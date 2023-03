Se desbordan aguas residuales en el Oeste de El Paso

El Paso.- El martes por la noche, EPWater descubrió una fuga de aguas residuales en una alcantarilla en un área no residencial de West El Paso. La boca de inspección está ubicada entre S. Mesa Hills y la Interestatal 10 (aprox. 100 yardas al norte de la I-10). Los equipos determinaron que el desbordamiento de aguas residuales fue el resultado de un bloqueo en la línea de aguas residuales.

Se estima que se derramaron 24,000 galones, algunos de los cuales llegaron a un desagüe de aguas pluviales que tiene una desembocadura en el río. Se estima que un 10% del total (2400 galones) pudo haber sido arrojado al Río Grande.

Las cuadrillas de EPWater usaron un tapón en una segunda ubicación de alcantarilla para obligar a las aguas residuales a fluir hacia una presa de aguas pluviales cercana. Mientras las cuadrillas trabajan para localizar el bloqueo, se han derramado más de 100,000 galones de aguas residuales en la presa completamente contenida.

“Nuestras cuadrillas trabajaron rápidamente para encontrar una solución para capturar el derrame en un lugar alejado de las áreas residenciales y comerciales”, dijo Felipe López, Director de Operaciones de Distribución y Recolección. “Quiero enfatizar que esto no fue un corte de línea sino un bloqueo, y estamos en camino de resolver esta situación pronto”.

En la zona no se afectaron los servicios de agua y alcantarillado. El suministro público de agua potable no está en riesgo ya que las plantas de tratamiento del río no están en operación y el Río Grande está mayormente seco.

Los equipos están trabajando para identificar y eliminar el bloqueo y esperan que la resolución del problema ocurra dentro de las próximas 24 horas.

Precauciones

El siguiente es un lenguaje requerido de TCEQ para un evento de descarga de aguas residuales de este tamaño:

Aunque se determinó que el suministro público de agua no se vio afectado, los clientes de EPWater o las personas que compran agua de otro suministro público de agua pueden comunicarse con su distribuidor de suministro de agua para determinar si el agua es segura para uso personal.

Las personas que utilizan pozos privados de suministro de agua potable ubicados dentro de 1/2 milla del lugar del derrame o dentro del área potencialmente afectada deben usar solo agua que haya sido destilada o hervida en ebullición durante al menos un minuto para todos los usos personales, incluida la bebida, cocinar, bañarse y cepillarse los dientes. Las personas con pozos de agua privados deben analizar y desinfectar el agua de su pozo, si es necesario, antes de interrumpir la destilación o la ebullición.

El público debe evitar el contacto con las aguas residuales o el suelo en el área afectada por la descarga. Si se produce contacto, se recomienda bañarse y lavarse bien la ropa lo antes posible.