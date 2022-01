Ofrece Ciudad apoyos para cumplir con ley de mascotas

Con la nueva Ley de Perros Seguros al Aire Libre vigente en Texas, los gobiernos de la Ciudad y el Condado de El Paso tienen programas que podrían ayudar a algunos dueños de perros que pudieran no cumplir.

La nueva ley que entró en vigencia el martes 18 de enero prohíbe el uso de cadenas pesadas para atar perros afuera y exige necesidades básicas como refugio, sombra y agua limpia. La ley también requiere que los dueños de perros protejan a sus mascotas de las inclemencias del tiempo, que incluyen lluvia, granizo, aguanieve, nieve, vientos fuertes, temperaturas extremadamente bajas o temperaturas extremadamente altas, brindándoles refugio.

Las violaciones de la ley son un delito menor de Clase C que conlleva una multa de hasta 500 dólares.

Ramón Herrera, director interino de El Paso Animal Services, dijo que si bien los fondos son limitados, un programa llamado Resource Rovers puede satisfacer algunas necesidades, incluidas casas para perros.

Dijo que la Ciudad también está tratando de educar a la comunidad sobre cómo atar humanamente a sus perros al aire libre con métodos como los sistemas de carritos para perros que permiten que los animales tengan más capacidad para moverse.

“A menudo nos encontramos con casos en los que vemos que las personas, no es que no se preocupen por sus animales, es posible que no cumplan porque es posible que simplemente no tengan los recursos”, dijo.

Herrera dijo que cuando los oficiales de Protección Animal ven esas situaciones, la Ciudad puede ayudar a proporcionar a los dueños de mascotas los artículos necesarios a través del programa Resource Rovers.

“No tenemos recursos infinitos en este momento”, dijo, y agregó que espera obtener más subvenciones para el programa.

El Departamento de Bienestar Animal del Condado de El Paso también ofrece ayuda a algunos dueños de perros que pueden no cumplir con la nueva ley, pero que posiblemente no tengan los recursos para hacer los cambios adecuados.

Lauralei Combs, directora del Departamento de Bienestar Animal del Condado, dijo que el Condado utiliza fondos de subvenciones en los casos en que los oficiales de Bienestar Animal ven que se pueden necesitar artículos como casas para perros. El departamento también ofrece educación sobre cómo proteger humanamente a las mascotas.

“Tener un animal encadenado es simplemente inhumano y la razón principal por la que la gente lo hace es porque no tienen una cerca”, dijo Combs. “(Las cadenas son) realmente económicas, pero las cadenas pertenecen a los automóviles o camiones, no a los animales”.

Combs dijo que el Condado también opera una clínica de esterilización y castración de bajo costo, aunque los servicios actualmente son gratuitos.

Para encontrar ayuda….

• Llame al (915) 212-7297 para obtener más información sobre el programa Resource Rovers de la Ciudad.

• Llame al (915) 834-8250 para obtener más información sobre los recursos de Bienestar Animal del Condado de El Paso.