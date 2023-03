Nueva tecnología resolverá problemas de agua de ganaderos en NM

Farmington, Nuevo México— El ganadero de la Nación Navajo, George Tso, ha estado involucrado con la agricultura toda su vida, desde ayudar con los cultivos de alfalfa de su padre para vender a los ganaderos hasta trabajar en su propio rancho de nueve millas cuadradas en Farmington, Nuevo México.

Si bien Tso tiene mucho espacio para criar ganado adicional además de las 51 cabezas que mantiene actualmente, su mayor obstáculo es el agua. La única fuente de agua en su tierra está ubicada en el lado Sur de su rancho, pero el mejor pasto para su ganado está en el lado Norte.

“Es imposible criar ganado con ese único bebedero de agua”, dijo Tso. “Seguí regañando (al gobierno navajo) que necesitaba agua, pero me dijeron que redujera mi ganado en un 10 por ciento, así que reduje. Hay mucha hierba en la parte Norte del rancho, pero mi ganado no quiere ir tan lejos para pastar”.

Según Tso, si los animales permanecen en una zona, el pasto se agota y esto provoca una pérdida de peso en ellos. Mientras tanto, la hierba crece abundantemente en las otras áreas.

Mike Lisk, fundador y director ejecutivo de Remote Well Solutions en Cloudcroft, Nuevo México, decidió intervenir para ayudar a los ganaderos navajos como Tso, quienes durante años han tenido que viajar millas sólo para llevar agua a sus propiedades para su reses. La compañía ha diseñado y recibido patentes estadounidenses e internacionales para un sistema de producción y distribución de agua sin conexión a la red que reemplazará los viejos molinos de viento con sistemas híbridos de energía solar y generador que operan automáticamente fuera de la red para bombear el líquido vital eléctricamente de los pozos, luego distribuirlo a múltiples puntos de riego.

“Tengo un rancho de ganado en el condado de Lincoln con 125 unidades de animales. Cuando visito un rancho tribal de la Nación Navajo, encuentro que tienen mejores tierras con más forraje que la mía, pero únicamente poseen entre 20 y 30 unidades de animales”, dijo Lisk. “Tengo agua distribuida en mi propiedad, pero ellos tienen un molino de viento y un abrevadero en un lugar. Las mejoras dramáticas en la eficiencia tendrán resultados muy rápidos para las reces, el rancho y el ganadero a medida que se resuelvan los desafíos del agua. Los resultados cuantificables serán casi inmediatos”.

Lisk trabajó con Arrowhead Center en New Mexico State University en un estudio de 2018 sobre los impactos económicos de la instalación de los sistemas Remote Well Solutions en el condado de McKinley. El análisis, escrito por el director del programa del Arrowhead Center, Kramer Winingham, el asesor empresarial Dale Spencer y el entonces estudiante de posgrado Ejiro Osiobe, utilizó un software de modelado económico y descubrió que la capacidad de carga en los ranchos del condado de McKinley es de cuatro unidades animales por sección en promedio.

En un escenario probable, las capacidades de carga aumentan un 100% a ocho unidades de animales por sección con la tecnología Remote Well Solutions instalada. Si bien, esto sigue siendo más bajo que los ganaderos típicos del estado, el proyecto ayudará a respaldar más de 200 empleos adicionales en NM anualmente y contribuirá por año con casi $18 millones a la economía del estado.

“En términos de retorno de la inversión, esta es una de las mejores oportunidades de desarrollo económico que he visto”, dijo Winingham. “La tecnología puede duplicar o triplicar el potencial de ingresos de los ranchos en el área. Es muy emocionante ver a la Nación Navajo apoyando la implementación de esta nueva tecnología. El impacto potencial de Remote Well Solutions es significativo aquí y más allá, ya que puede abordar desafíos en fincas similares en todo el Suroeste”.

“Esta nueva tecnología de proyecto de producción y distribución de agua desarrollada por Remote Well Solutions es un gran paso en la dirección correcta para apoyar a nuestros rancheros navajos locales”, dijo Myron Lizer, quien era vicepresidente de la Nación Navajo cuando se lanzó por primera vez el proyecto Remote Well Solutions. “Este sistema aumentará el rendimiento de nuestros ganaderos locales y mejorará las tierras de pastoreo, ya que las reses no tiene que concentrarse en un punto de agua”.

Lizer dijo que el proyecto también tendrá un profundo impacto en la economía de la nación, además de ayudar a los ganaderos a prolongar sus equipos, combustible y finanzas.

“Durante los muchos años que hemos trabajado con Mike Lisk, nos ha impresionado mucho su inventiva y persistencia para llevar esta nueva tecnología al mercado”, dijo Kathy Hansen, directora y CEO de Arrowhead Center en NMSU. “Estamos entusiasmados de poder ayudar a comercializar una tecnología desarrollada en Nuevo México que está resolviendo desafíos reales en el estado”.

Remote Well Solutions está trabajando con el Departamento de Agricultura de la Nación Navajo para iniciar proyectos adicionales dentro de la región oriental de la reserva, que consta de regiones en Utah, Arizona y Nuevo México. El año pasado, Remote Well Solutions recibió un contrato de $500 mil para construir los pozos después de años de planificación.

“Esto permitirá un mejor uso de la vegetación forrajera en nuestros ranchos tribales, distribuirá el agua lejos de las fuentes primarias de la propiedad, mejorará el aumento de peso del ganado, las ganancias de nuestras fincas e incrementará los ingresos de nuestro programa de arrendamiento de ranchos”, dijo Ferdinand Notah, especialista en programas y proyectos del Departamento de Agricultura Navajo.

Para ganaderos como Tso es una buena noticia, quien espera poder hacer crecer su rancho una vez que el sistema esté en funcionamiento.

“Va a beneficiar a todos. Podemos criar más ganado y obtener más dinero de eso y, a cambio, comprar las cosas que necesitamos para administrar un rancho”, comentó Tso.