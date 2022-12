Exhiben el impacto de conducir ebrio

El Paso.- “Rostros de conducir ebrio”, es la nueva campaña de concientización que el Departamento de Transporte de Texas -TxDOT- lanzó esta temporada para prevenir accidentes y muertes en las carreteras de la red estatal, con motivo de la celebración de las fiestas decembrinas, informaron las autoridades.

Desafiar cualquier noción que pueda tener la audiencia de que pueden evitar las consecuencias de beber y conducir es el objetivo de la cruzada que año con año lleva a cabo TxDOT.

Es por ello que dentro de las actividades del festival WinterFest y bajo el programa “Maneje Sobrio. Sin arrepentimientos” -Drive Sober. No Regrets- las autoridades estatales llevaron a cabo el jueves por la noche - 5 a 10 pm en Arts Festival Plaza- una exhibición comunitaria, con el fin de que el mensaje este presente entre los guiadores.

Aunque el exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes que ocurren en la entidad, manejar ebrio es un problema importante en todo el mundo. De hecho, conducir bajo la influencia es una de las infracciones de tránsito más comunes en los Estados Unidos.

Conducir ebrio no solo afecta al conductor sino también a todos los demás en la carretera, afirman los expertos.

“La velocidad es el factor principal en los choques en las carreteras de nuestro estado, y ocasiona 1 de cada 3 muertes de tránsito”, dijo Marc Williams, Director Ejecutivo de TxDOT.

Y remató: “Cuando vas a exceso de velocidad, aumentan el riesgo de morir o lesionarse de gravedad en un choque. Al obedecer los límites de velocidad y manejar de acuerdo con las condiciones específicas del clima y la carretera, los texanos pueden hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos”.

El Departamento de Transporte de Texas informó que en 2021 más de cuatro mil 480 personas murieron en las carreteras en 2021 marcando el segundo año más mortal por accidentes de tránsito en el estado desde que la agencia comenzó a registrarlos en 1940. TxDOT reportó 3,896 muertes en 2020, en las cuales poco más del 30 por ciento estuvo involucrado el alcohol.

El conducir bajo la influencia de drogas también es un delito grave que no debe tomarse a la ligera. Si bien algunos estados han legalizado el uso de la marihuana con fines médicos y recreativos, conducir bajo la influencia sigue siendo ilegal y un delito grave.

En el Distrito de El Paso en 2021, hubo 19 mil 30 accidentes de tránsito, lo que resultó en 126 muertes y 352 personas lesionadas de gravedad. En accidentes de tránsito relacionados con DUI y alcohol, la cifra fue de 853 de los cuales resultaron 31 muertes y 58 lesiones graves.

De acuerdo a la agencia Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, alrededor del 30% de todas las muertes por choques de tráfico en los Estados Unidos involucran a conductores borrachos.

Según la estadística nacional cada día, alrededor de 32 personas en los Estados Unidos mueren en choques automovilísticos relacionados con el alcohol, es decir un fallecimiento cada 45 minutos.

En 2020, 11 mil 654 personas murieron en estos choques prevenibles. De hecho, en promedio durante el período de 10 años de 2011 a 2020, alrededor de 10,500 personas murieron cada año en choques por conducir ebrios. Un aumento del 14 % con respecto a 2019. Todas estas muertes se hubieran podido prevenir, insistió la policía.

No obstante y a pesar de los llamados de las autoridades a la población de “Si manejas mientras estás bajo los efectos del alcohol, podrías ser arrestado, o lo que es peor—estar involucrado en un choque automovilístico que cause lesiones graves o muerte”, el mensaje no ha permeado del todo entre los automovilistas.

Sin embargo, en un esfuerzo por recordar a los conductores por qué encontrar un viaje sobrio es tan importante y nunca ponerse al volante después de beber, ya sea durante las vacaciones o en otras épocas del año, Texas DOT mantiene vivo este programa preventivo en la entidad.

Los expertos indican que el alcohol es una sustancia que reduce la función del cerebro, afectando el pensamiento, el razonamiento y la coordinación muscular. Todas estas habilidades son esenciales para operar un vehículo de manera segura.

Señalan que a medida que aumentan los niveles de alcohol en el sistema de una persona, también aumentan los efectos negativos sobre el sistema nervioso central.

El alcohol se absorbe directamente a través de las paredes del estómago y el intestino delgado. Luego pasa al torrente sanguíneo donde se acumula hasta que el hígado lo metaboliza.

El nivel del alcohol de una persona, se mide por el peso del alcohol en un cierto volumen de sangre. Esto se llama la Concentración de Alcohol en la Sangre, o BAC (por sus siglas en inglés). Con un BAC de .08 gramos de alcohol por decilitro de sangre (g/dL), aumenta exponencialmente el riesgo de chocar.

Debido a este riesgo, es ilegal en todos los 50 Estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico manejar con un BAC de .08 o más, excepto en Utah donde el límite de BAC es de .05.

La campaña estatal ``Rostros de conducir ebrio'' utiliza testimonios para recordar a los conductores los costos humanos asociados con un choque relacionado con el alcohol.

Según las autoridades estas historias de la vida real muestran las consecuencias graves, a veces trágicas, de lo que puede suceder cuando alguien decide conducir después de consumir alcohol.

La campaña navideña es un componente importante de ‘Drive Sober’ más grande de TxDOT, cuyo objetivo es salvar vidas y reducir los accidentes entre los jóvenes. Enfatiza el hecho de que conducir ebrio puede tener graves consecuencias físicas, emocionales y financieras que pueden durar años.

Un DWI puede costar miles y causar problemas legales, dificultad para encontrar o mantener un trabajo, pérdida de la confianza de los seres queridos y una vida de arrepentimiento. Los accidentes relacionados con la conducción en estado de ebriedad tienen un costo humano inmenso tanto para las víctimas como para los sobrevivientes, indican las autoridades.

“Conduce Sobrio. Sin arrepentimientos”, es un componente clave de #EndTheStreakTX, un esfuerzo más amplio de redes sociales y de boca en boca que alienta a los conductores a tomar decisiones más seguras mientras están detrás del volante, como usar el cinturón de seguridad, conducir sin límite de velocidad, nunca enviar mensajes de texto y conducir, y nunca conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas.