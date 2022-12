Promueven en El Paso educación sobre diabetes

El Paso.- El proyecto Power of Promotores traerá información y educación bilingües sobre la diabetes muy necesarias a la frontera entre EE. UU. y México con el apoyo de una subvención de $25,000 de AstraZeneca Accelerating Change Together (ACT) on Health Equity: Community Solutions Challenge.

La doctora Jessica A. Chacon, Ph.D., profesora asistente de inmunología y microbiología en la Escuela de Medicina Foster del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas (TTUHSC), de El Paso, está liderando el esfuerzo.

Durante el año pasado, el Equipo de Concientización y Educación sobre la Salud de El Paso (EP-HEAT, por sus siglas en inglés) de la doctora. Chacón realizó encuestas para identificar temas de educación sobre la salud en los que la comunidad estaba interesada. La diabetes era un tema clave sobre el cual la comunidad fronteriza deseaba obtener más información; específicamente, la prevención de la diabetes y la vida saludable.

“Al brindar información y educación bilingües sobre la diabetes, podemos derribar la barrera entre la comunidad y los profesionales de la salud, lo que permite que los miembros de la comunidad hagan preguntas abiertamente sobre una vida saludable y la diabetes”, dijo el Chacón, y señaló que el programa se centrará en los residentes. en el código postal 79905, sede del campus de TTUHSC El Paso. Ubicado en el corazón de la ciudad, 79905 históricamente ha sido uno de los vecindarios más desatendidos de los EE. UU., pero programas como este están logrando cambios transformadores junto con los residentes.

El proyecto de promotores es un esfuerzo de colaboración entre la facultad, el personal y los estudiantes de la Escuela de Medicina Foster y la Escuela de Graduados en Ciencias Biomédicas Francis de TTUHSC El Paso. Chacón se desempeña como director del programa e investigador principal de la subvención.

Los promotores son trabajadores de salud comunitarios capacitados para brindar educación de salud bilingüe y culturalmente competente dentro de sus comunidades. Los promotores sirven como enlaces confiables entre la comunidad y los proveedores de atención médica, y serán fundamentales para brindar recursos, tanto en inglés como en español, diseñados para personas con diabetes y aquellas en riesgo de desarrollar diabetes.

La diabetes es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. En 2020, Healthy Paso Del Norte informó que en El Paso, donde casi el 82 % de la población es hispana o latina, al 16.9 % se le diagnosticó diabetes. Según la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS),, los hispanos tenían 1.3 veces más probabilidades que los blancos no hispanos de morir de diabetes en 2018, y los adultos hispanos tienen un 70 % más de probabilidades que los adultos blancos no hispanos de ser diagnosticados con diabetes.

Los promotores de TTUHSC El Paso ayudan a capacitar a los estudiantes de la universidad para comunicarse de manera efectiva y formar relaciones con la comunidad principalmente hispana a la que servirán. Con una alta tasa de diabetes en la comunidad, la educación sanitaria bilingüe es clave para reducir el número de casos.

“Es crucial que nuestra comunidad trabaje unida para reducir las disparidades de salud como la diabetes, especialmente en instituciones de capacitación como TTUHSC El Paso, donde nuestros estudiantes pueden colaborar con los promotores para brindar recursos a nuestra comunidad de Borderplex”, dijo la doctora Chacón.

El equipo del Proyecto Power of Promotores recientemente desarrolló y produjo un libro de actividades bilingüe para niños enfocado en la diabetes. Los promotores ayudaron a traducir el texto del inglés al español.

“Somos muy afortunados de recibir esta subvención competitiva patrocinada por AstraZeneca para continuar desarrollando y brindando recursos a nuestra comunidad fronteriza desatendida”, dijo el Dr. Chacón.

ACT on Health Equity: Community Solutions Challenge de AstraZeneca apoya a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro que promueven la equidad en salud entre las comunidades desatendidas de Estados Unidos a través de programas innovadores de salud, bienestar y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).