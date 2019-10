Identifican a niña que murió tras ser atropellada frente a escuela en El Paso

Una menor de 7 años de edad murió al ser atropellada frente a la escuela primaria Oran Roberts en el oeste de la ciudad, mientras su hermana mayor fue herida en hechos que investiga el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Las autoridades identificaron a Alexa Barrera como la víctima mortal del incidente vial, mismo que ocurrió a las 7:45 de la mañana del miércoles, en la cuadra 300 de la calle Thorn.

En el lugar quedó cubierto con una sábana blanca el cuerpo de Alexa, quien fue arrollada por una camioneta GMC Yukon, modelo 2015, que era conducida por Marisol Castro Cervantes, de 26 años de edad.

En el reporte de los hechos agentes de la Unidad de Investigaciones de Tráfico, STI de EPPD, señalaron que Castro conducía el mencionado vehículo con 3 menores de edad a bordo.

Los agentes del STI destacaron el hecho de que la mujer permaneció en el lugar tras el percance fatal, y que coopera con los investigadores del deceso.

La tragedia fue presenciada por alumnos, padres y trabajadores del plantel perteneciente al l Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), y que se disponían a iniciar un día normal de actividades.

Sin embargo, la movilización policiaca y de los cuerpos de emergencia trastornó la jornada, ya que la zona fue acordonada, mientras el cuerpo de la menor yacía a media calle, frente al acceso principal de la escuela primaria.

"El problema es que no hay topes en esta calle, no hay gente que ayude a controlar el tráfico, no vemos patrullas vigilando a esta hora", dijo Tony Soriano, vecino del sector.

"Desde que pusieron este semáforo han ocurrido muchos accidentes, ya que al ponerse en amarillo la gente acelera para poder pasar, este es un problema muy grave", dijo Soriano refiriéndose a la intersección de la calle Thorn, frente a la escuela, con el Sun Desert Boulevard.