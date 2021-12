‘Saquean’ tiendas de El Paso por compras de último minuto

Las compras de ultima hora vuelven a estar presentes en esta temporada navideña y con ello las aglomeraciones de compradores en las diversas tiendas departamentales de El Paso por lo que las autoridades de salud instaron de nueva cuenta a extrema precauciones para evitar contagios por Covid-19.

A pesar de que los comercios minoristas expusieron sus mercancías con atractivos descuentos previo a las ventas del Viernes Negro, muchos consumidores no se decidieron en tiempo a comprar los artículos que regalaran esta Nochebuena por diversas razones.

“Ya se la sabe como buenos hispanos dejamos todo de ultimo momento y eso incluyen los regalos navideños”, dijo Esteban Ramírez, mientras recorría uno de los pasillos de la tienda Target. “Ya vi ropa, perfumes y electrónicos pero aun no me decido que comprarle a mi esposa”, dijo un poco impaciente.

Y es que como suele ocurrir en cada temporada, en la que por tradición se acostumbra regalar un presente al ser amado, las indecisiones se hacen presentes a la hora de escoger.

Ya sea en Navidad, el Día de San Valentín o la celebración del Día de la Madre o del Padre, afloran las dudas y titubeos a la hora de escoger un artículo por simple que sea.

“En mi caso pienso: si le compro eso y no le gusta mejor me espero hasta que encuentre algo que me convenza que le vaya a gustar”, dijo Florencia Estrada, mientras veía la variedad de productos para caballero en la tienda Ross.

Aunque los expertos dicen que en ocasiones en preferible comprar artículos en el marco de la espontaneidad porque se actúa según su instinto o sus emociones, a diferencia de quien siempre apela a la razón o a las convenciones sociales. “Eso genera un ahorro de energía y tiempo para esos compradores. Y son más efectivos e inteligentes a la hora de comprar”.

Según estudios sobre los procesos de toma de decisiones muestran que hacer compras espontáneas, de esas donde no se procesa mucho el pensar, podría ser la manera mas inteligente de comprar. Los riesgos de pensar y analizar todo demasiado complica la compra.

La nueva táctica y dentro de la locura generada por esas compras de último momento los compradores han adquirido sin pensarlo esas nuevas formas de compra para salir del apuro. “Ya no me voy a complicar compraré unas tarjetas de regalo para mis amigos para salir del apuro, al cabo ya se que les gusta”, dijo Luis Jiménez, al salir de uno de los locales comerciales del Mercado Plaza, ubicado en Zaragoza y Joe Battle.

El, al igual que muchas personas el adquirir una tarjeta de prepago significa una manera inteligente para cumplir y salir del paso. “Rápido solo doy el efectivo y me dan la tarjeta de plástico para que sea canjeada con facilidad por ropa, artículos de moda, electrónicos y alimentos”, dijo visiblemente contento.

Desde los inicios de esta semana hasta la víspera de la Navidad los compradores recorrieron los pasillos de tiendas como Walmart, Target, Best Buy, Ross, Five Below, Burlington y hasta las tiendas de Dollar Tree, en busca del artículo deseado.

Tanto compradores locales como los procedentes de Ciudad Juárez adoptaron el mismo esquema: compras de ultima hora. Los puentes internacionales lucieron abarrotados esta semana, luego de que los miles de consumidores decidieran adquirir sus productos en la víspera de la Navidad.

“Legué aquí con la certeza que encontraría algo y mire ya está todo muy escogido” dijo a su vez Angélica Sáenz, quien dentro de sus deseos era comprar una chamarra para su hija. “Ya vaciaron todo… !que barbaridad!”, expresó con preocupación al ver los anaqueles semivaciós en la tienda de Burlington, ubicada sobre la calle Yarbrough y la carretera Interestatal10.

Para evitar esos conflictos internos el escritor Malcom Gladwell, en su libro Inteligencia Intuitiva muestra la importancia de los dos primeros segundos al tomar una decisión. Una de las conclusiones del libro es que las decisiones espontáneas son igual de valiosas que aquellas que sopesamos durante un tiempo.

Según el autor se funciona mejor cuando se toma esa decisión basada en la información limitada, pero esencial, la cual al final del día podría haber resultado en una mejor estrategia de compra sin desgaste y en menor tiempo.

De acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas estiman que más de 150 millones de estadounidenses abarrotarán las tiendas este fin de semana para realizar sus compras presenciales de última hora a pesar de la presencia de la pandemia del coronavirus. En 2020 la cifra fue ligeramente menor.

En un recorrido por diversas negociaciones se observo que la gran mayoría de los consumidores acataron las reglas impuestas por los comerciantes que siguen los lineamientos del Condado y La Ciudad, impuestos por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades -CDC- en el uso de la mascarilla facial y distanciamiento social para evitar la propagación del virus.