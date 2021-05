Rinden tributo a enfermeros víctimas de la pandemia

Jaime Torres / El Diario de El Paso

Visiblemente consternados y con una veladora en sus manos, decenas de enfermeras y enfermeros fronterizos conmemoraron su día al tiempo que rindieron tributo a todos aquellos que han muerto a causa de la pandemia de Covid-19, durante la vigilia organizada por la Asociación Nacional de Enfermeras (NNU) a nivel nacional.

En videoconferencia Bonnie Castillo, directora ejecutiva de NNU, ofreció conmovida un mensaje de unidad y esperanza a todo el gremio de profesionales del cuidado de la salud para honrar a las más de 400 enfermeras registradas que han muerto a causa de esta enfermedad en el país, entre ellas varias de El Paso.

“Estamos unidos para honrar a nuestras enfermeras caídas que estaban en la primera línea de esta pandemia”, dijo tras iniciar el listado de nombres de los héroes de la salud que fueron proyectados en las mamparas colocadas simultáneamente en los diversos estacionamientos de todo el país a donde se dieron cita.

“Estos son más que simples nombres proyectados en un edificio. Estos son nuestros colegas y amigos, las enfermeras trabajadoras que pasaron todos los días protegiendo y cuidando a los pacientes, incluso durante una pandemia mortal”, expresó la líder nacional.

Al igual que ella, cientos de profesionistas registradas enfatizaron que sus colegas “simplemente hicieron el máximo sacrificio y prometemos no olvidarlos nunca, sino honrarlos mientras seguimos luchando para proteger a los vivos”.

Luis Vélez, enfermero registrado y empleado de uno de los hospitales Providence Memorial, fue el seleccionado a nivel local para leer los últimos 10 nombres de los enfermeros caídos a causa del coronavirus y dar un mensaje de aliento a nombre de sus compañeros, en especial a una de sus compañeras de trabajo víctima de la enfermedad.

“Tristemente honramos y la recordamos con cariño, no sólo yo, sino todos los compañeros del hospital que la conocimos, su familia especialmente. La recordamos con gusto y con mucho orgullo, sabiendo que simplemente hizo lo que era su pasión por el cuidado de sus pacientes, hizo lo mejor, y ella está con Dios descansado”.

A su vez Idali Cooper, enfermera registrada y quien también llora la pérdida de una de sus amigas fallecidas por el padecimiento dijo: “Fue triste, yo personalmente perdí a una compañera, y celebro que nuestro sindicato honre a esos hombres y mujeres que dieron su vida en cumplimiento de su deber”.

Mencionó que si bien es cierto que ahora los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) han tomado cartas en el asunto para su protección, al principio tanto ellos como el Gobierno no les dieron la salvaguardia suficiente.

“Nuestro sindicato siempre ha tratado de protegernos y exigiendo a las autoridades que cumplan su parte para protegernos de las enfermedades infecciosas, nuestro sindicato ha trabajado para que no mueran más enfermeras y personal médico”, apuntó, mientras los asistentes a la vigilia leían los nombres de los fallecidos en la pantalla en otras ciudades en el interior de sus vehículos.

Para la organización estas enfermeras han pagado el precio más alto por el hecho de que los empleadores de los hospitales y el Gobierno no las protegieron durante esta pandemia.

Recordó que recientemente, el 9 de abril, ayudó al gremio en una política hospitalaria que pretendía que se descontaminaran las mascarillas y se reutilizaran para evitar mayores compras. El sindicato demostró que era dañino para la salud y se dio marcha atrás a la pretensión.

Se exigió además que el Gobierno tenga un estándar temporal de emergencia para protegerlos y produzcan equipo y todo lo necesario para estar a salvo de una pandemia, agregó.

“Al principio sentíamos que no teníamos protección, no había apoyo del hospital ni del Gobierno porque no se nos dio el equipo de protección que necesitábamos para atender a los pacientes... se pudieron evitar todas esas muertes”, recalcó.

Previo a la vigilia, organizada en el estacionamiento del edificio Kelly, ubicado en Montana y Florence, la enfermera registrada instó a la comunidad a ponerse la vacuna contra el Covid y a quienes ya se la hayan administrado continuar con el protocolo de seguridad tanto en el uso de la mascarilla facial como en la distancia social.

“Gracias a toda la comunidad que nos ha brindado su apoyo, pero quiero decirles que aunque se estén todos vacunando deben de protegerse para que la vacuna pueda ser exitosa. Muchos piensan que la vacuna nos va a salvar y no es suficiente. Necesitamos utilizar todos los medios para combatirlo”.

Jean Ross, presidenta de NNU, dijo a las agremiadas: “Aprovechamos este momento para celebrar la vida de estos trabajadores de primera línea y prometemos luchar por mejores condiciones laborales para evitar que sucedan más muertes. Una pérdida es demasiada”.

En el marco de la celebración del Día de la Enfermera, el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, quien se unió a la recordación, enfatizó que “las enfermeras son héroes desinteresados que deben ser honrados todos los días. Nunca olvidaremos a aquellos que dieron su vida luchando contra esta pandemia, y los honraremos luchando por las protecciones de seguridad en el lugar de trabajo que todos merecemos.