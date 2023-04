Autoriza Biden convocar reservistas vs fentanilo

El Paso.- El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que autoriza la convocatoria de reservistas de las fuerzas armadas en servicio activo para abordar el “tráfico internacional de drogas” en la frontera sur. Lo hizo antes del Título 42 de la autoridad de salud pública que finaliza en menos de dos semanas, el 11 de mayo.

Biden emitió la orden en virtud de la Ley de Emergencias Nacionales y en cumplimiento de una orden ejecutiva que emitió el 15 de diciembre de 2021, "Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio global de drogas ilícitas". Esa orden ejecutiva “declaró una emergencia nacional para abordar la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos que representa el tráfico internacional de drogas”.

La última orden ejecutiva, emitida el jueves, autoriza al secretario de Defensa “a responder a la emergencia nacional”. Ordena a los secretarios del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea que llamen a los reservistas en servicio activo que probablemente serían enviados a la frontera sur. La orden también autoriza al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional a ordenar a la Guardia Costera que llame a los reservistas en servicio activo.

En una carta posterior al Congreso, Biden escribió, a partir del 27 de abril, que estaba “autorizando al Secretario de Defensa y al Secretario de Seguridad Nacional a ordenar el servicio activo de dichas unidades y miembros individuales de Ready Reserve bajo la jurisdicción del Secretario en cuestión”. como cada uno “considere necesario”.

Llamar a las reservas “garantizará que el Departamento de Defensa pueda mantener adecuadamente su apoyo al Departamento de Seguridad Nacional en relación con el tráfico internacional de drogas a lo largo de la frontera suroeste”, escribió.

Lo hizo dos años después de que el gobernador de Texas. Greg Abbott dirigió al Ejército y la Guardia Nacional Aérea de Texas a la frontera sur a través de la misión de seguridad fronteriza del estado, Operation Lone Star, que se lanzó en marzo de 2021. Texas ha tomado la delantera en la seguridad de la frontera, haciendo el trabajo que el gobierno federal se ha negado a hacer , sostiene Abbott.

El Título 42 es una política de la era Trump que permitió a la Patrulla Fronteriza devolver a México a quienes cruzaron la frontera ilegalmente durante la pandemia de COVI-19.

La orden de Biden de diciembre de 2021 autorizó al Secretario del Tesoro a imponer sanciones a las personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico global de drogas ilícitas, incluido el fentanilo. En él, escribió que el tráfico de drogas ilícitas, incluido el fentanilo y otros opioides sintéticos, “está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no fatales más con su propio trágico costo humano”.

La orden no identifica el origen de la crisis del fentanilo derivada de México y los carteles mexicanos. Establece: “Los cárteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y sus facilitadores son las principales fuentes de drogas ilícitas y precursores que alimentan la actual epidemia de opiáceos, así como la violencia relacionada con las drogas que daña a nuestras comunidades”.

Biden emitió las órdenes después de que Abbott le pidiera repetidamente que designara a los cárteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras, algo que el gobernador de Texas hizo mediante una orden ejecutiva en septiembre pasado. Abbott también envió ocho cartas al presidente relacionadas con la seguridad fronteriza y aún no ha recibido respuesta.

Desde marzo de 2021, los oficiales de la Operación Lone Star de Texas han incautado más de 382 millones de dosis letales de fentanilo, suficientes para matar a más personas en los Estados Unidos. Esto excluye el volumen de fentanilo incautado por los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas y otras agencias de aplicación de la ley federales y estatales que es suficiente para matar a toda la población de los Estados Unidos varias veces.

Los oficiales encargados de hacer cumplir la ley de la OLS también han detenido a más de 367,000 ciudadanos extranjeros ilegales y han realizado más de 27,000 arrestos penales, con más de 25,000 cargos por delitos graves informados hasta el 21 de abril, según la oficina del gobernador.

Desde que Biden asumió el cargo, más de 6 millones de ciudadanos extranjeros han sido detenidos o informados que evadieron la captura en las fronteras sur y norte, y ambas fronteras informaron números récord de detenciones y gothways. Los escapados son ciudadanos extranjeros que no llegan a los puertos de entrada, no presentan asilo u otras solicitudes de inmigración y entran ilegalmente a los Estados Unidos con la intención de evadir la captura por parte de las fuerzas del orden. La mayoría no son atrapados y los agentes del orden no tienen idea de quiénes son ni dónde están.

Son los descensos sobre los que los agentes del orden han expresado su preocupación, describiéndolos en su mayoría como hombres solteros en edad militar. Se los describe como personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos entre los puertos de entrada con fentanilo y otras drogas en mochilas y que trafican con mujeres y niños.

Si bien varios demócratas en Washington, D.C. han afirmado que el 90 % del fentanilo que se trafica a través de la frontera sur se incauta en los puertos de entrada, los agentes de la Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden estatales y locales incautan fentanilo entre los puertos de entrada o a varios cientos de millas de la frontera. refutar esta afirmación. En los estados fronterizos del sur de California, Arizona y Texas, los agentes del orden en operaciones únicas que no están cerca de los puertos de entrada o de la frontera han incautado suficiente fentanilo, metanfetamina y otras drogas para matar a pueblos, regiones y poblaciones enteras.

Con información de Betania Blankley/The Center Square.