Hospitalidad paseña se pone a prueba

Desde proporcionar refugio durante la Revolución Mexicana hasta albergar a solicitantes de asilo durante la administración de Trump, El Paso, Texas, desde hace mucho tiempo ha extendido la alfombra de bienvenida a los migrantes que siguen a su estrella en los Estados Unidos. Pero a medida que aumenta la llegada de extranjeros este mes, que se vuelve tan abrumadora que algunos de los que cruzan la frontera duermen en las calles del centro mientras las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, la hospitalidad histórica de la ciudad finalmente puede estar agotándose. PUBLICIDAD “Te sientes mal, porque son buenas personas que huyen de países con problemas”, dijo José Cruz, de 75 años, un inmigrante que llegó a El Paso desde México en 1998. De pie frente al puente internacional del centro, Cruz sacudió la cabeza con incredulidad. “Pero esta ciudad, este país, no puede absorber a todos”. Para muchos como Cruz, la crisis está despertando una mezcla de emociones, lo que refleja cómo las presiones de recibir a tantos recién llegados a la vez están poniendo a prueba un refugio que a veces se describe como la Isla Ellis del suroeste. La Patrulla Fronteriza (BP) dijo que durante el fin de semana, un promedio de 2 mil 460 migrantes llegaron cada día a EP, siendo la ciudad actualmente el punto de llegada más concurrido para la migración no autorizada a lo largo de toda la frontera sur. El número podría aumentar aún más la próxima semana si el Gobierno Federal levanta una orden de salud pública que le ha permitido expulsar a una gran cantidad de migrantes que, de otro modo, podrían haber solicitado asilo en Estados Unidos. En ese momento, las llegadas totales a través de la frontera sur podrían alcanzar las 12 mil por día, desde un promedio reciente de alrededor de 8 mil, dijeron funcionarios de la administración. Alejandro Mayorkas, el secretario de seguridad nacional, se reunió en El Paso el martes con mandos de la Patrulla Fronteriza y funcionarios locales en medio de la escalada de llegadas. “Es una imagen extraordinariamente poderosa de por qué necesitamos reformar nuestro sistema de inmigración a través de la legislación”, dijo Mayorkas en una reunión con reporteros locales. “Nuestro sistema de asilo está roto. Nuestro sistema de inmigración en su conjunto está roto”. Dijo que el Gobierno estaba considerando una expansión del programa que actualmente permite a los ucranianos y venezolanos “precalificar” para el procesamiento de asilo e ingresar a los Estados Unidos en avión, en lugar de realizar un viaje peligroso a través de la frontera con la ayuda de contrabandistas. En las calles de El Paso, la escalada migratoria ha sido visible en todas partes. Grupos de migrantes se pararon afuera de un refugio que no tenía más espacio. Por la noche, muchos de los recién llegados se amontonaban en las aceras y en los callejones bajo mantas y abrigos, tratando de mantenerse calientes. Algunos han estado deambulando por la ciudad sin aparentemente ningún lugar adonde ir. Con pocas opciones locales, es posible que la ciudad deba reanudar el transporte de inmigrantes a otras ciudades del país, dijo Laura Cruz-Acosta, vocera de la ciudad, donde los indocumentados ya representan alrededor de una cuarta parte de la población. Durante una oleada anterior que comenzó en agosto, El Paso envió 294 autobuses con extranjeros a ciudades como Nueva York y Chicago. “Seguimos siendo hospitalarios, lo cual es parte de nuestro carácter y parte de nuestra naturaleza”, dijo Cruz-Acosta. “Pero la mayoría de los migrantes que pasan por nuestra comunidad desde 2018 no tienen a El Paso como destino final”. Cuando se trata de lidiar con el aumento de llegadas de migrantes, las autoridades de la ciudad, un bastión demócrata desde hace mucho tiempo, han tomado un rumbo diferente al de otras partes de Texas a lo largo de la frontera. El condado de El Paso no se encuentra entre las docenas de condados de Texas que firmaron la declaración de desastre a lo largo de la frontera del gobernador Greg Abbott, evitando el tipo de enfoque centrado en la aplicación de la ley que el estado ha favorecido. La frontera en El Paso tiene toda la infraestructura federal que existe en otras áreas, pero no tiene el mismo despliegue de policías estatales y miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera enviados como parte de la misión fronteriza de Abbott, conocida como Operación Lone Star. La ciudad no ha participado en el programa estatal de arresto de inmigrantes por intrusión criminal en terrenos de ranchos privados, como lo hacen otros condados de Texas, y no participó en el programa de autobuses del estado. En cambio, los líderes demócratas de EP crearon su propio programa de autobuses, que podrían reiniciar pronto. Envió aproximadamente la misma cantidad de inmigrantes, alrededor de 14 mil, a ciudades del Norte y Este de Texas que Abbott con su programa estatal entre agosto y octubre. Por el contrario, más al este a lo largo de la frontera, la ciudad de Eagle Pass en el condado de Maverick, también una parte del estado dirigida por los demócratas, ha sido un participante más dispuesto en los esfuerzos de Abbott. Los funcionarios allí, predominantemente demócratas, se han quejado de la tensión de brindar servicios a los inmigrantes y han acogido con beneplácito el apoyo financiero que el programa del gobernador brinda a las fuerzas del orden. A pesar de tales contrastes, Casa Anunciación, una organización sin fines de lucro de El Paso que brinda refugio a migrantes, comenzó a enviar autobuses llenos esta semana a lugares como Kansas City, Missouri y Omaha, Nebraska. Rubén García, director de la organización, dijo que veía la necesidad de enviar extranjeros a otras ciudades a través de una lente humanitaria. “Los habitantes de El Paso no quieren a la gente en la calle principal y abrumadoramente porque son seres humanos”, dijo García. “Puede haber otras ciudades donde la gente no quiera refugiados en la calle porque arruinan el paisaje”. Aún así, García lamentó la preparación de El Paso para esta crisis en comparación con las afluencias anteriores. Un número decreciente de voluntarios ha agotado la capacidad de los refugios en la ciudad incluso cuando la demanda de sus servicios ha aumentado, dijo. “Los voluntarios eran en su mayoría personas mayores que estaban jubiladas, y las personas mayores fueron las más afectadas por la pandemia”, dijo García. “La cantidad de iglesias locales abiertas para recibir refugiados se ha reducido considerablemente”. Dado que la BP ha liberado una cantidad mayor de lo normal de migrantes en los últimos días, la mayoría de ellos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, la afluencia es lo único que se habla en la ciudad de El Paso. Es especialmente ineludible en las tiendas del centro que atienden a los nuevos inmigrantes, vendiendo de todo, desde ropa lowrider hasta juguetes con descuento. Edgar Monzón, residente de El Paso desde hace tres años y contando, dijo que reconocía un poco de sí mismo en los migrantes que daban sus primeros pasos en Estados Unidos después de un calvario. Hace unos 17 años, él también cruzó sin autorización y se dirigió a California antes de mudarse a El Paso para estar más cerca de sus padres. Ahora se gana la vida como taxista, a veces recogiendo a migrantes que vienen de Guatemala, como hacía él. “¿Qué les digo? Nada, buena suerte”, dijo Monzón, de 33 años. “Sé por lo que están pasando porque yo fui uno de ellos una vez. Asumo que el gobierno sabe lo que está haciendo porque los está dejando pasar”. Pero para algunos dueños de negocios, incluido Sunny Butler, propietario de Sunny’s Accessories en el centro de El Paso, el flujo constante de inmigrantes ha alimentado las preocupaciones. Es difícil admitir tales sentimientos, dijo Butler, porque “son humanos, y los sentimos por ellos, y muchos son mujeres con niños”. Se preguntó en voz alta si El Paso necesitaba reconsiderar su enfoque. “Me pongo nervioso. Un lado de mí dice: 'Quiero ayudar', pero el otro lado dice: 'Estoy nervioso'", dijo Butler. "Hay demasiadas personas cruzando en este momento. Nunca había visto tantos inmigrantes aquí", finalizó. (Simón Romero, Édgar Sandoval y J. David Goodman)