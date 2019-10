Beto O’Rourke y Julián Castro luchan por la supervivencia

Columbus, Ohio— En la cuarta ronda de debates demócratas, el ex representante federal Beto O’Rourke es uno de los intercambios más personales de todas las primarias demócratas, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg.

La cuestión de si el gobierno debería tener o no un programa obligatorio de recompra de armas de asalto, provocó una tensión cara a cara que se había jugado previamente en la campaña.

O’Rourke esencialmente dijo que creía que los estadounidenses “harán lo correcto” y entregarán las armas.

“Espero que mis compatriotas cumplan con la ley”, dijo. “No vamos de puerta en puerta para hacer nada en este país para hacer cumplir la ley”.

“Si alguien no entrega un AR-15 o un AK-47, una de estas armas o guerra les será quitado”, agregó. “Si persisten, habrá otras consecuencias de la aplicación de la ley. Pero la expectativa es que los estadounidenses seguirán la ley”, dijo.

Buttigieg, que ha criticado las propuestas de O’Rourke en este frente, se burló de O’Rourke por no desarrollar este plan.

“Congresista, lo dejó en claro”, dijo. “Si puede desarrollar más el plan, podemos tener un debate al respecto. No podemos esperar”.

Buttigieg agregó que los demócratas deberían centrarse en políticas como las verificaciones de antecedentes universales y un arma de asalto, en lugar de una política de confiscación.

“No podemos esperar las pruebas de pureza”, agregó. “Tenemos que hacer algo”.

O’Rourke argumentó que estas políticas no son mutuamente excluyentes y que los demócratas “no deberían estar limitados por las encuestas, los consultores y los grupos focales... para hacer lo correcto”.

Ese comentario provocó una respuesta feroz de Buttigieg, que es un hombre veterano y abiertamente homosexual.

“El problema no son las encuestas. El problema es la política”, dijo. “Y no te necesito por tu coraje, político o personal”.

O’Rourke respondió: las críticas de Buttigieg como “una bofetada en la cara” a las víctimas de disparos.

El otro texano en la carrera, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Julian Castro, criticó implícitamente a O’Rourke por su política de armas, diciendo que se oponía a las recompras obligatorias.

“La gente no puede definirlo”, dijo. “Y si no vas de puerta en puerta, entonces no es realmente obligatorio”.

Luego, Castro mencionó el fin de semana la muerte a balazos de Atatiana Jefferson en su casa de Fort Worth.

“Una policía apareció hasta las dos de la mañana donde estaba jugando videojuegos con su sobrino”, dijo Castro. “Ni siquiera se anunció a sí mismo. Y al mismo tiempo, le disparó y me mató en las calles ... No voy a dar a los policías otra razón para ir de puerta en puerta en algunas comunidades porque la violencia policial también es violencia armada”.



Contra Warren



Temprano en la noche, O’Rourke atacó a la precandidata a la Presidencia, la senadora federal Elizabeth Warren, de Massachusetts. Mientras respondía una pregunta sobre la política fiscal, O’Rourke criticó la falta de claridad de Warren sobre cómo pagar diversas políticas como Medicare para todos.

“Necesitamos concentrarnos en levantar a la gente, y a veces creo que la senadora Warren está más enfocada en ser punitivo o enfrentar al país, en lugar de animar a la gente y asegurarse de que estas soluciones se encuentren en conjunto”, dijo.

Más tarde siguió, diciendo que la senadora de Massachusetts “aún tiene que describir su plan de impuestos”, y Warren respondió, diciendo que estaba “conmocionada” porque cualquiera vería sus políticas como punitivas.

O’Rourke no fue el único candidato que criticó a Warren por no declararlo. Desde el último debate, Warren ha superado a Joe Biden como vicepresidente en varias encuestas recientes. Como tal, fue el imán para las críticas de otros candidatos.

Buttigieg tuvo un intercambio similar con ella anteriormente en el debate, y la senadora Amy Klobuchar de Minnesota rechazó las propuestas de Medicare para Todos de Warren.

Después del intercambio con O’Rourke, el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, implícitamente atacó al paseño, argumentando que los candidatos demócratas deberían evitar “derribarse unos a otros”.