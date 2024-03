Recibirán parques y zoológico a miles para celebrar Pascua

Personal de los Departamentos de Parques y Recreación de las diferentes ciudades del Condado de El Paso y el Condado mismo, se preparan para recibir a miles de familias que celebrarán el Domingo de Pascua, fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la Resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido crucificado.

Con una serie de actividades que van desde carnavales, carreras pedestres, entrega de dulces y el popular EggstravanganZoo que organiza el Zoológico y Jardín Botánico de El Paso, las autoridades esperan que las familias disfruten de la tradicional festividad en los diversos parques y centros recreativos.

La Ciudad de El Paso lanzó la invitación al público para que asista a los Carnavales Easter Egg-Stravaganza en varios centros recreativos a realizarse este viernes 29 y sábado 30 de marzo.

Organizados por el Departamento de Parques y Recreación, los carnavales gratuitos incluyen actividades emocionantes, saltos de globos, juegos y artes y manualidades para niños de todas las edades.

Los centros recreativos Armijo, San Juan, Don Haskins, Gary del Palacio, Marty Robbins, Galatzan, así como los centros comunitarios Chihuahuita, Wayne Thornton y el Parque Urbano ‘La Bestia’, serán escenarios para que los pequeños se diviertan y pasen un memorable día en convivencia familiar.

Las actividades empiezan hoy viernes 29 de marzo del mediodía a las 3 pm en las siguientes locaciones: Centro Recreativo Armijo, 700 E. 7th Ave.; Centro Comunitario Chihuahuita, 417 Charles Rd.; Parque Mountain View/Centro recreativo Rae Gilmore, 8501 Diana Dr. y el Centro Recreativo San Juan, 701 N. Glenwood St. Por la tarde de 16:00 a 19:00 horas la fiesta seguirá en el Centro Recreativo Sevilla, 6700 Sambrano Ave.

El día sábado 30 de marzo, de 10 a 13 horas, los eventos continuarán en las siguientes instalaciones: Centro Comunitario Chamizal, 2119 Cypress Ave.; Centro Recreativo Don Haskins, 7400 High Ridge Dr.; Centro Recreativo Galatzan, 650 Wallenberg Dr.; Centro Recreativo Gary Del Palacio, 3001 Parkwood Dr.; Centro Recreativo Marty Robbins, 11620 Vista Del Sol Dr.; Centro Recreativo Nolan Richardson, 4435 Maxwell Ave., y el Centro Recreativo Oficial David Ortiz, 563 N. Carolina Dr.

También se llevarán a cabo en: Centro Recreativo Pat O’Rourke, 901 N. Virginia St.; Centro Recreativo Pavo Real, 9301 Alameda Ave.; Centro Comunitario Sylvia A. Carreón, 701 Lomita Dr.; Parque Urbano The Beast, 13501 Jason Crandall Dr.; Centro Recreativo Valle Bajo, 7380 Alameda Ave., y el Centro Comunitario Wayne Thornton en Grandview, 3134 Jefferson Ave.

Y es que a medida que se acerca el fin de semana festivo de Pascua, Parques y Recreación de El Paso recordó también al público que ayude a mantener limpios los parques.

Tradicionalmente, el fin de semana de Semana Santa es el más concurrido en los parques de la ciudad, ya que familias y grupos grandes se reúnen para celebrar en los 300 parques con los que cuenta la ciudad.

En años anteriores, los Departamentos de Parques y Mantenimiento han tardado entre tres y cuatro días en deshacerse de la basura que dejan los usuarios el Domingo de Resurrección.

Se dijo que para mantener los parques limpios, se colocarán contenedores de basura adicionales en los parques de la ciudad y habrá personal adicional trabajando durante el fin de semana.

Asimismo se pidió a los visitantes llevar sus bolsas de basura y recogerlas después de las actividades de Semana Santa.

Además, el Departamento de Parques y Recreación instó al público a celebrar la Pascua en los parques sin huevos llenos de confeti. “El confeti se queda atrapado en las hojas de hierba durante meses y hace imposible que los equipos de trabajo lo retiren y mantengan limpio el parque”, informó personal de la dependencia.

Las autoridades manifestaron que si bien las mascotas siempre serán bienvenidas a los parques públicos, recordaron a los dueños que recojan los excrementos de sus animales y los mantengan con correa.

De igual manera la Ciudad de Socorro anunció una serie de actividades de convivencia familiar dentro de la festividad Easter Eggstravaganza 2024 que empezará con una carrera denominada ‘Color Run’ a realizarse este sábado por la mañana en Bulldog Championship Park, ubicado en el 316 Buford Rd.

El Departamento de Eventos Especiales, responsable de la ejecución de eventos comunitarios atractivos, educativos y transformadores diseñados para toda la familia, informó que cientos de corredores atendieron la convocatoria y se declararon listos para participar.

“Los formularios de inscripción para la Carrera de Colores 2024 son necesarios cuando se recojan los paquetes de la carrera”, informó la autoridad al precisar que es uno por persona.

El Zoológico y Jardín Botánico de El Paso invitó a la comunidad a pasar un rato ‘hippie’ el fin de semana de Pascua en el EggstravanganZoo anual que se llevará a cabo de 10 de la mañana a 3 de la tarde los días 30 y 31 de marzo.

Este popular evento familiar ofrece un ambiente seguro para que familias enteras se diviertan mientras aprenden sobre los animales en el zoológico y celebración de la primavera.

Los visitantes también están invitados a ver a los animales del zoológico, además, los niños podrán disfrutar de estaciones de dulces con huevos durante todo el evento.

El personal animó a los niños de 3 a 12 años a traer sus propias canastas o baldes de Pascua y pasar por las ocho estaciones de dulces especiales para recolectar dulces y sellos de pasaporte patrocinados por Raising Cane’s. Una vez que se complete Easter Eggventure, los niños descubrirán una sorpresa especial de Raising Cane dentro de su huevo.

Los huéspedes podrán disfrutar de entretenimiento en vivo en el escenario del Anfiteatro de Vida Silvestre, como animales del zoológico, un espectáculo de magia y actuaciones acrobáticas en todo el zoológico.

Aunque el estacionamiento es limitado habrá estacionamiento adicional disponible en el Coliseo del Condado de El Paso, frente al Zoológico, sin costo alguno, informó el personal.

El Condado de El Paso informó que al igual que la ciudad el Parque Ascárate está listo para recibir a las familias paseñas.

Como cada año se dispuso de espacios de renta para las familias que deseen tener bancas y mesas con sombra. El costo inició desde los 50 dólares. El apartado venció el 27 de marzo.

De igual forma dio algunos consejos útiles para celebrar la Pascua en este espacio verde:

Mantenerse hidratado y beber agua; traer sus mesas, sillas, toldos y parrillas, pero mantenlos en el pasto; atar a las mascotas; utilizar parrillas de carbón de forma segura y deshacerse de las cenizas.

Asimismo se pidió mantener el parque limpio y asegurar la basura en las bolsas; no bloquear las calles ni guardar plazas de estacionamiento; respetar la fauna; no alimentar a los animales y sobre todo no ingerir alcohol, fumar o vapear.

