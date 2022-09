Pactan hermandad ciudades de Texas y Chihuahua

En lo que fue considerado como un hecho histórico, ayer domingo concluyeron los trabajos de la Conferencia Binacional de Historia y Exposición Cultural 2022 al firmar el Acta de Hermandad los nueve municipios de la región chihuahuense denominada las “Perlas del Conchos” con las ciudades de Socorro y San Elizario, Texas, sumando 20 las integradas al movimiento del Camino Real de Tierra Adentro.

Al Borrego, presidente de la Sociedad del Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, manifestó que el evento resultó todo un éxito al tener la participación de los alcaldes y representantes de los municipios involucrados en esta cruzada que tiene como fin lograr que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconozca esta ruta como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En su mensaje los asistentes agradecieron el esfuerzo dedicado en los últimos seis años a la investigación y divulgación del patrimonio cultural en torno al Camino Real, las cuales han permitido unir a los poblados de México y Estados Unidos para su fortalecimiento cultural, económico y turístico.

Durante cuatro días la comitiva cultural tuvo la oportunidad, como en otras juntas similares, de refrendar la importancia de esta ruta denominada El Camino Real de Tierra Adentro, la cual representó desde su fundación el camino comercial más largo de América del Norte y un camino importante para el asentamiento del suroeste.

Para las alcaldesas Ivy Avalos e Isela Reyes, anfitrionas del evento, la visita de los participantes representó una gran oportunidad para estrechar los lazos y tender puentes e colaboración común.

“Contentas de tener en nuestras ciudades a los líderes de esos municipios que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro”, coincidieron las funcionarias, que se esforzaron por que su estadía fuera placentera y enriquecedora del conocimiento histórico y cultural.

Tomás Cuevas, presidente de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia y catedrático de la Universidad autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que este encuentro binacional “nos ha dejado la oportunidad de la colaboración, de la cooperaron y alianzas estratégicas que requiere el Camino Real de Tierra Adentro”.

Indicó que estas nueve firmas vienen a acrecentar precisamente el trabajo conjunto entre los participantes interesados en la temática, que son Chihuahua, Texas y Nuevo México. “La próxima ocasión que nos veamos seguramente veremos los retos ya cumplidos”.

Al encuentro, celebrado en el salón Río Vista Farm Recreation Center, ubicado en Socorro, Texas –y al que asistieron también el juez del condado Ricardo Samaniego; la comisionada del Precinto 3, Iliana Holguín; y Juan Acereto, representante del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar–, se estableció el compromiso de continuar trabajando por avanzar en el proyecto.

Por su parte, el director del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera Robles, expresó que este encuentro es el resultado de muchos años de trabajo en el estado de Chihuahua y el suroeste de Texas, que va desde compartir historia, gastronomía y tradiciones, hasta tener la voluntad de que el patrimonio no sólo quede en una vitrina.

Enmarcada por una serie de presentaciones de trabajos de investigación, charlas, muestra gastronómica, música y danza, el encuentro dio pie a que los representantes de ciudades como San Elizario, El Paso y Socorro, Texas; y Parral, Ciudad Juárez, Meoqui y Camargo, Chihuahua, compartieran sus experiencias trabajando por el hermanamiento y el desarrollo de la región, más allá de las fronteras.

“Una frontera que no sabemos del porqué está ahí no nos puede dividir, no nos puede separar. Tenemos que fomentar eso que tenemos”, afirmó Marcial Márquez, presidente municipal de Rosales, Chihuahua, quien emocionado por el encuentro resaltó: “somos un mismo pueblo que comparten este mismo latido del corazón… con una sinergia tremenda”.

A su vez José Moncayo Porras, alcalde de Julimes, Chihuahua, destacó que con la firma del Acta de Hermandad los proyectos trazados vendrán a darles muchos frutos a todas las ciudades involucradas en el convenio del Camino Real de Tierra adentro.

“Emocionado y devolviendo de alguna forma la visita que nos dieran hace algunos meses en el municipio de Julimes y complacidos y emocionados con toda la anfitrionía que se dio en este lugar en el que hicimos el compromiso de trabajar, integrarnos y sumar esfuerzos para un mismo fin”.

Al Borrego consideró que el plan de avanzar en el proyecto del Camino Real Tierra Adentro se logró al tener un número mayor de ciudades hermanas en un solo día en las ciudades de San Elizario y Socorro, Texas.

“Seguimos expandiéndonos poco a poco, seguimos caminando y sacando éxitos donde necesitamos”, dijo al puntualizar el tema de la gastronomía, el cual subió a otro nivel con la participación de Karen Santamaría, quien puso a cocinar al juez del condado Ricardo Samaniego y a la propia alcaldesa de Socorro, Ivy Avalos.

Indicó que el plan sigue siendo el mismo: tener más conferencias en diferentes áreas y continuar hermanando a más municipios situados a lo largo de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro

Armando Ojeda, representante del alcalde Fabián Portal, de Villa Ahumada, Chihuahua, “la tierra de los asaderos”, expresó que esta participación multicultural viene a establecer un parteaguas de un proyecto del cual se hablaba mucho en el pasado pero que no se había podido cristalizar. Hoy es una realidad, apuntó.

“Seguramente podremos enlazar una serie de proyectos no sólo culturales sino que pueda hermanar una serie de proyectos encaminados a que la Unesco reconozca esto que hemos estado buscando lograr durante años, que se nos reconozca como parte del patrimonio mundial”.

Con más de 15 oradores internacionales, exhibiciones y demostraciones culturales, música en vivo, comida y más, la Conferencia Anual Binacional de Historia y Exposición Cultural, organizada por la Sociedad del Patrimonio Cultural del Camino Real Tierra Adentro y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nutrió de conocimiento a los participantes.

En esta edición las ciudades de Socorro y San Elizario se convirtieron en ciudades hermanas con 10 municipios de los estados de Chihuahua y Durango. Las ceremonias se llevaron a cabo tanto en Ciudad Juárez, Socorro y en San Elizario los días viernes, sábado y domingo.

Previo a la clausura del evento se presentó un video promocional de los atractivos históricos y turísticos de la región de las Perlas del Conchos para luego realizar un recorrido por los centros históricos de Ysleta del Sur, Socorro y San Elizario.

Las Ceremonias de Ciudades Históricas Hermanas se realizaron ayer sábado tanto en San Elizario como en Socorro, con las ciudades chihuahuenses San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes, Ahumada y Ocampo, Durango, quienes recibieron un presente de parte del destacado artista plástico Bert Saldaña.

También estuvieron presentes representantes de las ciudades hermanas de Parral, Jiménez, Santa Bárbara, Valle de Allende, Valle de Zaragoza y Janos. Gastronomía del Camino Real, las Tribus, tradiciones, turismo, cultura e historia fueron expuestas al público asistente.