Dona Condado a Proyecto ARRIBA un millón de dólares

Un folleto habitual que fue colocado en el campus de El Paso Community College (EPCC) cambió la vida de Candy Gutiérrez.

Como estudiante del EPCC, Gutiérrez no estaba segura si este colegio era para ella y tampoco confiaba en que tendría la disciplina necesaria para realizar una carrera profesional. Luego, se dio cuenta del folleto del Proyecto ARRIBA que ofrecía ayuda a los estudiantes para tener una profesión. Y se inscribió.

El sábado pasado, gracias a la asistencia financiera, la orientación y la tutoría que la organización local sin fines de lucro ofrece a sus clientes –principalmente personas hispanas de bajos ingresos– se graduó con un título en enfermería de la Escuela de Enfermería Hunt de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas.

“Ser parte del programa me ayudó a disminuir el estrés financiero de pagar la colegiatura, ropa quirúrgica y equipo y me ayudó a enfocarme en cosas más importantes como la universidad”, dijo.“Sin el Proyecto ARRIBA, yo hubiera enfrentado desafíos adicionales que me hubieran dado una razón suficiente para no seguir con mi carrera”.

En los últimos 23 años, el Proyecto ARRIBA –que significa Reentrenamiento Avanzado e Iniciativa de Desarrollo en Áreas Fronterizas– ha ayudado a casi mil 797 participantes que se han graduado.

El proyecto también ha ayudado a mil 661 personas a encontrar trabajo. Los participantes ganan en promedio 49 mil dólares al año en carreras que tienen una alta demanda, tales como la industria médica.

“El Proyecto ARRIBA es una iniciativa de fuerza laboral y desarrollo económico enfocado en promover la calidad de vida de adultos vulnerables que no han recibido una buena atención, ayudándolos a tener éxito en una educación post-secundaria que ha generado una mayor movilidad económica y oportunidades de trabajo de calidad”, comentó Román Ortiz, presidente y director general de la iniciativa.

“La organización promueve una sociedad laboral entre las empresas que tienen su sede en la comunidad, instituciones de entrenamiento y sociedades corporativas privadas”.

Hace dos semanas la Corte de Comisionados del Condado El Paso otorgaron al Proyecto ARRIBA un millón de dólares para que esta organización no lucrativa continúe ayudando a las personas.

La organización conecta a los estudiantes que desean adquirir mayores destrezas con una industria que necesita una fuerza laboral calificada.

“Para mí, este es uno de los programas más exitosos que he conocido”, comentó el juez Ricardo Samaniego del Condado de El Paso. “Esto ocurre en un momento muy importante en que necesitamos personal médico”.

“De beneficiarios a generadores de impuestos”

El 15 de diciembre, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso otorgaron de manera unánime a la organización un millón de dólares en fondos del Plan de Rescate Americano. Ortiz comentó que los fondos serán entregados en dos años, 500 mil dólares cada año.

“Podríamos ver aproximadamente un 30 por ciento de incremento en el crecimiento total”, dijo. “Eso nos ayudaría básicamente a aceptar el doble de nuevos participantes en el transcurso de los próximos 24 meses. El año pasado, 84 centavos de cada dólar se destinaron al programa de servicios”.

Daniel Tirres, miembro del Consejo del Proyecto ARRIBA, se dirigió a la Corte de Comisionados antes de la votación y dijo que el dinero será utilizado para incrementar el número de inscripciones.

“Su decisión de invertir esta histórica cantidad de financiamiento se destinará a nuestras familias y economía en un momento en que existe una enorme necesidad”, dijo. “Ahora es el momento para que la Corte redoble esfuerzos en lugar de detenerse”.

Ortiz le comentó a la Corte que, en promedio, los graduados del programa han contribuido aproximadamente con 175 millones de dólares a la economía en impuestos para el ayuntamiento, condado y estado.

“Estamos enfocándonos en los próximos 20 años y tenemos una gran oportunidad para hacer cambios importantes debido a la alta necesidad de empleo que existe”, dijo. “Nuestra gente pasará de ser los que reciban beneficios de los impuestos a generarlos”.

Las innovaciones de la organización recaen en su intenso enfoque administrativo centrado en los participantes, en donde los estudiantes son guiados, motivados y empoderados.

Los encargados de los casos trabajan con ellos para que tengan acceso al entrenamiento y servicios, monitorean el progreso de los participantes y su efectividad, y les proporcionan asesoría y se hacen responsables de ellos.

“Este apoyo incrementa la accesibilidad, persistencia e índices de graduaciones en los colegios junior locales y la universidad”, dijo Ortiz.

“Los encargados de los casos del Proyecto ARRIBA juegan un papel crucial en la alta retención, graduación e índices laborales del programa y mantienen una proporción estudiante-encargado de casos de no más de 60 a 1”.

ARRIBA gasta aproximadamente 6 mil 500 dólares por participante en dos años para ayudarlos a obtener entrenamiento post-secundario en ocupaciones como enfermería y otros empleos relacionados con la atención médica.

“Nuestra misión es ayudar económicamente a las personas con desventajas a obtener una educación y destrezas laborales necesarias para demandar puestos que pagan un salario con el que puedan vivir y mantener a su familia en El Paso, Texas”, señaló el director de la iniciativa.

El impacto económico

Un estudio del Instituto Hunt de Competitividad Global que fue dado a conocer en mayo del 2021 declaró que por cada dólar invertido en la iniciativa, la economía local recibe 28 dólares de regreso.Ortiz comentó que los graduados del programa en el 2021 están ganado más de 52 mil dólares al año.

“En las dos últimas décadas, nuestro retorno de inversión es fenomenal con un impacto económico de más de 890 millones de dólares para la comunidad de El Paso”, agregó Ortiz.

“Me siento orgulloso de que casi 2 mil familias trabajan en la ciudad en las áreas que más se necesitan como la enfermería y atención médica”.

El Proyecto ARRIBA fue creado a finales de los años 1990 por la Organización de Patrocinio Interreligioso de El Paso (EPISO), que fue el responsable de llevar agua y el servicio de drenaje a más de 100 mil personas en las colonias de EP. Esto empezó como una organización que quería que hubiera mejores viviendas para las personas de la región.

“Pronto nos enteramos que lo más importante es que necesitábamos algunas ocupaciones y trabajo que pudieran pagar un salario suficiente para vivir”, dijo Eloiso de Ávila, líder de EPISO.

Cuando empezó el Proyecto ARRIBA, las fábricas estaban cerrando en esta área, desplazando a los trabajadores. Al mismo tiempo, algunos empleos bien pagados estaban vacantes debido a la falta de trabajadores con la serie de destrezas para realizar esas tareas, comentó Surya Kalra, líder de organización de EPISO.

“Este concepto de intermediario del mercado laboral sirve para entrenar a la gente que no está ganando mucho dinero en empleos que hay en la comunidad”, dijo. “El Proyecto ARRIBA es parte de esa estrategia”.

En 1998, ARRIBA fue constituida como una iniciativa de desarrollo económico pública y no lucrativa con sede en El Paso. Como modelo, De Ávila y otras personas de EPISO tomaron el Proyecto Quest de San Antonio, que es una organización no lucrativa que se especializa en un entrenamiento laboral específico –lo mismo que EPISO quería proporcionarle a la gente de El Paso.

“Fuimos creciendo a partir de esa experiencia y reunimos a líderes de la institución, sacerdotes, y personas de la comunidad empresarial de El Paso para que se integraran a este programa”, comentó De Ávila.

“Hicimos reuniones en casas. Unimos a un grupo de personas y tratamos de saber lo que les estaba pasando. Qué penurias tenían y qué se podía hacer para mejorar sus vidas”.

El reverendo Ed Roden Lucero, uno de los fundadores del proyecto, comentó que en 1997 el Proyecto Quest ya tenía un récord de 10 años de éxito.

“Creímos que era posible adaptarla a la Ciudad de El Paso y a las necesidades del Condado”, dijo. “En ese momento, la tasa de desempleo en el condado era muy severa. La gente no tenía los recursos para regresar a la escuela. Las personas que estaban en los últimos peldaños de la escalera económica, no tenía oportunidades para avanzar. Especialmente aquellos que viven lejos en el condado y no tienen un medio de transporte”.

El Proyecto Quest continúa sus esfuerzos en San Antonio con 2 mil 57 participantes, que ha dado como resultado 578 graduados y 295 empleados en 36 ocupaciones de gran demanda en donde los egresados ganan en promedio un salario de 21.56 dólares la hora, de acuerdo a su reporte anual del 2021.

Durante sus 29 años de historia, la organización ha ayudado a más de 8 mil 200 participantes con un 91 por ciento de colocaciones laborales.

“Esas estrategias alrededor de los intermediarios del mercado laboral no sólo ocurren en El Paso y en San Antonio”, dijo Kaira.

“Actualmente hay 13 de ellas en toda la región suroeste. Nos reunimos como organizaciones, las bases con los proyectos laborales, para que puedan aprender unos de otros. Hemos tenido innovaciones en un lugar que pueden ser copiadas en otras partes”.

El modelo de fuerza laboral de la organización con sede en San Antonio ha sido replicada a nivel nacional e internacional con modelos en Austin, Houston, Dallas, el Valle del Río Grande, El Paso, y Monroe, Louisiana, Des Moines, Iowa y Tucson y Phoenix.