letra adecuada.

Canciones como “Ya queremos paz”, “No me importará”, “El coronavirus”, “Clavado en la barra” y “Libre libre así será”, estas últimas que ya suenan en la difusora Magia Digital (100.7) y la Rancherita y en la frecuencia 1000 de AM, las cuales compiten en el Top Ten a la par de canciones como ‘Te la estoy afirmando” de Julión Álvarez.

A lo largo de su trayectoria como compositor Nacho Barbosa ha compuesto canciones en homenaje a la ‘Diva’ de la Banda, Jenni Rivera, al ‘Divo’ de Juárez Juan Gabriel, entre otros artistas de renombre internacional, las cuales entona con su guitarra y con el grupo musical ‘Majestad’ de Chihuahua.

“Me he sentido muy contento de poder incursionar en estudios profesionales para cantar mis canciones gracias al apoyo de mis amigos”, dijo Barbosa, quien en un futuro próximo espera montar un estudio de audio propio para poder ayudar a las nuevas generaciones de artistas locales que buscan grabar sus melodías pero que no cuentan con los recursos suficientes.

En el pasado este cantautor interpretó canciones referentes al ataque terrorista en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center, la violencia en Ciudad Juárez, y la visita del Papa Francisco a la frontera, entre otras. (Jaime Torres/El Diario de El Paso)

