Vinculan a Putin con muerte de jefe mercenario

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Una explosión en un avión que se cree que transportaba al líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin probablemente derribó el avión el miércoles, matando a todos los pasajeros a bordo, según funcionarios federales estadounidenses y de países occidentales que citaron información de inteligencia preliminar. Aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, pero una explosión es la teoría principal sobre lo que provocó que un avión privado se estrellara en un campo entre Moscú y San Petersburgo. La explosión podría haber sido causada por una bomba u otro dispositivo colocado en el avión, aunque también se están explorando otras teorías, como combustible adulterado, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el asunto. PUBLICIDAD Los funcionarios estadounidenses parecían cada vez más seguros, tanto en público como en privado, de que Prigozhin estaba muerto y que el presidente Vladimir Putin de Rusia había ordenado el asesinato, con la intención de destituir a una figura que había liderado un breve motín en junio que fue visto como el desafío más grave a El gobierno de Putin en décadas. El general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que la evaluación inicial de Estados Unidos, basada en una "variedad de factores", era que Prigozhin probablemente había muerto en el accidente. Ryder no dio una teoría sobre el accidente, pero dijo que Estados Unidos no tenía información que indicara que un misil tierra-aire derribó el avión. Otros dijeron que los funcionarios de inteligencia satelital de Estados Unidos no detectaron el lanzamiento de un misil y que no había otra evidencia que sugiriera que un arma tierra-aire derribó el avión. Los gobiernos occidentales continúan explorando la posibilidad de que se hubiera utilizado un misil aire-aire, incluso si una explosión a bordo seguía siendo el escenario más probable. El análisis realizado por The New York Times de los datos de vuelo y el video del accidente indica que lo más probable es que hubo al menos un evento catastrófico en el aire que ocurrió varios minutos antes de que el avión privado se estrellara. La caída precipitada y los escombros esparcidos, dicen los expertos, apuntan a una explosión o ruptura repentina del avión más que a una falla mecánica. Probable factor Putin Los funcionarios dijeron que parecía probable que Putin ordenara el asesinato de Prigozhin al mismo tiempo o poco después de que el presidente ruso destituyera al general Sergei Surovikin de su mando militar. El accidente aéreo se produjo sólo unas horas después de que las autoridades rusas dijeran que Surovikin había sido relevado de su cargo. Surovikin, al igual que Prigozhin, fue visto como despiadadamente eficaz en la guerra de Ucrania. Como aliado de Prigozhin, Surovikin al menos conocía los planes del líder mercenario e incluso pudo haber ayudado en la rebelión, según funcionarios estadounidenses. Durante el motín, las fuerzas del grupo paramilitar Wagner, fundado por Prigozhin, tomaron una ciudad clave del sur y un convoy armado de mercenarios marchó hacia Moscú. Si bien Putin denunció a Prigozhin y a los organizadores de la rebelión por “traicionar a su país”, algunos analistas dijeron que el episodio hizo que Putin pareciera débil. En comentarios públicos el jueves, Putin no confirmó explícitamente la muerte del líder de Wagner, pero ofreció sus condolencias a las familias de quienes habían fallecido en el accidente y dijo que los investigadores rusos continuarían la investigación “hasta el final”. Putin se refirió a Prigozhin en tiempo pasado: “Esta era una persona con un destino complicado. Cometió algunos errores graves en la vida, pero también logró resultados necesarios”. En lugar de centrarse en el motín abortado de Prigozhin, Putin habló del esfuerzo de Wagner en Ucrania. Bajo la dirección de Prigozhin, el grupo paramilitar jugó un papel vital en la toma de Bakhmut, el avance ruso más significativo en Ucrania desde el verano pasado. Para Moscú fue accidente El jueves, los medios de comunicación rusos y los esfuerzos publicitarios se centraron en la idea de que el avión estrellado había sido derribado por un accidente. La campaña de información se apoderó gradualmente de las redes sociales rusas, abrumando publicaciones que especulaban que Prigozhin había sido asesinado por orden de Putin o por una bomba en el avión, según Jonathan Teubner, director ejecutivo de FilterLabs AI, que rastrea el sentimiento público en Rusia. Las publicaciones rusas en Internet también contenían pistas sobre lo que podría haber hecho caer el avión. Los videos publicados en la aplicación de mensajería Telegram muestran restos del avión en tres lugares que se extienden a lo largo de 2 millas. Un sitio contiene el fuselaje principal del avión, un Embraer Legacy 600; uno contiene la sección de la cola; y un tercero contiene un trozo de escombros más pequeño. La ubicación de los escombros se alinea aproximadamente con la dirección de viaje del avión. Los datos sin procesar de seguimiento de vuelos de FlightRadar24 muestran que el avión experimentó una caída repentina de altitud alrededor de las 6:19 p.m. hora local. El avión permaneció en el aire durante algún tiempo antes de caer libremente desde el cielo a aproximadamente 30 millas (48 kilómetros) de distancia, según un análisis de video que captura el accidente y los campos de escombros. "Tener un campo de escombros tan grande es inusual si el avión no hubiera sufrido ningún daño estructural mientras estaba en el aire", dijo Ian Williams, subdirector del Proyecto de Defensa contra Misiles en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Sin fallas mecánicas El análisis del Times no confirmó exactamente qué provocó la caída del avión, pero no encontró evidencia de un mal funcionamiento mecánico de rutina. "Los aviones no suelen caer directamente del cielo, de esa manera, a menos que haya algo que detenga su impulso", dijo Williams. Los funcionarios estadounidenses están siguiendo de cerca lo que podría suceder con el grupo Wagner sin Prigozhin y otros líderes clave. Además de Prigozhin, se cree que en el accidente aéreo murió Dmitry Utkin, un ex oficial de las fuerzas especiales y de inteligencia que era el segundo al mando de Wagner, junto con otros altos funcionarios del grupo mercenario. Un funcionario estadounidense dijo que tras la presunta muerte de Prigozhin, Putin podría tener dificultades para poner a un aliado a cargo. Wagner, dijo el funcionario, probablemente elegiría a su nuevo líder, muy probablemente uno leal a Prigozhin. PUBLICIDAD