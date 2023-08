Llega la inteligencia artificial al combate aéreo

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Su vuelo es propulsado por un motor de cohete. Puede recorrer una distancia igual al ancho de China. Tiene un diseño sigiloso y es capaz de transportar misiles que pueden alcanzar objetivos enemigos mucho más allá de su alcance visual. Pero lo que realmente distingue al avión experimental no tripulado XQ-58A Valkyrie de la Fuerza Aérea es que está dirigido por inteligencia artificial, lo que lo sitúa a la vanguardia de los esfuerzos del ejército estadounidense para aprovechar las capacidades de una tecnología emergente cuyos vastos beneficios potenciales se ven atenuados por profundas preocupaciones sobre cuánta autonomía otorgar a un arma letal. Esencialmente un dron de próxima generación, el Valkyrie es un prototipo de lo que la Fuerza Aérea espera que pueda convertirse en un potente complemento a su flota de aviones de combate tradicionales, brindando a los pilotos humanos un enjambre de pilotos robóticos altamente capaces para desplegar en la batalla. Su misión es combinar la inteligencia artificial y sus sensores para identificar y evaluar las amenazas enemigas y luego, después de obtener la aprobación humana, actuar para matar. Un día reciente, en la Base de la Fuerza Aérea de Eglin, en la costa del Golfo de Florida, el mayor Ross Elder, de 34 años, piloto de pruebas de Virginia Occidental, se estaba preparando para un ejercicio en el que volaría su caza F-15 junto al Valkyrie. "Es una sensación muy extraña", dijo Elder, mientras otros miembros del equipo de la Fuerza Aérea se preparaban para probar el motor del Valkyrie. "Estoy volando por el ala de algo que está tomando sus propias decisiones. Y no es un cerebro humano”. El programa Valkyrie ofrece una visión de cómo el negocio de armas, la cultura militar, las tácticas de combate y la competencia con naciones rivales de Estados Unidos están siendo remodelados en formas posiblemente de gran alcance gracias a los rápidos avances en tecnología. El surgimiento de la IA está ayudando a generar una nueva generación de contratistas del Pentágono que buscan socavar, o al menos alterar, la primacía de larga data del puñado de empresas gigantes que suministran a las fuerzas armadas aviones, misiles, tanques y barcos. La posibilidad de construir flotas de armas inteligentes pero relativamente económicas que podrían desplegarse en grandes cantidades está permitiendo a los funcionarios del Pentágono pensar de nuevas maneras sobre cómo enfrentarse a las fuerzas enemigas. También los está obligando a enfrentar preguntas sobre qué papel deberían desempeñar los humanos en los conflictos librados con software escrito para matar. Y obtener y mantener una ventaja en IA es un elemento de una carrera cada vez más abierta con China por la superioridad tecnológica en seguridad nacional. Después de décadas de construir cada vez menos aviones de combate cada vez más caros (el avión de combate F-35 cuesta 80 millones de dólares por unidad), la Fuerza Aérea ahora tiene la flota más pequeña y más antigua de su historia. Ahí es donde entrará en juego la nueva generación de drones con IA, conocidos como aviones de combate colaborativos. La Fuerza Aérea planea construir entre 1.000 y 2.000 de ellos por tan sólo 3 millones de dólares cada uno, o una fracción del coste de un caza avanzado. , razón por la cual algunos en la Fuerza Aérea llaman al programa “masa asequible”. Habrá una variedad de tipos especializados de estos aviones robot. Algunos se centrarán en misiones de vigilancia o reabastecimiento, otros volarán en enjambres de ataque y otros servirán como “compañeros leales” de un piloto humano. Los drones, por ejemplo, podrían volar delante de aviones de combate pilotados, realizando una vigilancia temprana y de alto riesgo. También podrían desempeñar un papel importante en la desactivación de las defensas aéreas enemigas, asumiendo riesgos para derribar objetivos de misiles terrestres que se considerarían demasiado peligrosos para un avión pilotado por humanos. La IA, una versión más especializada del tipo de programación ahora más conocida por impulsar chatbots, reuniría y evaluaría información de sus sensores a medida que se acerca a las fuerzas enemigas para identificar otras amenazas y objetivos de alto valor, solicitando autorización al piloto humano antes. lanzar cualquier ataque con sus bombas o misiles. Los más baratos se considerarán prescindibles, lo que significa que probablemente sólo tendrán una misión. El más sofisticado de estos aviones robot podría costar hasta 25 millones de dólares, según una estimación de la Cámara de Representantes, mucho menos que un avión de combate pilotado. “¿Es una respuesta perfecta? Nunca es una respuesta perfecta cuando se mira hacia el futuro”, dijo el mayor general R. Scott Jobe, quien hasta este verano estuvo a cargo de establecer los requisitos para el programa de combate aéreo, mientras la Fuerza Aérea trabaja para incorporar la IA en sus sistemas. aviones de combate y drones. “Pero se pueden presentar dilemas a adversarios potenciales, y uno de esos dilemas es la masa”, dijo Jobe en una entrevista en el Pentágono, refiriéndose al despliegue de grandes cantidades de drones contra las fuerzas enemigas. "Se puede llevar masa al espacio de batalla con potencialmente menos gente". El esfuerzo representa el comienzo de un cambio sísmico en la forma en que la Fuerza Aérea compra algunas de sus herramientas más importantes. Después de décadas en las que el Pentágono se ha centrado en comprar hardware construido por contratistas tradicionales como Lockheed Martin y Boeing, el énfasis está cambiando hacia software que puede mejorar las capacidades de los sistemas de armas, creando una oportunidad para que las empresas de tecnología más nuevas se apoderen de partes del vasto Pentágono. presupuesto de adquisiciones. "En realidad, las máquinas se basan en los datos y luego crean sus propios resultados", dijo el general de brigada. El general Dale White, funcionario del Pentágono que ha estado a cargo del nuevo programa de adquisiciones. La Fuerza Aérea se da cuenta de que también debe enfrentar profundas preocupaciones sobre el uso militar de la IA, ya sea el temor de que la tecnología pueda volverse contra sus creadores humanos (como Skynet en la serie de películas "Terminator") o recelos más inmediatos sobre permitir que los algoritmos guíen el uso de la IA. fuerza letal. "Se está traspasando una línea moral al subcontratar el asesinato a máquinas, al permitir que sensores informáticos en lugar de humanos tomen vidas humanas", dijo Mary Wareham, directora de defensa de la división de armas de Human Rights Watch, que está presionando para que se establezcan límites internacionales. sobre las llamadas armas letalmente autónomas. Una política recientemente revisada del Pentágono sobre el uso de IA en sistemas de armas permite el uso autónomo de fuerza letal, pero cualquier plan particular para construir o desplegar tal arma debe primero ser revisado y aprobado por un panel militar especial. “Es una responsabilidad enorme”, dijo el coronel Tucker Hamilton, jefe de Pruebas y Operaciones de IA de la Fuerza Aérea, quien también ayuda a supervisar las tripulaciones de pruebas de vuelo en la Base de la Fuerza Aérea de Eglin, y señaló que “la narración distópica y la cultura pop han creado una especie de frenesí” en torno a la IA. "Sólo tenemos que llegar allí de manera metódica, deliberada y ética, en pequeños pasos", dijo. Los humanos seguirán desempeñando un papel central en la nueva visión de la Fuerza Aérea, dijeron altos funcionarios del Pentágono, pero se asociarán cada vez más con ingenieros de software y expertos en aprendizaje automático, quienes perfeccionarán constantemente los algoritmos que gobiernan el funcionamiento de los pilotos robóticos que volará junto a ellos. Será necesario revisar casi todos los aspectos de las operaciones de la Fuerza Aérea para adoptar este cambio. Es una tarea que durante este verano se había confiado en gran medida a White y Jobe. El Pentágono ya ha pasado varios años construyendo prototipos como el Valkyrie y el software que lo ejecuta. Pero el experimento ahora está pasando a convertirse en el llamado programa de registro, lo que significa que si el Congreso lo aprueba, se asignarán importantes dólares de los contribuyentes a la compra de los vehículos: un total de 5 mil 800 millones de dólares durante los próximos cinco años, según el plan de la Fuerza Aérea. En 1947, Chuck Yeager, entonces un joven piloto de pruebas de Myra, Virginia Occidental, se convirtió en el primer ser humano en volar más rápido que la velocidad del sonido. Setenta y seis años después, otro piloto de pruebas de Virginia Occidental se convirtió en uno de los primeros pilotos de la Fuerza Aérea en volar junto a un dron de combate autónomo potenciado por IA. Alto y larguirucho, con un ligero acento de los Apalaches, Elder voló el mes pasado su F-15 Strike Eagle a mil pies del experimental XQ-58A Valkyrie, observando de cerca, como un padre corriendo junto a un niño que aprende a andar en bicicleta, mientras el El dron voló solo, alcanzando ciertas velocidades y altitudes asignadas. Las pruebas funcionales básicas del dron fueron solo el período previo al espectáculo real, donde Valkyrie va más allá del uso de herramientas avanzadas de piloto automático y comienza a probar las capacidades de guerra de su IA. En una prueba programada para finales de este año, se le pedirá al dron de combate que persiga y luego mate a un objetivo enemigo simulado mientras se encuentra sobre el Golfo de México, ideando su propia estrategia para la misión. Se ha reunido un equipo inusual de oficiales y civiles de la Fuerza Aérea en Eglin, que es una de las bases de la Fuerza Aérea más grandes del mundo. Entre ellos se incluyen la capitana Rachel Price de Glendale, Arizona, que está finalizando un doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre aprendizaje profundo informático, así como el mayor Trent McMullen de Marietta, Georgia, que tiene una maestría en aprendizaje automático de la Universidad de Stanford. Una de las cosas que Elder observa es cualquier discrepancia entre las simulaciones ejecutadas por computadora antes del vuelo y las acciones del dron cuando realmente está en el aire (un problema de “sim a real”, lo llaman) o incluso más preocupante, cualquier señal de "comportamiento emergente", donde el robot dron actúa de una manera potencialmente dañina. La parte más difícil de esta tarea, dijeron Elder y otros pilotos, es generar confianza vital, que es un elemento central del vínculo entre un piloto y un compañero: sus vidas dependen una de la otra y de cómo reacciona cada uno de ellos. También es una preocupación en el Pentágono. Los funcionarios estiman que podrían pasar de cinco a diez años para desarrollar un sistema funcional basado en inteligencia artificial para el combate aéreo. Los comandantes de la Fuerza Aérea están presionando para acelerar el esfuerzo, pero reconocen que la velocidad no puede ser el único objetivo.