Pandemia separa a familia transfronteriza

Un caso agudo de apendicitis, sufrido por una menor estadounidense, se complica más allá de lo médico para toda una familia fronteriza debido a las restricciones de viaje que se mantienen vigentes en la frontera de Estados Unidos con México.

Esto porque el pasado 10 de octubre, una menor de 11 años de edad, estudiante de la primaria Douglass en El Paso, sufrió la perforación del apéndice que puso en riesgo su vida y que requirió se le practicara una operación de emergencia.

La pequeña estudiante es ciudadana estadounidense y está cubierta parcialmente por el sistema Medicaid, sin embargo, debido a que sus padres son ciudadanos mexicanos, ella se encontraba con ellos en la vecina ciudad desde el mes de marzo, por lo que su cruce rumbo al hospital para recibir atención médica tuvo serias complicaciones migratorias para sus padres.

“Cuando me presenté en el puente me dijeron los oficiales que yo no podía pasar por tener visa de turista, por ello es que mi hijo mayor, que tiene 20 años y también es ciudadano de EU, tuvo que hacerse cargo y llevar a la niña al hospital”, dijo la madre de la menor.

Fue en marzo pasado cuando la familia decidió mantenerse unida en Ciudad Juárez, con la ventaja de que las clases de los hijos pueden llevarse a cabo en línea. Sin embargo, dicha emergencia médica cambió radicalmente sus vidas.

“Mi hijo aún es menor de edad, él no es el guardián legal de mi hija, por ello es que el doctor no podía proceder con el tratamiento porque faltaba la autorización de alguno de sus padres para aplicarle la anestesia antes de operar, pero tanto mi esposo como yo somos mexicanos y no podemos cruzar”, sostuvo la madre de familia.

Ante esta excepcional situación el cirujano aceptó, de forma extraordinaria y temporal, la autorización de la madre por teléfono, siempre y cuando ella se presentara para estar cerca de su hija tras la operación que le salvó la vida.

Fue entonces que el médico le extendió una carta a Ema, para informar a las autoridades migratorias la condición de la joven paciente, y así tratar de reunirla con su pequeña hija.

Unidos ante adversidad

Por situaciones de la vida, que no son siempre fáciles de sobrellevar, Ema ha enfrentado varios retos de los cuales siempre ha buscado salir adelante, siempre contando con el apoyo de su familia.

Uno de estos retos fue la pérdida de su pierna, por lo que ahora ella se desplaza con una prótesis, así como la ayuda de un infaltable bastón.

“Yo sabía lo que tenía que hacer y de nuevo me presenté en el puente con esa carta, afortunadamente los oficiales entendieron mi caso y por fin me dejaron cruzar, pero a la vez que dijeron que era una excepción muy especial, y que si regresaba a Juárez ya no me dejarían regresar, que si alguna autoridad me detenía seguramente me deportarían”, explicó Ema durante la entrevista.

A pesar de este riesgo Ema ha logrado hacer una estricta rutina de visitas al hospital y regreso a casa. Diariamente ella acude al hospital en donde fue operada su hija y regresa a un humilde departamento que le facilitó la organización Familias Unidas del Chamizal, justo donde ella mora junto a su hijo mayor.

“Ahorita mi hija fue dada de alta y estamos juntas, porque la cobertura de Medicaid no cubre tanto tiempo de hospitalización, pero debemos de estar pendientes de que no se le infecte la herida, y también cuando se le quite la sonda que se le retirará en pocos días”, afirmó Ema.

Al estar de regreso en El Paso el hijo mayor pudo recuperar parcialmente su trabajo en una cadena de comida rápida, mismo que había perdido debido a la pandemia y al trasladarse a Ciudad Juárez con sus padres.

“Mi hijo ya tiene un mes trabajando pero ya sólo le dan 3 días, por eso no rentaba departamento aquí en El Paso. Él tiene un mes cruzando por las tardes, para ir a trabajar y la escuela la tiene en línea desde Juárez”, sostuvo la madre de familia.

Procuran ayuda

El Consulado General de México en El Paso tuvo conocimiento de los hechos y tras contactar a Ema tratarán de regularizar su estancia en el país, en comunicación con las autoridades federales de los Estados Unidos.

Por medio del Departamento de Protección instó a los connacionales mexicanos a pedir ayuda por medio del número de emergencia (915) 549-0003, que está disponible las 24 horas del día.

“El Consulado General de México en El Paso brindará la protección correspondiente a nuestros connacionales a quienes se les pide que se comuniquen a nuestros números de atención”, dijo la sede diplomática.

“Ema es una integrante muy dedicada de la organización Familias Unidas del Chamizal, y que desde que empezó la pandemia ha tenido que residir en Ciudad Juárez, por ello pidió a las autoridades que le permitan estar al lado de su hija”, dijo Cemelli de Aztlán por parte de la organización comunitaria.

“Afortunadamente, la pequeña se está recuperando de esta cirugía traumática que se le practicó, ahora al lado de su amada madre, pero su recuperación tomará al menos un mes y necesitan fondos para un arreglo de vivienda temporal en El Paso”, dijo De Aztlán.

Una campaña en línea fue organizada en la página GoFundMe.com, bajo el título:

“Familias Unidas del Chamizal ‘Mother Needs’”.

“Estamos recaudando fondos para ayudar a la pequeña estudiante y a su madre durante este momento inesperado y difícil. Por ello se agradecen sinceramente todas y cada una de las donaciones”, dijo la organizadora de la colecta en línea. Roberto Carrillo/rcarrillo@diariousa.com