Tirador de El Paso ordenó arma y se mudó semanas antes del ataque

Allen, Texas.-Semanas antes de que el atacante matara a 22 personas en una devastadora masacre en el Walmart de El Paso, su madre llamó a la policía preocupada acerca de si su hijo de 21 años era lo suficientemente maduro o tenía la experiencia suficiente para manejar el poderoso rifle AK que ordenó.

En una corta conversación telefónica con la policía de Allen, un suburbio de Dallas, la madre no dejó entrever que su hijo, Patrick Crusius, fuera peligroso para otras personas, según dijo el abogado de la familia.

Ella estaba buscando información, pero no proporcionó su nombre ni el de su hijo, y nada sucedió después de la llamada.

Éste es uno de los muchos momentos que los familiares, excompañeros de clase, vecinos y otras personas que conocieron al sospechoso están escudriñando mientras tratan de encontrar algunas señales de advertencia de la masacre llena de odio que hizo erupción en El Paso después que la policía revelara que el atacante publicó en línea un manifiesto en contra de los inmigrantes y la “invasión de hispanos en Texas”.

Dos días antes del tiroteo, el sospechoso pasó un tiempo con su hermana gemela, y el viernes por la noche estuvo hasta tarde en la casa de sus abuelos en Allen, antes de manejar 10 horas hasta El Paso y de iniciar la matanza el sábado por la mañana.

Recientemente estuvo viviendo con sus abuelos en otro vecindario de Allen y asistió a un colegio de la localidad, pero su familia informó que se mudó seis semanas antes del tiroteo. No se sabe en dónde estuvo.