Cerrará Texas con púas la puerta 36

El Paso.- Mientras que grupos de personas migrantes continuaban arribando ayer a la puerta fronteriza ubicada en el marcador número 36 con el fin de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, autoridades texanas resguardaban rollos de alambres de púas que comenzarán a colocar sobre el bordo del río Grande, en dicha zona.

La puerta fronteriza –cerca de Barker Street y Cesar E. Chavez Border Highway–, que está a la altura del Centro de Convenciones Cuatro Siglos, es conocida por los migrantes como “el hueco 36” o “la puerta 36” y en los últimos meses se ha convertido en uno de los principales puntos de cruce debido a que en diciembre el gobernador republicano Greg Abbott comenzó a militarizar la frontera de Texas con Ciudad Juárez.

Antes del 21 de diciembre, los migrantes buscaban entregarse por la zona en donde comienza el muro fronterizo, a la altura del bulevar Bernardo Norzagaray y la calle Oro, pero debido al arribo de la Guardia Nacional de Texas a dicho punto comenzaron a cruzar el río internacional entre Ciudad Juárez y El Paso junto a la puerta ubicada en el marcador fronterizo número 17, abajo del puente internacional Stanton-Lerdo.

En enero, la militarización de la frontera llegó hasta el marcador 17, por lo que los grupos de personas tenían que caminar hasta el marcador número 21, a la altura de las canchas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), pero semanas después también ese acceso les fue bloqueado con cerco metálico, rollos de púas y la presencia de agentes texanos.

Desde entonces, las personas en situación de movilidad que buscan entregarse con los agentes federales estadounidenses han tenido que caminar hasta la puerta 36, o en algunos casos son dejadas por los traficantes de personas, conocidos como ‘coyotes’, en zonas cercanas.

En dicha zona ocurrió un cruce masivo, de más de mil personas en pocas horas el pasado 30 de marzo, tras un falso rumor de que el Gobierno del presidente Joe Biden les abriría las puertas a los migrantes debido al incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el que 40 personas murieron.

Ayer, mientras que autoridades texanas resguardaban rollos de alambres de púas que comenzarán a colocar sobre el bordo del río Grande –llamado río Bravo de lado mexicano– el cual deben cruzar los migrantes para poder entregarse con las autoridades federales de Estados Unidos, grupos conformados por dos, tres o cuatro personas continuaban arribando.

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Sector El Paso desea recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para quienes no tengan autorización o una base legal para ingresar. El Sector El Paso está trabajando actualmente con otros sectores para ayudar con la expulsión de los migrantes que se encuentran en la región de El Paso. Aquellos inmigrantes que no estén sujetos a la expulsión y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8”, informó la autoridad estadounidense encargada de resguardar la frontera con México.

Agregó que sus políticas no han cambiado y enfatizó “que los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso también están siendo expulsados actualmente a través de los puertos de entrada en toda la frontera suroeste”.