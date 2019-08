El representante federal Will Hurd no buscará la reelección

El Paso— Will Hurd, el único republicano afroamericano en la Cámara y que critica al presidente Donald Trump a veces, no buscará la reelección, dijo a The Washington Post.

El retiro de Hurd es el tercero de un republicano de Texas en menos de dos semanas y el noveno de un titular del partido, que enfrenta un duro golpe a los esfuerzos del Partido Republicano para recuperar el control de la Cámara en las elecciones del próximo año.

Hurd apenas ocupó el asiento el año pasado y Trump perdió el distrito del Congreso, que cubre más de 58 mil millas cuadradas entre San Antonio y El Paso a lo largo de la frontera mexicana, en cuatro puntos porcentuales en 2016.

En una entrevista el jueves con The Post, Hurd criticó los tuits racistas de Trump, diciendo que las congresistas de las minorías demócratas del horno deberían "regresar y ayudar a arreglar los lugares totalmente rotos e infestados de delitos de donde vinieron". Tres de las mujeres son de los Estados Unidos; un cuarto, Ilhan Omar de Minnesota, es un refugiado somalí que se hizo ciudadano de los Estados Unidos cuando era adolescente.

"Cuando estás insinuando que no va a estar allí, estás insinuando que no son estadounidenses y estás insinuando que valen menos que tú". dijo Hurd.

Pero Hurd también repitió su promesa anterior de votar por el candidato republicano en 2020. Dijo que los hispanos, los afroamericanos y otros grupos serían receptivos a los temas conservadores si no fueran retóricas financiadas racialmente.

Recientemente Trump atacó al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, demócrata de Maryland, y su ciudad de Baltimore, tuiteando que "ningún ser humano querría vivir" en la ciudad "asquerosa, infestada de ratas y roedores". Los comentarios provocaron acusaciones generalizadas de racismo, que Trump ha negado.