Patrulla Fronteriza, lista para fin del Título 42

El Paso.- La Patrulla Fronteriza tiene planes para lidiar con un posible aumento de inmigrantes una vez que que finalice la medida de salud pública aplicada bajo el Título 42, afirmó el jefe de la corporación federal del Sector de El Paso Anthony “Scott” Good, quien tomó posesión del cargo el pasado a finales del mes de marzo.

En entrevistas con reporteros de diversos medios fronterizos manifestó que los agentes han estado aplicando está política de inmigración para expulsar a los inmigrantes no elegibles que cruzan la frontera ilegalmente.

Good, quien cuenta ha ocupado varios cargos dentro de la agencia federal y ha acumulado experiencia en el tratamiento de la frontera sur de los Estados Unidos dio a conocer que la corporación está lista para enfrentar una posible contingencia. “Estamos listos para el fin del Título 42”, remarcó.

“Esta no es la primera vez que experimentamos altos flujos de migración a través del sector, y continuamos planificando y, sí, creo que estamos listos para este trabajo”, dijo el jefe “Scott” Good.

Apenas el martes un grupo de vecinos del fraccionamiento La Playa, un vecindario contiguo al bordo fronterizo, en el Valle Bajo, habían mostrado su preocupación por la presencia de decenas de migrantes que han invadido y traspasado sus viviendas, pero con estas declaraciones los residentes confían en que sus palabras sean verdaderas.

“Ojalá porque la verdad si estamos muy angustiados y muy temerosos de que con el fin de esta medida de salud pública se nos inunde al estar abierta la frontera”, dijo una de las residentes que ha sufrido la problemática en las últimas semanas

No obstante el jefe del Sector de El Paso dio respuesta a esta serie de inquietudes ciudadanas al manifestar que el cruce ilegal de inmigrantes se ha dado por falsos rumores de los propios grupos criminales. “Hay mucha información errónea de los contrabandistas y de lo que se publica en las redes sociales en el sentido de que todos pueden recibir asilo y ese no es el caso”, dijo el funcionario federal.

Y es que a decir del propio jefe de la Patrulla Fronteriza el vivir en un país pobre o peligroso no hace que todas las personas sean susceptibles al miedo creíble.

Según las autoridades existen diversos motivos por la que la solicitud de asilo puede ser denegada, y se da cuando no se reúnen las pruebas suficientes de ser víctima de persecución ni un temor creíble.

En principio el oficial realizará la entrevista de miedo creíble y puede determinar si procede o no. Si es rechazado el inmigrante puede apelar para que un juez de inmigración haga una segunda entrevista. De no estar conforme puede apelar a otra instancia gubernamental.

En cuanto al incremento de inmigrantes presentado desde las últimas dos semanas y que ya han empezado a causar inconvenientes entre la población tanto en vecindarios como en la zona centro el líder de la Patrulla Fronteriza en el Sector de el Paso dijo que las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, como la corporación que representa mantienen comunicación con la ciudad y el condado de El Paso para prepararse para tal aumento.

“Algunos planes ya están en marcha, mientras que otros están en proceso” expresó el funcionario federal tras dar a conocer algunas acciones y estrategias a implementar en el futuro cercano.

Entre estas están la construcción de un tercer centro de procesamiento de inmigrantes en el noreste de El Paso, el cual se espera esté listo para el mes de junio del repunte año así como contratar empresas de ingreso de datos, proveedores de servicios de alimentos e incorporar voluntarios para brindar cuidado de niños en los centros. El objetivo es que los agentes fronterizos no sean quienes atiendan estas tareas sino mantenerlos en el campo.

Otra de las acciones es convocar a adjudicadores del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para que tomen determinaciones de temor creíbles para los migrantes en los centros de procesamiento.

Al mismo tiempo utilizar videoconferencias con coordinadores en los sectores de la Frontera Norte de la Patrulla Fronteriza para entrevistar a los migrantes bajo custodia.

Ya se han incorporado 200 coordinadores civiles de procesamiento presencial al sector de El Paso.

Asimismo se busca aumentar las deportaciones aceleradas del Título 8 de migrantes que no pueden justificar legalmente su permanencia en los Estados Unidos, incluidos aquellos que se encuentran entre los puertos de entrada tratando de evitar la detención. Otro de los movimientos a realizar es aumentar los vuelos de repatriación a los países de origen.

Para Good el contar con suficiente personal en los centros de procesamiento dará agilidad al flujo migratorio que arribe al país. Lo que se busca es evitar que estos centros se saturen ante una posible oleada de solicitantes como ha ocurrido en épocas pasadas

Con la finalización del tan sonado y cuestionado Título 42 los extranjeros sin causa legal para permanecer en los Estados Unidos seguirán siendo expulsados a través del proceso más largo del Título 8 por lo que es falso que con la culminación del Título 42 no se vaya a detener y expulsar a un ciudadano que ingrese ilegalmente la frontera, aseguraron las autoridades.

No obstante, los defensores de los inmigrantes insisten que las posibilidades de un refugiado de obtener asilo en los Estados Unidos aumentan significativamente si se carece de un abogado. La mayoría no tiene acceso al no contar con los recursos para su contratación.

La nueva instalación se ubicará en un terreno de 28 acres contiguo al actual centro de procesamiento, situado sobre la carretera U.S. 54, incluirá áreas designadas para que los migrantes consulten de forma remota con asesores legales.

La Patrulla Fronteriza remarcó que la aplicación del Título 8 tiene una aplicación legal grave porque el inmigrante que es detenido cruzando ilegalmente puede enfrentar un juicio, permanecer en la cárcel o bien ser deportado y castigado por cinco años por la primera vez o incapacitado para pasar legalmente en un futuro.

La frontera esta cerrada y siempre lo ha estado para todas aquellas personas que no cuenten con una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Serán puestas en procesos de remoción bajo el Título 8 una vez que concluya la medida de salud pública impuesta en la era Trump, se dijo.

Desde el principio del presente año y ahora el Departamento de Seguridad Nacional -DHS- ha reiterado que continúa los preparativos para el fin del Título 42 con la implementación de nuevas medidas de control en la frontera y más procesos seguros y ordenados.