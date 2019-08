Quieren antimigrantes 10 muros privados más

Sunland Park, N.M.— El grupo We Build the Wall alista la construcción de al menos diez segmentos más de cerca fronteriza financiados con fondos privados.

Lo anterior trascendió en el “Simposio en el Muro” organizado por esta institución, el cual trajo a Sunland Park a prominentes líderes de extrema derecha y el Partido Republicano, como Donald Trump Jr. y el exasesor presidencial Steve Bannon, quien cerró el evento ayer.

El secreto a voces de la multiplicación por diez del proyecto –que erigió una barrera metálica en una ladrillera de esta población– se dispersó entre los asistentes, quienes celebraron la iniciativa de seguir adelante con el proyecto privado.

El plan, ideado por el veterano Brian Kolfage, recaudó la cifra récord de 22 millones de dólares a través de una campaña en GoFundMe para construir un muro fronterizo.

“Tenemos 10 (muros) más ‘en proceso’ [‘the hopper’]”, dijo la organización We Build the Wall Inc. a sus simpatizantes por medio de las redes sociales, como una de las conclusiones de la cumbre llevada en los límites con Juárez.

“Aún no revelaremos la ubicación de los mismos por motivos de seguridad, pero cuando estén terminados los anunciaremos”, sostuvo la organización.

Desde el pasado viernes cientos de visitantes se dieron cita en una tienda de campaña donde escucharon a una larga lista de oradores, quienes celebraron la construcción con fondos privados de segmentos del muro en terrenos privados.

El muro construido en Sunland Park se sitúa en terrenos fronterizos, pero propiedad de la American Eagle Brick Co.

“Desde que construimos esta parte del muro, diferentes ciudades, en diferentes estados se nos han acercado, después de que sus gobiernos han votado unánimemente para construir sus muros”, reveló Kolfage, sin mencionar a cuáles localidades se refería en concreto.

“¿Cuáles son tus pensamientos después de que tuviste esta iniciativa apenas en diciembre Brian, y ver a toda esta gente y lo que ha pasado en estos dos días?”, preguntó Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca, a Brian Kolfage en transmisión por un canal de YouTube.

“Esto ha sido increíble, ya que ustedes son un ejército que necesitamos para hablar con la gente y con los medios de comunicación para realizar todo esto”, dijo Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea que perdió tres extremidades en combate.

En diciembre de 2018, Kolfage inició una campaña de recaudación de fondos en Internet con una meta de mil millones de dólares. Aunque sólo se juntaron 22 millones, parte de este dinero se aplicó a la construcción en la ladrillera cerca de El Paso.

“La idea principal de este simposio fue reunir a todos estos ‘influenciadores’, ¿cuál es tu idea ahora, después de esto?, ¿hacia dónde va este movimiento?”, inquirió Bannon a Kolfage, en el cierre del evento.

“Es que esto no es tan sólo sobre el muro, somos el ejército del presidente, somos su ala, para impulsar no solamente el muro sino sus políticas en migración y otros temas”, dijo el veterano fundador del movimiento.

Parafraseando a Kolfage, Bannon sostuvo: “Hay que recordar que desde un principio Brian dijo que este muro no era la solución, sino el principio de la solución, una medida que incluso traerá al norte de México y a la gente de Juárez más seguridad, al romper las rutas de los cárteles”, afirmó.

