Mueren 2 más por Covid en El Paso; suman ya 16 mil 308 contagiados

Cortesía

Autoridades de Salud de El Paso informaron dos nuevas muertes por coronavirus el domingo por la mañana a nivel Condado, elevando el recuento de muertes a 293 y marcando 21 días consecutivos de muertes relacionadas con el virus.

Las últimas víctimas fueron dos hombres, uno en sus sesentas y el otro en sus setentas. Los hombres ahora han representado un número mucho mayor de muertes que las mujeres en El Paso durante la pandemia.

Los líderes de salud también registraron 268 nuevos casos de virus el domingo, lo que eleva el total de infecciones a 16 mil 308. De ellos, 4 mil 362 casos se consideran activos, un nuevo récord, superando los 4 mil 37 activos el 21 de julio.

Los códigos postales 79927, 79928 y 79938, todos en el este del condado de El Paso, tienen las tasas per cápita más altas de casos de virus hasta la fecha a nivel local.

Reportan 4 decesos más en NM

Los funcionarios de salud en Nuevo México informaron el domingo 205 nuevos casos de coronavirus con cuatro muertes adicionales.

Las últimas cifras aumentan el total de casos de Nuevo México a 22,315 y el número de muertos a al menos 685.

De los 205 casos nuevos, 49 ocurrieron en el condado de Bernalillo y 30 en el condado de Doña Ana, donde el total de infecciones hasta la fecha llegó a 2 mil 447.

Bernalillo tuvo dos de las cuatro últimas muertes del estado, mientras que Doña Ana no tuvo ninguna.

Según datos recopilados por The Associated Press de la Universidad Johns Hopkins, el promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios en Nuevo México se redujo en las últimas dos semanas, pasando de 289.29 nuevos casos confirmados por día a 197,86 por día.

El promedio móvil de siete días de 4.86 muertes diarias en Nuevo México no ha cambiado en las últimas dos semanas.

Mientras tanto, la junta de la Autoridad de Seguros de Escuelas Públicas de Nuevo México está enviando una carta advirtiendo a las escuelas y distritos sobre los peligros de no cumplir con las pautas del coronavirus.

La carta a los distritos miembros y las escuelas autónomas advierte que si no cumplen con las restricciones de salud estatales, pueden poner en peligro sus posibilidades de recibir cobertura por reclamos laborales relacionados con el coronavirus, informó el periódico The Santa Fe New Mexican.

El director ejecutivo, Richard Valerio, dijo que los distritos que violan los mandatos de usar máscaras, llevan a los estudiantes a la escuela demasiado pronto o ordenan prematuramente que los empleados regresen al trabajo en persona pueden correr el riesgo de perder su cobertura.

La autoridad proporciona seguro para todos los distritos escolares del estado, excepto Albuquerque.

La junta también aprobó la creación de un grupo de trabajo para comprender mejor los desafíos de regresar a la escuela durante una pandemia.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció en julio que las escuelas no reabrirían en persona hasta al menos el 7 de septiembre. Los estudiantes comenzarán las clases en línea el 20 de agosto.

La autoridad de seguros todavía está tratando de determinar cómo implementar la cobertura para las escuelas durante una pandemia. Una idea que se está considerando es reservar $ 1 millón para el seguro de responsabilidad civil si ocurre un brote en una escuela