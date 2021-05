Dan luz verde a visas de trabajo

Archivo / El Diario de Juárez

Un total de 22 mil visas H-2B, con calidad de temporales para trabajadores invitados no agrícolas, han sido autorizadas por el Gobierno federal para el año fiscal 2021, se informó.

De dicha cantidad de visas de trabajo se han etiquetado 6 mil para Centroamérica, específicamente para trabajadores temporales del llamado Triángulo Norte, es decir, provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de forma conjunta con el Departamento de Trabajo (DOL) de los Estados Unidos.

“El aumento anunciado en las visas de trabajo disponibles será bienvenido tanto por los trabajadores extranjeros como por las empresas estadounidenses”, dijo Jeanne Morales, abogada especialista en migración.

“El aumento en el número de visas disponibles es temporal. El Congreso debe actuar para modernizar el sistema de cuotas, ya que el número de visas disponibles va a la zaga de la necesidad”, afirmó la especialista en migración sobre el beneficio que recibirán tanto los empleadores, como los mismos trabajadores temporales.

De hecho, la norma recién anunciada busca beneficiar a los empleadores estadounidenses que probablemente sufrirían de daños irreparables en caso de no contar con la labor de estos trabajadores adicionales, afirmó la administración del presidente Joe Biden en un comunicado.

El DHS sostuvo que esta es la primera ocasión en que se presenta el aumento suplementario planificado de las mencionadas 22 mil visas para el programa de trabajadores temporales no agrícolas H-2B, que se anunció por vez primera el pasado 20 de abril de 2021.

En la práctica, dicha asignación de visas suplementarias H-2B consta de 16 mil visas disponibles sólo para los trabajadores H-2B que regresan de uno de los últimos tres años fiscales previos (año fiscal 2018, 2019 o 2020), así como las 6 mil visas para ciudadanos del Triángulo Norte, que a la fecha van a estar exentos del requisito de ser trabajadores que regresan al país dentro del programa de visas temporales.

“La regla conjunta de hoy ayuda a las empresas estadounidenses y aborda la necesidad de protecciones sólidas para los trabajadores”, dijo Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

“Por primera vez, estamos reservando visas suplementarias para no ciudadanos de países del Triángulo Norte, en apoyo de la dirección del presidente Biden y la vicepresidenta Harris de ampliar las vías legales de protección y oportunidad para las personas de esos países”, sostuvo Mayorkas.

Por su parte Tracy L. Renaud, directora interina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), sostuvo que esta norma busca prevenir problemas financieros para los empleadores estadounidenses, que se podrán beneficiar con la llegada de los trabajadores temporales.

“La regla final temporal está diseñada para prevenir pérdidas financieras permanentes y severas para los empleadores estadounidenses mediante la suplementación de la cantidad máxima reglamentaria de visas H-2B establecida por el Congreso, toma en cuenta los comentarios de las empresas estadounidenses y los representantes laborales, y es una pieza del marco integral más amplio de la administración para administrar la migración en toda América del Norte y América Central”.

“Esta regla incorpora varias disposiciones clave para garantizar salvaguardias adecuadas para los trabajadores estadounidenses y los trabajadores H-2B. La regla requiere que los empleadores tomen medidas adicionales para reclutar trabajadores estadounidenses, y proporciona ‘portabilidad’, lo que permite que los trabajadores H-2B que ya están en Estados Unidos comiencen un empleo con un nuevo empleador o agente H-2B una vez que USCIS reciba una petición H-2B que tenga mérito y presentada a tiempo, pero antes de que la petición sea aprobada”.

La portabilidad mencionada por la directora interina busca a la vez dar protección a los trabajadores temporales, quienes podrán incluso cambiar de empleador durante el tiempo que tenga vigencia su visa temporal.

“La portabilidad de visas permite que los trabajadores cambien de empleadores más rápido si enfrentan condiciones de trabajo inseguras o abusivas. DHS y DOL también llevarán a cabo una cantidad significativa de evaluaciones post-adjudicación para asegurar el cumplimiento con los requisitos del programa”, afirmó Renaud.

Será a partir del 25 de mayo del 2021 cuando los empleadores elegibles, que ya hayan completado una prueba del mercado laboral estadounidense para verificar que no hay trabajadores estadounidenses que estén disponibles, calificados y capaces para realizar el trabajo no agrícola estacional, pueden presentar el Formulario I-129, Petición para un Trabajador No Inmigrante, para solicitar trabajadores H-2B adicionales.

Para tal efecto deben presentar una declaración junto con su petición para demostrar que su empresa probablemente sufrirá daños irreparables sin el personal suplementario.