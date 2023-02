Enseñan medicina cuidando a migrantes

El Paso.- La gran afluencia de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México en el área de El Paso también ha resultado en un aumento de las emergencias médicas.

Para brindar la atención médica necesaria, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech University (TTUHSC) El Paso y Texas Tech Physicians (TTP) of El Paso han colaborado con Doctors of the World USA para lanzar el Programa de Salud Fronteriza. La asociación ha llevado a la creación de una clínica que atiende a pacientes inmigrantes a nivel local.

A través de la clínica fronteriza, los especialistas de TTP El Paso brindan atención médica básica de transición y de emergencia, similar a la que ofrecen las clínicas de atención urgente. Como práctica médica de la Escuela de Medicina Foster, cada especialista de TTP El Paso tiene un nombramiento en la facultad, donde enseñan y asesoran a la próxima generación de médicos, muchos de los cuales ejercerán en la frontera entre Estados Unidos y México.

Con más de 200 mil migrantes, muchos sin acceso a atención médica, que cruzan cada mes, la asociación del Programa de Salud Fronteriza de Doctores del Mundo de Estados Unidos con TTUHSC El Paso es fundamental para proporcionar los recursos médicos adecuados necesarios en esta crisis humanitaria, dijo el doctor Glenn Fennelly, M.D., M.P.H. El Dr. Fennelly es profesor y presidente del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina Foster y presidente de la junta de Doctors of the World USA.

En 2021, CBP registró 557 muertes en la frontera suroeste. La deshidratación y otros riesgos relacionados con el calor prevalecen en el verano, y el frío puede ser implacable en el invierno. Aparte de las enfermedades estacionales y la mala salud, la clínica ha ayudado a los inmigrantes con dolencias físicas y ha obtenido recetas adecuadas tanto para enfermedades crónicas como para atención preventiva, dijo el Dr. Fennelly.

“Muchos de ellos tienen condiciones crónicas como diabetes, asma o presión arterial alta. En algunos casos, CBP confiscó sus medicamentos”, dijo el doctor Fennelly. “Puede haber un empeoramiento de estas enfermedades crónicas durante su viaje. La exposición a infecciones virales respiratorias puede ser una trampa para las infecciones bacterianas. Y existe cierto nivel de desnutrición además de no estar vacunados que los pone en riesgo de enfermedades virales graves, como la gripe o el Covid-19”.

Los residentes médicos de TTUHSC El Paso también brindan atención en la clínica, mientras que los estudiantes de la Escuela de Medicina Foster y la Escuela de Enfermería Hunt ayudan con la admisión y la clasificación. El Dr. Fennelly dijo que el Programa de Salud Fronteriza llegó para quedarse y que la clínica para migrantes se convertirá en parte de las rotaciones disponibles para estudiantes y residentes en el futuro. La experiencia los preparará para problemas de salud únicos que encontrarán mientras entrenan en la región de Borderplex.

“Médicos del Mundo y nuestros socios se quedan después de que termine el ciclo de noticias, más allá de la primera ola de la crisis. Queremos contribuir a soluciones a largo plazo para las poblaciones vulnerables”, dijo el Dr. Fennelly. “Dejando de lado la reciente crisis fronteriza, siempre se esperaba que El Paso tuviera migrantes cruzando la frontera o reportándose a CBP. Queremos estar preparados siempre para una respuesta humanitaria a las necesidades de atención médica o emergencias médicas que puedan surgir”.

La clínica también ayuda con emergencias más inmediatas, como esguinces graves por el viaje y lesiones por agresión sexual. Según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, se estima que entre el 24 por ciento y el 80 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual en el camino a los Estados Unidos, junto con el 5 por ciento de los hombres y el 50 por ciento de las personas homosexuales y transgénero. Además, la cantidad de mujeres que migran a los Estados Unidos y cruzan la frontera está creciendo: las mujeres representaron aproximadamente el 24 por ciento de los migrantes en 2015, frente al 14 por ciento en 2011.

Para muchos migrantes, y especialmente los niños, todo el proceso de reubicación en un país diferente, junto con cualquier evento inquietante que hayan presenciado en su país de origen o en el viaje, puede dejar un daño duradero.

La doctora Cecilia De Vargas, M.D., profesora asociada y directora del Programa de becas de psiquiatría para niños y adolescentes, dijo que a muchos jóvenes se les diagnostica ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Algunos han pensado o intentado suicidarse.

“Y al igual que cualquier otra lesión, cuanto más tiempo pasan sin tratamiento, peores se vuelven sus problemas”, dijo la doctora De Vargas. “Aunque es probable que El Paso no sea su última parada, nuestro objetivo es ayudar con las emergencias mentales causadas por el trauma que han sufrido. Trabajamos para brindar continuidad en la atención y referencias para los proveedores de salud mental una vez que se establecen en una nueva comunidad”.

Otras lesiones requieren cirugías complejas. Algunas de las más graves son las lesiones por caídas del muro fronterizo, que se han multiplicado por más de cinco desde 2019, según un informe de la Asociación Médica Estadounidense. La mayoría de las lesiones de la pared fronteriza causan inflamación severa, lo que requiere clavos y aparatos ortopédicos para estabilizar la lesión antes de la cirugía. En esos casos, los migrantes son derivados a salas de emergencia u otros especialistas ortopédicos de TTP El Paso.

En la región Borderplex, la salud de los migrantes es parte de la salud de la comunidad. Como parte de su misión de mejorar la atención médica en la región, TTP El Paso y TTUHSC El Paso están a la altura del desafío de brindar atención bilingüe a los más necesitados y educación bilingüe sobre atención médica para las generaciones futuras. La Escuela de Medicina Foster fue una de las primeras escuelas de medicina del país en integrar el español médico en su plan de estudios.

“Solo ver una cara sonriente, una voz tranquilizadora, les permite saber que han llegado y que son bienvenidos en esta clínica”, dijo el doctor Fennelly. “Eso es algo

sobre lo que queremos construir y hacerles entender que estamos tratando de atender sus necesidades de atención médica”.

Eliminar las brechas…

El Programa de Salud Fronteriza es más que sólo atención médica en el lugar. Los seis objetivos centrales del programa están destinados a reducir las disparidades de salud que enfrentan las poblaciones migrantes. Ellos son:

· Servicios Clínicos Directos: Desarrollar la infraestructura para el cuidado de transición para migrantes y solicitantes de asilo en tránsito que llegan a El Paso desde la custodia del gobierno y albergues en toda la región fronteriza.

· Educación: Ofrecer a los estudiantes, profesores, residentes y personal de la Escuela de Medicina Foster y la Escuela de Enfermería Hunt experiencias prácticas de aprendizaje relacionadas con las desigualdades de salud de los migrantes y el servicio a las poblaciones en tránsito.

· Administración: Proporcionar supervisión administrativa para las operaciones diarias del Programa de Salud Fronteriza.

· Datos, Investigación y Difusión: Proporcionar toma de decisiones basada en datos que informarán el desarrollo y crecimiento del Programa de Salud Fronteriza y construirán una base para la investigación en torno a la atención de transición para migrantes y refugiados.

· Internacional: Promover el intercambio de información bilateral y regional mientras se establecen las mejores prácticas para crear un futuro saludable para los migrantes y solicitantes de asilo.

· Defensa y apoyo: Promover políticas sólidas de salud pública mediante la realización de abogacía basada en evidencia para la atención de transición de migrantes y refugiados.