Hoy domingo, cierra I-10 durante 27 horas

Tras varias semanas en que los guiadores de El Paso tuvieron un respiro, regresan los cierres a la autopista Interestatal 10 (I-10) por construcción de nuevas vialidades.

Este domingo 11 de agosto, como parte del Proyecto I-10 Connect, que enlazará la autopista I-10 con el Border Highway y redefinirá el acceso al freeway hacia Ciudad Juárez, la I-10 será cerrada en ambas direcciones durante 27 horas.

El cierre comenzará hoy domingo desde las 03 horas y concluirá a las 06 horas del lunes.

Se les recomienda a los automovilistas que transiten por la ciudad utilizar el Circuito 375 (Transmountain Road) para evitar el área de I-10 y US 54 si les es posible.

Durante este cierre de 27 horas las cuadrillas instalan vigas de concreto sobre I-10 para una de cuatro nuevas rampas interconectoras que son parte del Proyecto I-10 Connect.





Estas serán los accesos cerrados:



• I-10 Oeste estará cerrado al tráfico entre la calle Copia Reynolds.

• I-10 Este estará cerrado al tráfico a la altura de US 54.

• La Rampa C que conecta US 54 Norte a I-10 Oeste estará cerrada para todo tráfico.

• La Rampa F que conecta I-10 Oeste a Juárez estará cerrada para todo tráfico.

• La Rampa G que conecta I-10 Este a Juárez estará cerrada para todo tráfico.

• La Rampa H que conecta I-10 Este a US 54 Norte estará cerrada para todo tráfico.

• La Rampa L que conecta Gateway Boulevard Oeste a I-10 Oeste sobre Raynolds

estará cerrada para todo tráfico.

• La rampa de acceso al Gateway Boulevard Este para I-10 Este sobre Circuito 478

(Copia Street) Raynolds estará cerrada para todo tráfico.