Baleó a dos hombres en bar de Valle de las Misiones

El Paso.- Un hombre disparó e hirió a otros dos en el patio de un bar del Valle de las Misiones. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar al tirador a través del programa Crimen de la Semana.

El jueves 23 de marzo de 2023, pasadas las 22:00 horas, dos varones –de 20 y 16 años– se encontraban en el patio del Beach Bar ubicado en 6920 Delta.

Ambos estaban allí para recoger al padre de la joven de 20 años.

Un sospechoso masculino se les acercó desde el estacionamiento armado con una escopeta.

Después disparó varias veces desde la distancia e hirió a ambos, quienes fueron conducidos al hospital para recibir tratamiento por lesiones que se clasificaron como no mortales. El sospechoso tiene entre 15 y 20 años.

Cualquier persona que tenga información sobre este tirador debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.