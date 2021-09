Inscribirse en EPCC le da un propósito y esperanza

El Paso— Cuando la estudiante de El Paso Community College (EPCC), Michelle Hazelwood, crecía en una granja de Arizona, sabía que quería un trabajo que ayudara a la gente. Pero el camino para lograr su objetivo no fue una línea recta. En lugar de inscribirse en la universidad al terminar la preparatoria, se mudó a Texas y formó una familia. Unos años más tarde, se convirtió en madre soltera y sus sueños de universidad y carrera se aplazaron mientras se concentraba en mantener a sus hijos.

Una vez que sus hijos crecieron, Michelle encontró un excelente trabajo en El Paso en una empresa que brinda servicios a personas con trastornos de salud mental y por uso de sustancias. Feliz de estar en una posición en la que estaba ayudando a la gente, Michelle dudó cuando su empleador la animó a inscribirse en la universidad. ¿Valdrá la pena? ¿Podría tener éxito? La respuesta a ambas preguntas fue un rotundo sí.

Michelle explica: “Registrarme en EPCC fue probablemente la mejor decisión que he tomado en mi vida. Rápidamente fui recibida con los brazos abiertos por el personal, los instructores y siendo honesta, los estudiantes también. Tenía miedo de ser la mayor de la clase con niños menores que el mío. Pronto aprendí que hay todo tipo de estudiantes, de todos los ámbitos de la vida y de todas las edades ".

Unirse al Club de Trabajo Social de EPCC es una de las formas en que Michelle se conectó con otros estudiantes durante su camino académico. Ella continúa: “El Club de Trabajo Social me ha dado un sentido de pertenencia que nunca había tenido. No puedo imaginarme asistiendo a la escuela y no tener a estas personas maravillosas en mi vida".

Michelle ha estado involucrada en una variedad de proyectos de servicio, incluida la recolección de mantas y ropa abrigada para las personas sin hogar, la distribución de alimentos en un banco de alimentos y la distribución de juguetes en Navidad a niños desfavorecidos. También se acercó al Centro Delta; un refugio de emergencia para personas sin hogar abierto por la ciudad de El Paso en respuesta a la pandemia de COVID-19 y se ofreció a dar cortes de cabello gratis a los residentes. Sobre esta oportunidad de voluntariado, el profesor Christian Salas, asesor del Club de Trabajo Social dijo: “Ella preguntó si podía hacerlo con el nombre del club de trabajo social. Como una forma de mostrar solidaridad, los miembros se han presentado todos los sábados para ayudar a alimentar a las personas sin hogar, mientras Michelle corta el cabello. Ella es uno de nuestros miembros y estoy más que orgulloso del trabajo que ella y los otros miembros del club están haciendo fuera del salón de clases. Me hace darme cuenta de que la profesión de trabajador social es segura durante los próximos años". El Centro Delta ha cerrado pero ella continua su voluntariado dando cortes de cabello gratis a albergues para mujeres, refugio para indigentes, centro de tratamientos y a niños que regresan a la escuela.

Al reflexionar sobre su experiencia en EPCC, Michelle dice: “Es realmente un sentimiento increíble ser parte de algo que no solo me va a preparar para ser mejor en mi trabajo, sino que también me da algo que siempre he querido. Probablemente por primera vez en toda mi vida, estoy haciendo algo por mí. Algo de lo que estoy orgullosa y que es mío. Nadie puede quitarme lo que EPCC me está dando en este momento y eso es una educación. Pero más allá de eso, tengo un propósito y tengo esperanza”.

Después de completar su título de asociado y la Certificación para la Licencia en Dependencia de Sustancias Químicas (LCDC), Michelle planea continuar su educación en una escuela de cuatro años y completar una maestría. Michelle siente que puede perseguir estos objetivos académicos porque EPCC le ha dado la confianza para hacerlo.

Cuando se le preguntó qué les diría a los estudiantes potenciales que no están seguros de regresar a la escuela, esta fue la respuesta de Michelle. “Nunca es demasiado tarde y nunca se es demasiado viejo. Para cualquiera que esté considerando obtener una educación o un título: ¡HAZLO! Te prometo que no te decepcionará. Soñé con esto cuando era niña, y aunque puede que haya tardado un poco más de lo planeado, los estoy logrando. Estoy justo donde se suponía que debía estar todo el tiempo".