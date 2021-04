Exigen fin de expulsiones de migrantes hacia México

Cortesía

Defensores legales y protectores de familias inmigrantes que solicitaron asilo en este país meses atrás, demandaron al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, abolir la Ley ‘Título 42’ a la que calificaron ‘cruel e inhumana’ para detener la expulsión de miles de refugiados centroamericanos a México.

El Título 42, instituido en la era de Trump y mantenido en vigencia por el presidente Biden, permite a las autoridades federales expulsar a solicitantes de asilo bajo el argumento que representan un riesgo sanitario durante la pandemia. Biden sólo permite quedarse a menores que cruzan solos a EU.

En lo que fue su tercera visita a esta ciudad desde que asumió el cargo, Mayorkas, también escuchó las necesidades de las autoridades locales en cuanto al surtido de vacunas contra Covid-19 y la urgencia de mantener a la población protegida.

El funcionario de primer nivel de la administración Biden, quien estuvo en el albergue ‘Casa Anunciación’, escuchó y apuntó los planteamientos y exigencias de quienes clamaron por una asistencia digna y legal a favor de los desprotegidos.

Debido a que no se permitió entrada a la prensa, paseños que estuvieron con Mayorkas narraron cómo se desarrolló la visita.

“Le expusimos que la mayoría de las familias expulsadas en estos vuelos desconocían que iban a ser desterradas del país, y son sometidas a una crueldad psicológica al no saber qué está pasando con ellos y sus hijos”, afirmó Linda Rivas, directora ejecutiva de “Las Américas Centro de Apoyo al Migrante”.

Por su parte Rubén García, director del albergue Casa Anunciación, manifestó que tuvo la oportunidad de expresarle su preocupación por las expulsiones y pedirle la cancelación de estos vuelos que llegan a El Paso, procedentes del área de McAllen, Texas cargados de migrantes que son encaminados para su destierro al vecino país.

“Nos preocupa mucho el hecho de que están trasladando a familias del Valle de Texas a El Paso para expulsarlas. Queremos que pare ese sistema de expulsión de esas familias”, dijo al secretario, quien dejó entrever que está dispuesto a trabajar con ellos.

Optimista, consideró que la Ley Título 42, la cual se instrumentó en medio de la pandemia por razones de salud pública para expulsar a los refugiados, puede ser dialogada en cuanto a su verdadera razón de ser.

“Sabemosque con el tiempo esto va a llegar a un fin y la preocupación es el resultado de una ola que pudiera venir de eso... ahora es el tiempo de hacerlo de una manera ordenada y estratégica”, indicó al dar ejemplo del éxito del programa ‘Permanecer en México’ (MPP).

El MPP, también instaurado por Trump, enviaba a migrantes en busca de asilo en EU a esperar en México su turno en las cortes federales estadounidenses. Al asumir el poder, Biden eliminó el programa, permitiendo a miles ingresar a Estados Unidos mientras llega el turno de su audiencia.

La congresista Verónica Escobar, quien promovió la visita del funcionario federal, destacó que la política migratoria es atendida por la administración Biden, luego de que el gobierno de Donald Trump, empeoró la situación al hacer las cosas mal.

“Es la primera vez que se atiende a los abogados y grupos que trabajan con los migrantes y sus familias para oír lo que pasa aquí y en Ciudad Juárez con las políticas de migración después de 4 años en los que se hicieron las cosas mal”.

El que el secretario de Seguridad Nacional haya atendido a este grupo de líderes locales, defensores de los inmigrantes y empleados de Seguridad Nacional preocupados por el bienestar de los migrantes, y que se respeten sus derechos humanos y legales, es un buen signo de cambio, se dijo.

‘Abbott, nada creíble’

En cuanto a la denuncia hecha por el gobernador Greg Abbott, en el sentido de niños abusados en un albergue asistido por la Patrulla Fronteriza, la congresista simplemente dijo que para ella “el gobernador no le inspira credibilidad”.

En su testimonio Linda Rivas, mostró su preocupación por la ayuda que actualmente están brindado las autoridades de Ciudad Juárez y Chihuahua a las familias expulsadas. “Ahorita todos los albergues están llenos. Sabemos que están haciendo mucho y con pocos recursos pero no sabemos en qué punto van a decir ya basta”.

Recalcó quelas autoridades mexicanas han respondido a la emergencia migratoria, una labor cuya responsabilidad es de Estados Unidos, a quien instó de tomar su responsabilidad.

No sabemos cuándo va a parar esto pero creemos que es extremadamente necesario que empiece ya ese tratamiento. Hay mucho sufrimiento humano y aunque las autoridades hayan mejorado el trato a los niños sin compañía, las familias expulsadas junto con sus hijos están siendo tratadas con una crueldad que ningún ser humano se merece”, denunció la abogada.

Agregó que el hecho de ser escuchados por el alto funcionario les da esperanza de cambio en este momento donde no hay un sistema de asilo, pero están conscientes de que llevará tiempo, el cual esperan no sea largo porque los migrantes no se pueden dar el lujo de esperar cuando huyen de sus países ante el miedo de perder la vida yfincar sus sueños de estadía y bienvenida en el país más poderoso del mundo.

Para los líderes comunitarios, el que se haya tenido la primera conversación con el secretario Mayorkas, la cual nunca se había dado, es un gran logro, “sí creemos que es la primera de otras más que vendrán en breve y aunque quizá no sea con él directamente, sí con su equipo. Esperemos que sí se puedan ver cambios en el futuro corto, resaltó la directora ejecutiva de Las Américas.

En conferencia de prensa tras la visita de Mayorkas, la congresista Escobar fue acompañada por el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; el alcalde de El Paso, Oscar Leeser; el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego; el jefe de Bomberos y director general de Seguridad Pública, Mario D’Agostino. Así como defensores de la inmigración.