Se declara culpable por pornografía infantil ex director de secundaria

El ex director de una escuela de educación media de las Cruces se declaró culpable de compartir un video en redes sociales, donde se muestra a un menor de edad la manera gráfica, revelan documentos legales relativos al caso.

Joel Villanueva, de 42 años de edad, aceptó el haber compartido en su cuenta personal de Twitter el video referido, al momento que se le fincaron cargos de “transportación de pornografía infantil”.

El ex director de la Zia Middle School fue arrestado al girarse una orden de aprehensión en su contra, bajo cargos que le pueden generar una pena de 5 a 20 años de prisión.

En un acuerdo con la Oficina del Procurador de Distrito de Nuevo México, los cargos de posesión de pornografía infantil fueron retirados de la acusación, una vez que Villanueva aceptó su culpabilidad.

Ante los hechos la administración del Distrito de Escuelas Públicas de Las Cruces (LCPS) cesó a Villanueva, removiéndolo de las responsabilidades relativas a su cargo y colocándolo en licencia indefinida.

Así mismo las autoridades educativas comunicaron que dieron inicio a una investigación interna de los hechos, misma que es independiente a la que realizan las autoridades judiciales.

“LCPS está cooperando completamente con los agentes de la ley. La seguridad e integridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor preocupación”, suscribió el distrito escolar en un comunicado.

“Hasta el momento no tenemos información que indique que algún estudiante de LCPS estuvo involucrado. Sin embargo, el distrito ha concedido a los investigadores acceso al equipo tecnológico de la escuela y otra información”, sostuvo LCPS.