Nombra UTEP nuevo decano de Negocios

El Paso.- La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) nombró al doctor John Hadjimarcou, Ph.D., como nuevo decano de la Facultad de Negocios Woody L. Hunt. Hadjimarcou se desempeña como decano interino de la universidad desde agosto de 2023.

"John ha trabajado en esta Universidad durante casi tres décadas", dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. "No me sorprende que, luego de una búsqueda nacional, haya surgido como la persona adecuada para dirigir una universidad que está trabajando activamente para convertirse en el líder nacional en investigación y estudios sobre el comercio entre Estados Unidos y México".

Hadjimarcou se unió a UTEP en 1994 como profesor asistente de marketing y fue nombrado presidente del Departamento de Marketing, Gestión y Cadena de Suministro en 2006. Hadjimarcou actualmente se desempeña como presidente del Centro para el Estudio del Comercio del Hemisferio Occidental.

"Como miembro del cuerpo docente de Hunt College of Business, y más tarde como su decano interino, he tenido la gran fortuna de ser testigo de primera mano de la resiliencia y el potencial de nuestros estudiantes y profesores", dijo Hadjimarcou. "Me siento honrado y Estoy agradecido por esta oportunidad de liderar nuestra universidad, lo cual haré fomentando la innovación y la excelencia en la preparación de nuestros estudiantes para el éxito en nuestra región y más allá".

A lo largo de su carrera, Hadjimarcou ha recibido premios por su enseñanza, investigación y servicio, incluidos múltiples premios de investigación destacada de profesores universitarios y del Business College Council. En 2010, recibió el Premio al Logro Docente en la Enseñanza, el más alto honor docente de UTEP. Desde entonces, Hadjimarcou ha recibido el prestigioso Premio a la Enseñanza Sobresaliente de los Regentes del Sistema de la Universidad de Texas.

Su investigación sobre estrategia y marketing internacional ha sido publicada en revistas prestigiosas, incluidos artículos centrados en el comercio minorista transfronterizo y la competitividad global. Hadjimarcou también se ha desempeñado en muchas capacidades como mentor de profesores a través de su trabajo como miembro de la Academia de Maestros Distinguidos del Sistema UT y del Programa Colaborativo de Mentoría de Profesores de UTEP.

Hadjimarcou obtuvo un doctorado. en Marketing con especialización en Negocios Internacionales de Kent State University y un MBA y BS en Administración de Empresas de West Virginia University, donde recibió una beca a través del Programa de Becas Chipre-América de la Comisión Fulbright.

"Dr. Hadjimarcou ha dirigido y asesorado a estudiantes, personal y profesores con habilidad y cuidado a lo largo de los años”, dijo John Wiebe, Ph.D., rector y vicepresidente de asuntos académicos. “Ha construido una cultura próspera en su departamento y se ha ganado la confianza y el respeto de sus colegas. Espero trabajar con John para lograr un éxito aún mayor para la universidad en un momento crucial de oportunidades”.

La nueva encomienda de Hadjimarcou comenzará el 1 de abril. Sucede al doctor James Payne, quien se desempeñó como decano de 2019 a 2023.