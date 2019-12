Dan a conocer cifras de registro criminal en DACA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) dio a conocer los más recientes datos sobre arrestos y detenciones de personas que solicitaron Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

USCIS informó que casi 110 mil solicitantes de DACA (conocidos como dreamers), cuentan con registro de arrestos. Esta cifra es el 12 por ciento de los 889 mil dreamers contemplados en los Estados Unidos.

El informe también incluye los datos de arrestos que no resultaron en condenas o donde los cargos fueron retirados o desestimados.

Las infracciones incluyen asalto, agresión, violación, asesinato, así como el conducir en estado de intoxicación.

De los dreamers que cuentan con registros de arresto, el 85 por ciento (67 mil 861) de ellos fueron arrestados o detenidos antes de su aprobación más reciente de DACA.

“USCIS sigue comprometido a garantizar la transparencia y que el pueblo estadounidense esté informado acerca de quienes reciben DACA”, comentó Ken Cuccinelli, director interino del USCIS.

El pasado 12 de noviembre, la Corte Suprema escuchó argumentos a favor y en contra de la terminación de DACA. Donald Trump dio a entender en Twitter el mismo día que muchos dreamers tenían antecedentes penales.

“Muchas de las personas en DACA, que ya no son muy jóvenes, están lejos de ser “ángeles”. Algunos son criminales muy duros”, escribió Trump.

Sin embargo, el presidente también dijo que estaría abierto a un acuerdo con los demócratas para permitir que los receptores de DACA permanezcan en los Estados Unidos.

De los dreamers con arrestos, más del 31 por ciento de ellos tienen más de un caso de arresto y 218 cuentan con más de 10 arrestos. De ellos, 54 tenían un estado de caso DACA de “aprobado” a partir de octubre de 2019.

Cuccinelli enfatizó que la agencia ‘está obligada’ a continuar aceptando solicitudes de DACA de extranjeros ilegales como resultado directo de la decisión de la administración anterior de eludir las leyes aprobadas por el Congreso.

“Esperamos que estos datos proporcionen una mejor idea de la realidad de aquellos a quienes se les otorgó el privilegio de un aplazamiento temporal de la acción de expulsión y la autorización de trabajo bajo DACA”, agregó.

Según las pautas actuales, las personas pueden ser considerados para DACA si no han sido condenados por un delito grave, delito menor significativo o tres o más delitos menores “no significativos” que no surjan del mismo acto, omisión o esquema de mala conducta, y de lo contrario, no representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Sin embargo, el número de arrestos no necesariamente los descalifica para recibir DACA, sino como una cuestión de discreción. Texas es el estado en donde más solicitantes de DACA residen, de acuerdo con los datos de USCIS, junto con California e Illinois.

México es el principal país de donde son originarios los dreamers con récord criminal, con un total de 91 mil 272 casos.

De los crímenes más graves en recipientes de DACA aprobados, se reportan 15 casos de dreamers culpados por homicidio, dos por pornografía infantil, 62 por violación y 45 de relación con el crimen organizado.

Siendo el conducir bajo intoxicación el caso más común con un total de 25 mil 305 dreamers.