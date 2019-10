Degrada tormenta Néstor tras provocar tornado

Tallahassee, Flo.— La tormenta tropical Néstor fue degradada el sábado después de provocar un tornado que dañó viviendas y una escuela en el centro de Florida, pero dejó libre la parte noroeste de Florida que hace un año quedó devastada por el huracán Michael.

Varias casas resultaron dañadas y parte del techo de la escuela secundaria Kathleen salió volando cuando el tornado golpeó la tarde del viernes cerca de Lakeland, como a una hora de distancia en automóvil del suroeste de Orlando, informó el Departamento de Policía del condado Polk.

En fotografías publicadas por el periódico The Ledger se veía una casa con el techo destruido, árboles derrumbados, un gran vehículo recreativo en un costado y otros vehículos enterrados bajo los escombros. Unos 10 mil hogares estaban sin luz el sábado.

“Afortunadamente, no hemos tenido reportes de lesiones serias”, dijo en un comunicado del sábado el agente Grady Judd. “Sin embargo, hay muchas personas que esta mañana lidian con daños en sus hogares y propiedades, algunos de ellos graves”, agregó.

En Mexico Beach, en donde la poderosa tormenta de octubre 2018 arrasó casi por completo con el pueblo y dejó a miles sin hogar, el alcalde dijo que Néstor provocó una muy necesitada lluvia en el estado que pasa por una sequía, pero no hubo daños.

“No ha habido problemas”, dijo el alcalde Al Cathey, cuya ciudad todavía se recupera de la devastación del año pasado. La mañana del sábado, el cielo estaba pintado de azul, agregó. “Diría que somos afortunados”.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Néstor perdió forma el sábado y se convirtió en una tormenta post-tropical, pero que el sistema todavía tiene fuertes vientos y una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa norte del Golfo de México. El sistema podría generar entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia desde el centro del Golfo hasta el este de las Carolinas, y hasta 15 centímetros (6 pulgadas) en algunas zonas, informaron los meteorólogos.

El centro de Néstor se encontraba el sábado cerca de Panama City, Florida. Tenía vientos sostenidos máximos de 80 kph (50 mph) y se desplazaba hacia el noreste a 14 km/h (9 mph).