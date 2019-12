Se complican demócratas: Beto no se postula al Senado

San Marcos, Texas— Finalmente es oficial: Beto O’Rourke no se postula para el Senado en Texas. El problema para los demócratas es que la mayoría de los votantes no saben quién es.

Las esperanzas inusualmente altas entre los demócratas para Texas en 2020 se enfrentan a un panorama inestable después de Betomania: una docena de retadores del Senado y ningún candidato claro. Ninguno ha tenido momentos virales o ha recaudado mucho dinero. Meses después de sus campañas, la mayoría de los candidatos siguen siendo ampliamente desconocidos, e incluso los fieles del partido luchan por nombrar más de algunas de sus opciones contra el titular republicano John Cornyn.

A nivel nacional, los demócratas ven que ganar Texas es un paso esencial para finalmente tomar y mantener el control del Senado, pero en 2020 las posibilidades del partido pueden depender de las carreras en Arizona, Colorado y Maine.

Como siempre, la victoria en todo el estado aquí parece estar a un ciclo de distancia para los demócratas, nunca en el que están. Esto a pesar del impulso demográfico de la creciente población latina del estado, las grandes ciudades que ya son sólidamente azules y el cortafuegos del Partido Republicano en los suburbios en auge debilitamiento bajo el presidente Donald Trump. Para los demócratas, las mejores perspectivas pueden ser finalmente ganar el control de la Cámara de Representantes del estado y convertir algunos distritos del Congreso republicano de larga data en verdaderos campos de batalla.

En la carrera por el Senado, “No están corriendo tan fuerte como lo hizo Beto”, dijo Anjelita Cadena, la presidenta demócrata del condado de Denton, una fortaleza suburbana del Partido Republicano que rápidamente se está volviendo competitiva. “Tendrán que realizar campañas fuertes porque todos las van a comparar con lo que hizo Beto la última vez”.

Texas no está solo. En Georgia, donde el Partido Republicano también tuvo un susto en 2018, los demócratas también están clasificando a sus candidatos. El brazo de campaña de los demócratas del Senado no ha hecho endosos en ninguno de los estados ni ha intervenido en el campo.

No es nada como hace un año, cuando el activista universitario Trevor Newman discutió largas filas de compañeros de clase en la Universidad Estatal de Texas para reunirse con O’Rourke, el carismático congresista de El Paso. La campaña de transmisión en vivo y tormentas en vivo de O’Rourke en los 254 condados perdió por poco ante el senador republicano Ted Cruz y cambió de la noche a la mañana lo que los demócratas pensaban que podría suceder en el rojo rubí de Texas.

Ahora Newman estaba pasando el primer fin de semana de diciembre en un aula de paredes blancas con un puñado de demócratas del condado de Hays. Se reunieron para reunirse con Royce West, un senador estatal y candidato al Senado, que lleva la lista más larga de respaldos legislativos. En la parte delantera había galletas navideñas compradas en la tienda. La primera grieta de West al encender la habitación fracasó cuando preguntó si el condado suburbano de rápido crecimiento en las afueras de Austin, que O’Rourke lanzó a los demócratas por primera vez desde 1992, estaba listo para ponerse azul.

“¡Ya lo hicimos!”, gritaron varios. Afuera, en el estacionamiento, cuatro autos todavía tenían calcomanías "Beto for Senate" en los parachoques y las ventanas.

“Es muy aterrador ver a alguien tan exitoso como Beto entrando en escena, tan cerca de ganar, y luego estamos en 2020 y tenemos otro ciclo del Senado, pero nadie está obteniendo la energía porque hay tantos candidatos”, dijo Newman, de 22 años, quien ahora es presidente de la universidad demócrata en el estado de Texas.

O’Rourke, quien pasó los últimos dos años como la estrella más brillante y el mayor empate de los demócratas de Texas, permaneció fuera de la vista durante la fecha límite del lunes para llegar a la boleta electoral de 2020 en Texas. Durante su fallida apuesta por el presidente insistió en que no volvería a postularse para el Senado, pero los líderes del partido esperaban que cambiara de opinión.

No está claro si respaldará a un candidato antes de las primarias de Texas en marzo. Por ahora, ha apoyado su peso tratando de ayudar a voltear la Casa de Texas, donde los demócratas necesitan nueve escaños para ocupar el cargo por primera vez en una generación.

Algunos republicanos también están perplejos. Brendan Steinhauser, quien dirigió la última campaña de reelección de Cornyn en 2014, vive cerca del liberal Austin y dijo que ya habría esperado ver más carteles o eventos en el patio.

“Hay una guerra. Está sucediendo”, dijo Steinhauser, refiriéndose a las preocupaciones del Partido Republicano por perder importantes carreras en Texas. “Simplemente no parece que los demócratas sean realmente optimistas sobre vencer a Cornyn”.

West y otros candidatos dicen que es demasiado pronto para alarmarse por sus perspectivas. Pero con o sin O’Rourke, derrotar a Cornyn nunca sería fácil para los demócratas.