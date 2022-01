Obtiene ciudadanía luego de años de pertenecer a DACA

La vida de Bianka López dio un giro radical al obtener su ciudadanía estadounidense, esto después de vivir por años como beneficiaria del programa Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), y el temor de tener que dejar el país y llegar a otro donde no conocía a nadie.

“Hoy recibí mi certificado de ciudadanía después de 18 largos años, en un proceso que empezó desde que yo tenía 16 años”, dijo López, quien nació en Guadalajara, Jalisco, pero que fue traída a los Estados Unidos desde que tenía tres años de edad.

Aunque la mamá de Bianka es ciudadana estadounidense, el desconocimiento de los trámites necesarios para reclamar la ciudadanía de su hija les hicieron tener tropiezos legales, además de vivir con el temor de ser deportada en medio de la incertidumbre de las leyes migratorias que se han modificado al paso de los años.

Bianka y su familia se establecieron en la ciudad de El Paso, donde ella completó sus estudios de preparatoria en J.M. Hanks High School, y en el Colegio de la Comunidad (EPCC), para posteriormente mudarse a la ciudad de Odessa y continuar con sus estudios universitarios.

Sin embargo, fue precisamente al terminar la preparatoria cuando los contratiempos, y la mala información, crearon en ella un sentimiento de angustia ante lo incierto que resultaba su estancia en Estados Unidos.

“Mi mamá trato de arreglarme por métodos gratuitos, y con diferentes abogados que en realidad no nos ayudaron mucho, y fue hasta hace 6 años que empecé con DACA y que conocí a mi actual abogada la que me ayudó y me dijo que podía aplicar para la ciudadanía automática”, sostuvo López.

Tras conocer que la madre de Bianka es ciudadana de los Estados Unidos, la abogada Jeanne Morales ideó el plan para reclamar su ciudadanía de forma automática por medio del formato N600 USC.

“No fue un proceso fácil, ya que se tuvo que buscar mucha información para demostrar que mi mamá estuvo aquí los años que nos pedían y poder llevar a cabo el trámite”, dijo López, quien hace casi un mes pudo obtener su certificado de ciudadanía conforme a la ley.

López se hizo ciudadana el 20 de enero del 2021.

“Tuve muchas decepciones a lo largo de este tiempo, mucho dinero malgastado, al realizar aplicaciones que en realidad no eran para mí, que no me ayudaban en nada, o que no tenían que ver con mi caso; recuerdo que íbamos de un abogado a otro, hasta que llegamos con la abogada adecuada”, recordó Bianca.

“Cuando tenemos un caso de este tipo, ya sea renovación de la tarjeta de residencia permanente o del trámite de DACA, decidimos indagar en el pasado de nuestros clientes para poder encontrar otras opciones legales como es el caso de Bianka, quien tenía derecho a reclamar la ciudadanía de forma automática”, dijo la abogada Jeanne Morales, especialista en migración.

Una entrevista con la mamá de Bianka fue suficiente para encarar el caso de una manera distinta, ya sin necesidad de aplicar para una renovación del DACA, sino para reclamar la ciudadanía de forma automática.

“Era un temor muy grande saber que en cualquier momento me podía ir del país; el pensar que este es el único país que conozco, que la mayoría de mi familia vive aquí, y que a la familia de México no los conozco fue angustiante”, recordó Bianka entre sollozos.

“Mi hijo nació aquí y gracias a Dios él es ciudadano por nacimiento, pero era un temor muy grande con DACA sobre todo por lo que ha pasado con cada administración (federal)”, sostuvo López.

“En verdad era mucho el miedo de saber que cualquier error que cometiera causaría que saliera del país, estos años fueron muy difíciles, el tratar de vivir una vida súper recta, no cometer el mínimo error, pero ahora me olvido de todas esas preocupaciones porque gracias a Dios ya soy ciudadana (de los Estados Unidos)”, sostuvo.

Ahora Bianka López ve con optimismo el futuro, ya que además de obtener los derechos cívicos y legales propios como ciudadana de los Estados Unidos, su desarrollo profesional tiene un mejor panorama al desarrollarse como oficial de libertad condicional.

“Hoy me siento muy agradecida con Dios, muy contenta de que todas esas preocupaciones se fueron, no importa lo que pase puedo estar sin preocupaciones, ir y venir sin problema”, afirmó Bianka, llena de optimismo

“A todos quienes viven una situación similar les aconsejo que pidan ayuda profesional, que se eduquen con todo lo relativo a su status migratorio, ya que siempre hay una manera de arreglar y estar aquí, que mantengan su fe y que se asesoren con la personas correctas”, afirmó. (Roberto Carrillo/rcarrilo@diariousa.com)