Gobierno federal busca desestimar demanda de NM

Albuquerque, NM— Los abogados federales quieren que un juez desestime los reclamos de Nuevo México de que los funcionarios de inmigración eludieron sus deberes a principios de este año al liberar rápidamente a miles de migrantes en su mayoría centroamericanos en las comunidades del estado después de cruzar a los Estados Unidos.

Nuevo México afirmó en una demanda presentada en junio que la práctica dejó a Las Cruces, Deming y otras comunidades solas para pagar la cuenta de hospedaje y alimentación los solicitantes de asilo hasta que se mudaron para buscar familiares u otros anfitriones en otros lugares de EU.

Además de buscar el fin de la práctica de captura y liberación, el Estado solicitó el reembolso de los esfuerzos humanitarios para albergar temporalmente a los migrantes. El estado recurrió a la emisión de sus propias subvenciones para ayudar a las comunidades con los costos.

El juez federal de distrito James Browning escuchó los argumentos el miércoles, pero señaló que podría pasar un tiempo antes de emitir una decisión sobre si se permitirá que el caso avance. Citó una acumulación de casos federales en Nuevo México.

Con apenas un año en el cargo, la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, una crítica abierta del presidente Donald Trump y sus políticas de inmigración, citó una “derogación del deber” cuando anunció la demanda contra el entonces secretario de Seguridad Nacional Kevin McAleenan y los altos funcionarios de inmigración. La ciudad de Albuquerque fue catalogada como codemandante.

La queja se parecía a una demanda presentada por el condado de San Diego en abril que desafiaba la cancelación de un programa federal que ayudaba a los migrantes con llamadas telefónicas y otra logística de viaje mientras buscaban destinos finales en los Estados Unidos

Las liberaciones rápidas en Nuevo México se produjeron cuando la frontera se inundó de migrantes que buscaban asilo. En ocasiones, grupos de 300 o más personas se presentaron en puestos remotos, incluidos los cruces en Antelope Wells y en Sunland Park, más cerca de El Paso, Texas.

Los abogados del estado y la ciudad le contaron al juez sobre los cientos de personas que fueron dejadas en Deming a mediados del verano.

“No es una opción ignorar a esas personas”, dijo Jonathan Guss, el consejero general adjunto del gobernador.

Señaló las responsabilidades estatales para garantizar la salud pública y la seguridad de todas las personas dentro de su jurisdicción y argumentó que las acciones del Gobierno federal obligaron a Nuevo México a actuar de manera más intensa.

La vicefiscal de la ciudad de Albuquerque, Winter Torres, dijo que los funcionarios locales tenían solo 10 a 12 horas de notificación antes de que unos 300 inmigrantes fueran liberados el fin de semana de Pascua. Ella sugirió que el Gobierno federal estaba seleccionando la ciudad debido a sus políticas amigables con los inmigrantes.

Los funcionarios federales han negado esos reclamos, y los abogados del Gobierno argumentaron el miércoles que Nuevo México y la ciudad no tenían derecho a presentar la demanda porque la política de liberación segura anterior no era algo que alguna vez se adoptó formalmente a través de regulaciones o estatutos y, por lo tanto, se dejó al discreción de los funcionarios de inmigración.

El fiscal federal adjunto Manuel Lucero le dijo al juez que si el Congreso tuviera la intención de revisar cada decisión discrecional que una agencia tomara, el Gobierno se detendría y las cortes se verían inundadas por quejas cada vez que alguien no estuviera de acuerdo con un cambio de política. Aunque reconoció que el sistema de inmigración y asilo estaba abrumado, Lucero dijo que el Gobierno federal nunca obligó al estado o la ciudad a gastar su dinero en esfuerzos humanitarios.