Exigen permisos de manejo para indocumentados

Cortesía

Por medio de eventos simultáneos, y enlaces en línea, organizaciones comunitarias lanzaron la campaña “Drive Texas Adelante”, donde se pide a los legisladores estatales la aprobación de permisos de conducir condicionales, con el fin de mejorar la economía y la seguridad pública del estado.

Este llamado a la acción fue coordinado por la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria (RITA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), ACLU de Texas, RAICES, ARISE, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Every Texan, MALDEF, DAYA, Texas Homeless Network, la Alianza Hispana Evangélica Ministerial (A.H.E.M.), FWD.us, My Family Votes, Tricolor Holdings, Texans for Economic Growth y Catholic Charities of Central El Paso, entre otras organizaciones.

“Dos eventos simultáneos para lanzar la campaña ‘Drive Texas Adelante’ piden la aprobación de una legislación para crear permisos de conducir condicionales para los texanos que tienen dificultades para acceder a una licencia de conducir”, suscribe un boletín de prensa.

El texto explica que los requisitos actuales de elegibilidad son restrictivos y onerosos.

En El Paso se realizó una demostración pacífica frente a las oficinas del Gobierno del estado en la ciudad, ubicadas el 401 E. Franklin Avenue, donde representantes de BNHR y líderes comunitarios apuntalaron el lanzamiento de la campaña y sus intenciones de llamado a la acción.

“La campaña pide que la Cámara de Representantes y el Senado de Texas aprueben una legislación que cree permisos de conducir condicionales para los texanos que tienen dificultades para acceder a una licencia de conducir”, sostuvo BNHR en un comunicado.

“Este tipo de permiso permitirá a las personas conducir legalmente, pero, a diferencia de las licencias de conducir, no se puede usar para votar ni como una forma válida de identificación federal”, señala el comunicado.

Esta iniciativa es respaldada por la senadora estatal Carol Alvarado y el representante estatal Román Romero, quienes participaron en el lanzamiento de “Drive Texas Adelante”, respaldada en el Congreso por la propuesta de ley HB 1058 y el proyecto de ley complementario SB 607 en el Senado.

“En caso de aprobarse se crearán permisos de conducir condicionales para un grupo más amplio de personas, incluidos inmigrantes indocumentados, personas sin hogar, sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas, personas desplazadas por desastres naturales y personas anteriormente encarceladas”, suscribe el comunicado de prensa.

“Al crear un camino hacia los permisos de conducir condicionales, Texas podría unirse a los 15 estados y el Distrito de Columbia que han implementado con éxito programas que otorgan acceso a permisos de conducir a todos sus residentes por razones de seguridad, económicas y de salud”, suscribe el documento.

Para mayor información al respecto, se creó la página web: drivetexasadelante.org, donde existe un documento de petición en línea que se hará llegar al Comité de Asuntos Estatales en la Legislatura de Texas.