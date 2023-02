Innovará UTEP enseñanza y aplicación de la Geociencia

Con el objetivo de preparar a los estudiantes hispanos para ingresar al campo de las ciencias geológicas e involucrar al público sobre la forma en que se perciben, enseñan y aplican las geociencias, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) anunció una subvención de $7.2 millones otorgada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

Durante la presentación de la iniciativa celebrada en el edificio de Química e Informática del campus se dijo que el trabajo del programa denominado Community-Driven Inclusive Excellence and Leadership Opportunities in the Geosciences, también conocido como CIELO-G, consta de tres pilares: oportunidades de desarrollo profesional y financiamiento para estudiantes, así como participación de la comunidad en proyectos de geociencia e investigación que impactan la comunidad Paso del Norte.

“En UTEP, avanzamos en el conocimiento e involucramos a los estudiantes potenciales en lo emocionante que puede ser la investigación”, dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. “Espero conectar las geociencias más estrechamente con la comunidad a la que servimos”.

Las estudiantes de doctorado América Álvarez y Judith Hoyt, junto con otros dos estudiantes que también forman parte del equipo inaugural de becarios de investigación CIELO-G, presentaron sus proyectos durante el evento.

Ambas trabajan para medir la diferencia en el reflejo de la luz solar entre techos de colores claros y oscuros en diferentes partes de El Paso.

“La educación y la participación de la comunidad son claves para el cambio social y de políticas”, dijo Álvarez, quien al igual que su equipo resaltó el trabajo que se puede hacer directamente con la comunidad para resolver problemas locales, exclusivos de la región, que se derivan del cambio climático, los peligros naturales y la sostenibilidad del agua.

Los resultados de su investigación podrían ayudar a formar estrategias enfocadas localmente para reducir la temperatura del aire exterior y aliviar el efecto de isla de calor urbano, que está relacionado con aumentos en los costos de energía, niveles de contaminación del aire y enfermedades relacionadas con el calor, se explicó. “Esperamos que nuestra investigación actual y futura traiga cambios a El Paso-Juárez y sirva como base para otras comunidades”.

Por su parte Alan Espino, estudiante de Geología y becado por el programa CIELO-G dijo que su investigación científica está basada en las huellas de dinosaurio preservadas en la inmediaciones del cerro de Cristo Rey, ubicado en los linderos de El Paso y Sunland Park.

“Lo que busco es estudiar y mapear fallas en la Montaña Franklin que pueden ayudar a mitigar desastres naturales como terremotos y el recargo de los mantos acuíferos de la región”, dijo Espino al término del anuncio tras enfatizar que la exploración está centrada en aspectos que pueden ayudar a que la comunidad comprenda la información.

Y es que lo que se pretende es informar cómo se hace la investigación científica por medio de pláticas con miembros de la comunidad y explicar qué es lo que ellos requieren de ellos y el porqué del interés del estudio… “y de ahí seguimos el proceso y la comunicación”.

Actualmente, el proyecto ofrece apoyo financiero para seis estudiantes de posgrado y sus proyectos de investigación, así como para viajes a reuniones científicas y actividades de divulgación. Se espera que la cantidad de estudiantes que reciben apoyo financiero a través de la subvención aumente a medida que avanza el proyecto iniciado el semestre pasado.

Aarón Velasco, profesor de Ciencias de la Tierra, Ambientales y de Recursos e investigador principal del proyecto, dio a conocer que los principios rectores de CIELO-G han estado en desarrollo durante más de 15 años.

Él y los co-investigadores Benjamin Brunner, Hugo Gutiérrez, Lin Ma y Marianne Karplus, vieron la necesidad de un enfoque sistemático para generar talento diverso en las geociencias y crear una relación mutuamente beneficiosa entre los investigadores y la comunidad.

Para ellos el trabajo de CIELO-G será cada vez más relevante a medida que el cambio climático continúe afectando el clima, la disponibilidad de agua y la agricultura en la zona fronteriza.

“Estoy muy orgulloso de ver este proyecto hecho realidad”, dijo Velasco al destacar que es una excelente oportunidad para que se hagan investigaciones que respondan a las necesidades de la comunidad y sobre todo preparen a los estudiantes de esta región para que se conviertan en geocientíficos innovadores.

Se dijo que para avanzar en su misión, el equipo de CIELO-G trabajará con un conjunto diverso de organizaciones locales como Insights El Paso Science Center, Frontera Land Alliance y varias más.

“Este tipo de investigaciones, ahora con el cambio climático, beneficia mucho a la comunidad para entender cómo se recarga el agua en nuestros mantos acuíferos cuando estamos usando más y más agua y prepararnos mejor en cuanto a desastres naturales, específicamente terremotos que pueden suceder en nuestra área”, apuntó Espino.

Para él, al igual que el resto de sus compañeros, la retribución le ayudará a proveer fondos para su investigación. También me ha ayudado con una beca y he sido contratado como asistente de investigación, lo que me da la habilidad de usar mi tiempo y enfocarme en mi investigación”.

Para conocer más sobre el trabajo del proyecto CIELO-G, visite https://www.utep.edu/science/cielo-g/ jtorres@diariousa.com