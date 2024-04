Extreman seguridad para primer juicio penal vs Trump

The New York Times | Laura Loomer, una activista de extrema derecha y antimusulmana, se reúne con otros partidarios del ex presidente

Nueva York— El Edificio de Tribunales Penales de Manhattan, en el 100 de Centre St., no tiene encanto: rodeado de andamios, iluminado como una cafetería envejecida y, en los últimos meses, vecino de un colosal montón de escombros, los restos del Complejo de Detención de Manhattan, que está siendo demolido. Sin embargo, hoy lunes se convertirá en el centro pulsante de un torbellino de medidas de seguridad y, probablemente, dolores de cabeza, ya que comienza el primer juicio penal de Donald Trump en el piso 15. El personal de la Corte y las fuerzas del orden han mantenido un hermetismo sobre los pasos exactos que están tomando, pero un abogado de la Corte dijo en una audiencia la semana pasada que los preparativos estaban en marcha desde hacía meses. Tendrán mucho con qué lidiar. Los partidarios de derecha del ex presidente han anunciado planes para protestar cerca del juzgado el día de hoy, cuando comience la selección del jurado, y las cadenas de noticias por cable han prometido una cobertura total del caso. La seguridad para Trump, quien está siendo juzgado por cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016, sin duda será alta. También se implementarán estrictas medidas de protección para Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que presentó el caso, y Juan M. Merchan, el juez que lo está llevando a cabo. Aunque se requiere que Trump esté en la Corte todos los días que esté en sesión, puede pedir al juez y a los fiscales que lo excusen si desea estar ausente. Por otro lado, el ex presidente también sugirió el viernes que testificaría en el caso, diciendo a los periodistas que “diría la verdad” y que los fiscales “no tienen caso”. (Aunque, de nuevo, Trump ha prometido testificar en casos anteriores sólo para vacilar y retractarse). Pero cuando el magnate esté en el 100 Centre, su presencia –y el frenesí mediático que la rodea– podría entorpecer el tráfico en todo el sur de Manhattan, así como en cualquier lugar donde viaje su comitiva, incluido su trayecto hacia la Corte desde su casa en Trump Tower en la Quinta Avenida. Los manifestantes y contramanifestantes podrían llenar las calles y obstruir las plazas públicas alrededor del 100 Centre, mientras los policías buscan evitar enfrentamientos. Las largas filas para la seguridad y los curiosos del almuerzo fuera del edificio probablemente pondrán a prueba la paciencia de los trabajadores de la Corte más estoicos. Y Trump, quien nuevamente es el candidato republicano presumible a la presidencia, también es probable que pase tiempo en modo de campaña en el 40 Wall St., su torre de oficinas al sur del juzgado, potencialmente añadiendo más desafíos para mantener las cosas en movimiento en Manhattan. El viernes, Trump señaló su deseo de manifestaciones en un correo electrónico de recaudación de fondos titulado “¡72 horas hasta que todo se descontrole!”. “Si no tenemos una SALIDA MASIVA de apoyo patriótico pacífico –justo aquí, justo ahora– todo el Infierno se desatará”, decía el mensaje, afirmando además, en amarillo destacado, que “los demócratas rabiosos están listos para recaudar MILLONES mientras estoy atrapado defendiéndome en la Corte”. Los llamados a protestar están siendo atendidos por los aliados del ex presidente. La activista de derecha Laura Loomer dijo el viernes que planeaba dirigirse al juzgado con un equipo de cámaras. Loomer ha sido muy crítica con la hija de Merchan, una consultora política que ha sido ejecutiva en una empresa que ha trabajado para prominentes demócratas, incluido el presidente Joe Biden. Los abogados del magnate han argumentado que Merchan tiene un conflicto de intereses debido a las actividades de su hija y debería recusarse del caso. Los expertos en ética han dicho que el juez no necesita apartarse, y él ha declinado hacerlo una vez, señalando que un panel de ética judicial concluyó que no tenía un conflicto real. “Creo que es importante que haya medios de comunicación conservadores allí en lugar de sólo medios de comunicación de izquierda porque no van a hablar sobre el juez Merchan y el hecho de que su hija está comprometida”, señaló Loomer en una entrevista, agregando: “Así que quiero estar allí temprano para compartir mi perspectiva”. El viernes, Vish Burra, secretario ejecutivo del New York Young Republican Club, dijo que su grupo estaba planeando manifestaciones en el Parque Collect Pond, justo enfrente del juzgado, que también fue el sitio de protestas durante la acusación de Trump el año pasado. “Esperamos algo similar a eso”, dijo. “Y sé que el NYPD también”. Comentó que su grupo no coordinaría las manifestaciones con la campaña de Trump. Y señaló que aunque la selección del jurado comienza hoy lunes, la organización esperaba un proceso largo. “Esto no es una carrera de velocidad; es un maratón”, contó. “Será el centro del universo. Queremos aprovechar y mostrar que Trump tiene apoyo y defensores, independientemente de lo que estén diciendo los fiscales de Nueva York”. Si la audiencia judicial más reciente a la que asistió Trump en Nueva York, celebrada el 25 de marzo, es algún indicio, sólo entrar en la sala de audiencias de Merchan requerirá pasar por al menos dos juegos de detectores de metales: uno en la planta baja y otro arriba, donde los oficiales de la Corte buscarán en bolsos, abrigos y cualquier otra cosa que consideren necesaria antes de permitir la entrada de reporteros y espectadores en el pasillo acordonado. Mientras Trump se prepara para entrar y salir de la sala de audiencias, los agentes del Servicio Secreto y los oficiales de la Corte cerrarán la sala al tráfico. En un comunicado conjunto emitido el viernes, el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York dijeron que estaban “trabajando juntos para garantizar el más alto nivel de seguridad” para el juicio. El comisionado de policía, Edward Caban, comentó que su departamento ayudaría a "asegurar el juzgado y a todos los que estén dentro, facilitaría la asamblea pacífica fuera del edificio y mantendría el flujo seguro de tráfico vehicular y peatonal en las áreas circundantes durante todo el proceso".