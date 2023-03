Envían a especialidades a 89 doctores de Texas Tech

El Paso.- En un gran auditorio en el campus de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC), el suspenso era tangible mientras un reloj en la pantalla contaba hacia atrás. Sosteniendo sobres sellados que contenían su destino futuro, la clase de 2023 de la Escuela de Medicina Foster esperó a que el reloj llegara a cero.

A las 10 de la mañana. el "Día del Fichaje" (“Match Day”), el viernes 17 de marzo, los 88 miembros de la promoción de 2023 de la Escuela de Medicina Foster y uno de la promoción de 2022 abrieron sus sobres para ver en qué programa de residencia fueron aceptados en El Paso y en todo el mundo. país. Al mismo tiempo, en todo Estados Unidos, miles de estudiantes de medicina que se gradúan abrieron sobres para averiguar dónde continuarían su educación médica.

De los 89 estudiantes de la Escuela de Medicina Foster que coincidieron el viernes, 14 coincidieron con residencias en El Paso. De los que coincidieron en El Paso, 13 coincidieron con residencias en TTUHSC El Paso.

Match Day es un rito de iniciación para morderse las uñas para los estudiantes de medicina que se gradúan, y sus familias, en los Estados Unidos se produce después de que los estudiantes hayan pasado los últimos seis meses solicitando residencias, entrevistando y decidiendo el orden en el que clasificar los programas con los que esperan ser asignados.

Entre perseguir a su hija de 2 años y medio, Benny, y darle un bocado rápido a un poco de fruta, Sophia Hantzopulos estaba emocionada de saber dónde haría su residencia. Ella y su familia estaban encantados de saber que haría su residencia de tres años en el Departamento de Pediatría de TTUHSC El Paso.

“Siendo un paseño de toda la vida, crecí viendo la necesidad en la región”, dijo Hantzopulos sobre obtener su educación médica en la Escuela de Medicina Foster. “La Escuela de Medicina Foster realmente usa su posición como el único centro de ciencias de la salud en la frontera entre Estados Unidos y México para traer médicos a un lugar históricamente desatendido. Es un tema realmente importante que es muy cercano y querido para mi corazón. Solo quería quedarme aquí para capacitarme y retribuir a la comunidad que me trajo aquí en primer lugar”.

En los últimos años, los graduados de la Escuela de Medicina Foster han coincidido con programas de residencia en instituciones prestigiosas, como el Hospital Johns Hopkins, la Universidad George Washington, la Universidad de Baylor, la Universidad de Nueva York, la Clínica Mayo, el Hospital Barnes-Jewish y el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. TTUHSC El Paso alienta a los graduados que coinciden con instituciones externas a que traigan su experiencia al Borderplex después de completar su capacitación.

Alyssa Salcido, residente de El Paso de toda la vida, se graduó de la Escuela de Graduados en Ciencias Biomédicas Francis en 2018 antes de ser aceptada en la Escuela de Medicina Foster. Sin embargo, su introducción al campus de TTUHSC El Paso ocurrió hace mucho tiempo.

Su madre anteriormente dirigió el Departamento de Recursos Humanos de la universidad.

"Ella trabajaba aquí cuando yo estaba en la escuela intermedia y secundaria. Venía a visitarla y pude ver crecer la escuela; siempre quise venir aquí", dijo Salcido. "No quería irme de El Paso. Amo mi ciudad natal y aquí es donde quería servir. He visto la escasez de acceso a la atención médica en nuestra comunidad y me he ofrecido como voluntario en áreas desatendidas para aumentar el acceso a atención médica para los residentes allí. Quedarme aquí y cuidar a esos pacientes va a ayudar a la comunidad y espero seguir creciendo".

Salcido hará su residencia en el Departamento de Pediatría de TTUHSC El Paso.

“Me encanta trabajar con niños y la luz y la energía que traen”, dijo. “Son tan maravillosos y es increíble experimentar trabajar con un niño desde bebés hasta adolescentes”.

TTUHSC El Paso ofrece 22 programas de residencia en todo El Paso con vacantes para más de 200 residentes médicos talentosos de Borderplex y de todo el país. Los programas de residencia que se ofrecen actualmente incluyen medicina de emergencia, medicina familiar, medicina interna, obstetricia y ginecología, neurología, pediatría, psiquiatría, radiología, cirugía, cirugía ortopédica y patología.

Mikaela Brentlinger es una de las primeras estudiantes en coincidir con el nuevo programa de residencia en patología en TTUHSC El Paso. El programa de residencia de tres años también incluye dos estudiantes de medicina de otras escuelas que coincidieron.

“Es emocionante estar en la primera clase porque puedo brindar información sobre cómo se desarrollan las cosas. En cierto modo, mi voz se escuchará más y puedo ser un mentor para cualquiera de los nuevos residentes entrantes. Es emocionante porque todo el mundo va a confiar en nuestra primera clase para mostrarles las cuerdas”, dijo Brentlinger.