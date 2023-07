Recuperan segundo cadáver en la semana en Monte Cristo Rey

Sunland Park, NM— El viernes, antes de la medianoche, elementos de Bomberos y de la Policía de Sunland Park rescataron un cadáver –el segundo en lo que va de la semana– en el emblemático Monte Cristo Rey, en cuya cima se encuentra una escultura religiosa monumental.

El hallazgo ocurrió en terreno agreste a un lado de la Brickland Road, señaló el Departamento de Bomberos (SPFD) a través de un comunicado.

Este se trata del segundo hallazgo de un cadáver en la zona. El martes las mismas corporaciones realizaron la recuperación de un cadáver cerca del Monte Cristo Rey –en los límites de Nuevo México, Texas y Chihuahua– el martes por la tarde.

El cuerpo fue encontrado cerca de las vías del tren en McNutt Road y Racetrack Drive alrededor de las 11 a.m. Esta es una zona utilizada por migrantes para cruzar a Estados Unidos evadiendo a la Patrulla Fronteriza (USBP).

Hace dos semanas se dio a conocer que en lo que va del año fiscal (FY) 2023, que concluye en agosto, el número de personas fallecidas localizadas por agentes de la USBP en El Paso llega a 96.

La mayoría de los cadáveres han sido ubicados en el área que corresponde a la Estación de la Patrulla Fronteriza en Santa Teresa, la cual cubre la zona desértica entre el Monte Cristo Rey, en Sunland Park, hasta el puerto de Columbus, todo en territorio de Nuevo México.

Cuerpo descompuesto de mexicano

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado el jueves en la planta tratadora de agua John T. Hickerson en la zona Oeste de El Paso, en la intersección de Executive y Paisano, informaron las autoridades.

La víctima de nacionalidad mexicana fue identificada como un hombre de 42 años Residente de Tochtepec, Puebla.

De acuerdo con la Policía, una llamada llegó a las 10:50 a. m., solicitando a las unidades combinadas de búsqueda y rescate a la planta de tratamiento de agua John T. Hickerson.

El reporte solicitaba apoyo para localizar a una persona fallecida que había sido encontrada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Los Detectives de Delitos Contra las Personas también acudieron al lugar y se observó que el difunto tenía etapas avanzadas de descomposición.

La causa de la muerte aún no se ha determinado y el Departamento de Policía de El Paso pide que cualquier persona con información sobre este incidente llame a la línea que no es de emergencia al 915-832-4400 o si desea permanecer en el anonimato puede llamar a Crime Stoppers of El Paso al (915) 566-8477.