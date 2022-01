Lo mataron en Nochebuena de 2003; aún no cae el asesino

El Paso.- El caso de un hombre que fue asesinado dentro de su negocio en la Nochebuena de hace 18 años sigue abierto.

Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), están pidiendo ayuda para encontrar a los responsables de este asesinato a través de su programa "Crimen de la Semana".

El miércoles 24 de diciembre de 2003, Fernando Martínez, de 44 años, se encontraba dentro de su negocio Saygo Bakery Equipment Service, ubicado en el noreste de El Paso, en el 4496 Titanic.

Alrededor de las 12 del día, Martínez recibió visitantes, según reveló la investigación, poco después, a las 2 de la tarde, Martínez fue encontrado asesinado.

El homicida le disparó a la víctima en la parte superior del torso.

Martínez era originario de Artesia, Nuevo México, y tenía un hijo de 4 años cuando ocurrió el asesinato.

Cualquiera que tenga información sobre este asesinato debe llamar a Crime Stoppers of El Paso de inmediato al 566-8477 (TIPS) o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. El informante permanecerá en el anonimato y, si su pista conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.