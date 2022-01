Participa graduado de EPCC en programa humanitario

Oscar Rubén Velásquez, ex alumno de El Paso Community College (EPCC), recaudó fondos junto con otros estudiantes de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) para viajar a Guatemala a través de una organización llamada NMSU Global Brigades, un capítulo diseñado para reunir estudiantes interesados en medicina y enviarlos a países subdesarrollados para experimentar la medicina en el extranjero.

Los estudiantes viajaron a Agua Escondida, Guatemala, una comunidad que claramente necesita ayuda médica. Acompañado de médicos licenciados de Honduras y Guatemala, Velásquez observó, aprendió, ayudó a obtener los medicamentos que el médico recetó a los pacientes, presentó información sobre enfermedades comunes a los miembros de la comunidad y registró las interacciones de los pacientes.

“La experiencia en sí fue muy reveladora. Muchas de estas personas nunca habían visto a un médico, por lo que muchas de sus enfermedades no fueron tratadas hasta que llegamos”, dijo Velásquez. “Cuando llegamos a la comunidad, muchos de los miembros ya estaban allí esperando ser atendidos y nos recibieron con un aplauso, como si estuviéramos allí para salvarlos y nos dieron una bienvenida tan cálida. Estaban felices de que estuviéramos allí”.

Velásquez actualmente tiene una especialización en Biología en NMSU y una especialización en Química y Biología Humana. Graduado de EPCC con tres títulos: A.S. en Ciencias Biológicas, A.S. en Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, y un A.A. en Estudios Multidisciplinarios. Además, Velásquez fue premiado en la Conferencia Anual de Investigación Biomédica para Estudiantes Minoritarios (ABRCMS) cuando formaba parte del programa de investigación RISE to the Challenge bajo la dirección de la Dra. María Álvarez, quien afirma: “Esto ejemplifica la dedicación de los estudiantes y los mentores en el programa. La participación en conferencias nacionales como ABRCMS da visibilidad a nuestros estudiantes y tienen la oportunidad de escuchar presentaciones de científicos de prestigio, establecer contactos y conocer futuras oportunidades de capacitación y escuelas de posgrado”.

Velásquez quiso compartir esta experiencia con todos los estudiantes de EPCC que estén interesados en medicina para que busquen oportunidades como esta. “Esta experiencia me mostró lo que se necesita para ser médico y, en general, me mostró cómo funciona el sistema de salud”.

A través de la participación en el programa RISE to the Challenge Bridge, los estudiantes han desarrollado no sólo habilidades científicas y técnicas, sino también habilidades críticas, de comunicación, informática y de análisis de datos. Aprender a operar equipos de investigación de última generación en EPCC y las universidades asociadas brinda a los estudiantes habilidades prácticas que podrían resultar en posibles oportunidades laborales en el futuro.

Para obtener más información sobre el programa Rise to the Challenge Bridge, comuníquese con la Dra. María Álvarez en malva279@epcc.edu o llame al (915) 831-5074.