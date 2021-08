Apoyo para guardería ‘salva’ a estudiante de EPCC

El Paso— Son casi las 8 p.m. para cuando Marixochitl Pratz –Mari para sus amigos y familiares- tenga la oportunidad de sentarse y hablar sobre su vida y experiencias en El Paso Community College (EPCC). Esto es porque Mari trabaja a tiempo completo, y después de llegar a casa del trabajo, está en el modo de mamá hasta que su hijo Rixton está en la cama. Solo entonces puede concentrarse en sus estudios, o en este caso, tomarse un tiempo para hablar sobre el camino que la llevó a cursar la carrera de Trabajo Social en EPCC.

Cuando Mari quedó embarazada en la preparatoria, estaba segura de una cosa: no quería abandonar la escuela. Trabajó duro para mantenerse al día con sus compañeros y graduarse con su generación. Ella siempre quiso continuar su educación en la universidad, pero con un nuevo bebé, sintió que su oportunidad había pasado. Ella explica que se dijo a sí misma: “Perdiste tu tiempo. Eres mamá y tienes que cuidar de otra persona. No tienes esa oportunidad”.

La mamá de Mari la animaba y le decía que se inscribiera en una clase o dos. Siempre tuvo la intención de hacerlo, pero surgieron cosas y lo pospuso. Fue una conversación con su hijo que cambió todo para Mari. Estaban en su habitación hablando de la escuela y Mari comentó que él iría a la universidad algún día. Él le preguntó: “¿Por qué no fuiste a la universidad? ¿Por qué debería ir a la universidad? ¿No es como terminar la preparatoria?” Mari explicó que la universidad le daría a su hijo mayores oportunidades y la capacidad de ganar más dinero. Esa conversación fue un punto de inflexión, y después de eso, Mari se inscribió en EPCC.

Mari está agradecida de estar inscrita en EPCC. “Me da un propósito. Estoy haciendo algo por mí, ¿sabes? Cuando la gente me pregunta qué estoy haciendo, no solo les cuento sobre mi trabajo. Les digo que voy a la escuela para trabajo social. Lo digo con orgullo. Me hace sentir tan bien. Estoy logrando algo y alcanzando una meta que siempre tuve. Es emocionante”.

Ella planea graduarse en el semestre de otoño de 2021 y acredita los recursos de EPCC por ayudarla a permanecer en la escuela y completar su título. Uno de esos recursos es la subvención de $1 millón "Acceso al Cuidado Infantil para Padres en la Escuela" (CCAMPIS por sus siglas en inglés) ayuda a subsidiar el cuidado infantil para los padres que califiquen mientras asisten a clases en EPCC. La subvención se realiza en colaboración con la YWCA, un socio de EPCC desde hace mucho tiempo para apoyar a los estudiantes que son padres. Por eso, Mari pudo continuar con sus estudios y no tomar descansos entre semestres, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos. Ella explica: “El personal es hermoso. No tienes idea. Eso me ayudó mucho. Definitivamente me ayudó a continuar. Me ayudó a mantenerme en el camino”.

Blayne Primozich, decano de comunicación y artes escénicas y codirector de la subvención, es un defensor desde hace mucho tiempo de los estudiantes que son padres y esta subvención tiene un significado personal para él. Su propia madre asistió a EPCC como madre soltera, inicialmente trabajó en el cuidado de niños y luego obtuvo una licenciatura y comenzó una carrera en educación. “Estoy muy emocionado de ser parte de los esfuerzos continuos de EPCC para generar una mayor equidad para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes que son padres constituyen una población significativa en la universidad, y estamos trabajando arduamente para identificar las necesidades y brindar los apoyos que ayudarán a esos estudiantes a tener éxito y cumplir con sus metas profesionales”.

Además de los servicios de apoyo a los estudiantes como la beca para guardería, Mari atribuye su éxito a los profesores que se preocupan y las clases pequeñas que le permitieron recibir más atención durante la instrucción. Durante la pandemia, Mari continuó con las clases en línea y habló del tiempo y la atención que sus profesores le dieron a sus preguntas. Antes de la pandemia, tenía un profesor particular cuya actitud la impresionó tanto como los conceptos que enseñó en su clase de inglés. Su positividad la ayudó a buscar lo bueno en su propia vida y la inspira a tratar a los demás de una manera que también mejora su visión de la vida.

Mari espera continuar en este camino positivo después de EPCC. Va a completar su licenciatura en Trabajo Social y quiere ayudar a los demás, mejorando sus vidas en circunstancias difíciles. Gracias a una conversación con su hijo, Mari es ahora un ejemplo para él de lo bueno que entra en tu vida al obtener un título universitario.

Para obtener más información o para solicitar la subvención CCAMPIS, consulte el folleto adjunto o visite este enlace: https://bit.ly/3zqmIah