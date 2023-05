Ahonda fentanilo división entre EU y México

Ciudad de México— A medida que crece la alarma en los Estados Unidos por la epidemia de fentanilo, ha estallado una disputa muy enconada entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, que amenaza la cooperación en la lucha contra un opioide que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año.

La cuestión es un desacuerdo fundamental sobre lo que está causando la crisis, y diferentes puntos de vista sobre cómo abordarla.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses atribuyen la avalancha de fentanilo que cruza la frontera principalmente a los grupos criminales mexicanos y están presionando al Gobierno para que haga más para detenerlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, insiste en que la principal fuente de la droga sintética es Asia. Los delincuentes mexicanos, dice, simplemente estampan el polvo de fentanilo en pastillas mientras transitan por el país.

“En México, no producimos fentanilo”, dijo a los periodistas este mes, la última de una serie de declaraciones en respuesta a Washington. Ha culpado de la crisis a la falta de valores familiares en Estados Unidos que lleva a la gente a consumir la droga.

Varios republicanos prominentes de los Estados Unidos han acusado a López Obrador de negar el amplio alcance de los cárteles mexicanos de la droga. El fentanilo se ha disparado al tope de la agenda republicana; legisladores, ex altos funcionarios y candidatos presidenciales se están uniendo en torno a la idea, alguna vez marginal, de usar el Ejército de los Estados Unidos para atacar los cárteles de la droga de México y los laboratorios de fentanilo.

Si bien la administración de Biden se opone a esa idea, es casi seguro que será una propuesta republicana clave ya que ambos países se dirigen a las elecciones presidenciales de 2024.

Funcionarios mexicanos advierten que la intervención unilateral de Estados Unidos tendría consecuencias nefastas.

“En un solo acto, destruirías toda la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos”, dijo el canciller Marcelo Ebrard a The Washington Post. Dijo que consideraba que tal ataque era “poco probable”.

Más allá de las campañas

La frustración de Estados Unidos va más allá de la campaña electoral. Los fiscales federales anunciaron este mes acusaciones generales que presentan lo que describen como esfuerzos descarados del Cártel de Sinaloa para inundar los Estados Unidos con fentanilo. Un alto funcionario de los Estados Unidos sugirió abiertamente que López Obrador estaba contradiciendo a sus propias fuerzas de seguridad. “Saben que la producción-síntesis está ocurriendo en México”, dijo el funcionario a los periodistas, hablando bajo condición de anonimato según las reglas básicas de la Casa Blanca.

Alimentando la urgencia de los Estados Unidos está el número creciente de fentanilo, que es alrededor de 100 veces más potente que la morfina. De las aproximadamente 107 mil muertes por sobredosis en los Estados Unidos en 2021, dos tercios involucraron opioides sintéticos, principalmente, fentanilo. La droga es ahora la causa número uno de muerte para estadounidenses de 18 a 49 años, según un análisis de datos del Post.

Para los funcionarios estadounidenses, es obvio quién produce ese fentanilo. Las incautaciones de la droga en la frontera entre Estados Unidos y México se han triplicado desde 2020. Y las autoridades mexicanas han incautado cantidades significativas de precursores químicos utilizados para fabricarla.

Sin embargo, el Gobierno mexicano ha descubierto pocos laboratorios de producción de fentanilo, dicen ambas partes.

No está claro qué han encontrado exactamente las autoridades mexicanas, debido en parte a la vaguedad de los comunicados de prensa del Ejército, la agencia líder en incautaciones de drogas. Ha informado de la destrucción de más de mil “laboratorios químicos” en cuatro años. Pero la gran mayoría, dicen funcionarios y analistas, resultaron ser laboratorios de metanfetamina.

El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó este mes que las autoridades habían incautado 37 sitios de fabricación de pastillas de fentanilo desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. En lo que los analistas interpretaron como un cambio de tono, el informe reconoció que la etapa final de producción –la conversión del químico ANPP en fentanilo– estaba ocurriendo de hecho en esas instalaciones. Sin embargo, el informe sugería que los ingredientes químicos de la droga procedían del extranjero y que México no era el principal culpable de la crisis del fentanilo que devasta en Estados Unidos.

‘La furia de EU’

Los políticos republicanos toman tales conclusiones como una señal de que México no está dispuesto a luchar contra los narcotraficantes. “Si México no coopera, tendremos que hacer lo que sea de nuestro interés nacional”, dijo el senador Lindsey O. Graham –republicano de Carolina del Sur– el mes pasado, al presentar una legislación para etiquetar a los grupos criminales mexicanos como terroristas.

“Vamos a desatar la furia y el poderío de Estados Unidos contra estos cárteles”, dijo Graham. Se comprometió a “dar a los militares la autoridad para perseguir a estas organizaciones dondequiera que existan. No para invadir México. No para derribar aviones mexicanos. Sino para destruir laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses”.

Rara vez se discuten en la disputa las complejidades de abordar la producción de fentanilo.

Los laboratorios de fentanilo son notoriamente difíciles de encontrar. A diferencia de las extensas instalaciones de cocaína descubiertas en las selvas colombianas, los laboratorios de fentanilo suelen ser pequeños y sencillos. No emiten lecturas de calor, vapores químicos ni olores fuertes, como lo hacen los laboratorios de metanfetamina. El fentanilo se puede fabricar con pequeñas cantidades de productos químicos en cocinas, sótanos o garajes.

“Incluso hay una tendencia de drogas sintéticas fabricadas en Airbnbs”, dijo Falko Ernst, analista senior de México para International Crisis Group.

Para encontrar tales sitios, la inteligencia es crucial. Pero México tiene una escasez crítica de investigadores bien capacitados y un sistema judicial débil y plagado de corrupción. El Ejército no emplea detectives, y las investigaciones de seguimiento de los productos químicos o laboratorios incautados a menudo languidecen.

DEA, maniatada

Para complicar aún más las cosas, López Obrador ha limitado las actividades de la DEA en México, argumentando que la agencia tiene un historial de violación de la soberanía nacional. Se indignó al enterarse de que agentes de la DEA habían investigado en secreto a un ex secretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos, sobre denuncias de narcotráfico. Cienfuegos fue arrestado mientras estaba de vacaciones en Los Angeles en 2020, pero luego fue liberado en medio de las preocupaciones de Estados Unidos sobre la solidez del caso y su posible impacto en las relaciones.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos han recopilado amplia información sobre la producción de fentanilo de los cárteles mexicanos, a partir de testigos que han cooperado, informantes y métodos de inteligencia, dijo un ex alto funcionario de la DEA. Pero “como no hay cooperación bilateral” en México, dijo, “no hay a quién pasarle la información”. Habló bajo condición de anonimato porque su empleador actual continúa trabajando con la agencia antidrogas.

Una ofensiva contra el fentanilo en México probablemente sería costosa, tanto políticamente como en vidas perdidas. Considere lo que sucedió en enero, cuando el Ejército mexicano irrumpió en un pueblo rural en Sinaloa para arrestar al presunto traficante Ovidio Guzmán. Los lugartenientes del cártel se defendieron, mataron a 10 soldados, hirieron a 35 y causaron estragos. En un intento anterior de arrestar a Guzmán, cientos de sicarios del cártel tomaron el control de Culiacán, la capital del estado, y finalmente lograron su liberación.

“El Gobierno mexicano no ha demostrado que tenga la capacidad o las capacidades para abordar este problema [del fentanilo]”, dijo David Luckey, de Rand Corp., investigador principal para un informe del Congreso de los Estados Unidos sobre el fentanilo publicado el año pasado. Eso podría explicar la renuencia de López Obrador, conocido por sus iniciales, AMLO, a reconocer la producción nacional de fentanilo, dijo. “Si AMLO no reconoce que México tiene un problema, no se les puede pedir cuentas”.

El flujo no para

El Gobierno mexicano niega que no esté respondiendo a la crisis del fentanilo. Este año, las autoridades arrestaron a dos presuntos capos del fentanilo: Guzmán, el hijo del encarcelado ex capo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y José Guadalupe Tapia, que se dice es cercano a Ismael “El Mayo” Zambada, otro presunto líder del cártel. Si bien las relaciones con la DEA son tensas, México continúa su cooperación antinarcóticos con la CIA y otras agencias de los Estados Unidos, dicen las autoridades.

López Obrador ha intensificado esfuerzos para incautar precursores químicos. Puso a la Marina a cargo de los puertos de México plagados de sobornos y respaldó nuevas regulaciones sobre precursores y prensas de píldoras que los funcionarios estadounidenses consideran entre las más estrictas del mundo. Las incautaciones mexicanas de fentanilo en almacenes, instalaciones de prensado de píldoras, servicios de entrega de paquetes y otros sitios han aumentado.

No obstante, el flujo de fentanilo a los Estados Unidos continúa sin cesar.

¿Fuerza militar?

Los republicanos, molestos por la falta de progreso, han presentado legislación en ambas cámaras del Congreso para designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. La idea de usar la fuerza militar de Estados Unidos contra los traficantes mexicanos ha sido adoptada por los candidatos presidenciales republicanos Donald Trump, Nikki Haley y Vivek Ramaswamy.

Trump dijo que su política sería “acabar con los cárteles, tal como acabamos con ISIS y el califato de ISIS” en Irak y Siria.

Tal charla podría descartarse como una mera bravuconería de campaña. Pero según la revista Rolling Stone, Trump, el favorito para la nominación republicana, ha pedido a sus asesores “planes de batalla” para enfrentar a los traficantes mexicanos. Durante su presidencia, sugirió en dos ocasiones disparar misiles contra laboratorios de drogas mexicanos, según su ex secretario de Defensa, Mark T. Esper. El Ejército de los Estados Unidos se opuso a la idea.

Carlos Pérez Ricart, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, dijo que duda que el Ejército de Estados Unidos lance ataques en México. Pero le preocupaba que esa conversación pudiera normalizarse en la política estadounidense. “El mayor riesgo no es que lo hagan, sino que empuje a los demócratas a moverse hacia este extremo”, dijo.

Los analistas dicen que la idea de utilizar a los militares para bombardear laboratorios de drogas o atacar a los traficantes refleja un malentendido sobre cómo funcionan los cárteles mexicanos. Los traficantes no son grupos pequeños y aislados de forasteros, señaló Ernst, sino personas arraigadas en sus comunidades con vínculos con políticos locales y nacionales, así como con fuerzas de seguridad y líderes empresariales.

Para destruir tal red, dijo, “habría que bombardear toda el área”.

Y no está claro que matar o capturar a los principales traficantes perturbaría significativamente el comercio. Steve Dudley, cofundador del grupo de expertos Insight Crime, dice que el fentanilo es excepcionalmente difícil de interceptar porque es muy compacto y fácil de fabricar. Si se elimina a un jefe del crimen, otro puede llegar.

“Puedes enviar todos los ejércitos que quieras, y eso no hará ninguna diferencia”, dijo.

Los mexicanos tienen buenos recuerdos de las grandes invasiones de los Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX. Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos en México pondría en peligro las relaciones con un importante socio comercial, un país que también ayuda a controlar la migración irregular a Estados Unidos.

Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que cualquier intervención de este tipo tendría “un costo muy alto y un resultado muy pobre. Porque al día siguiente, todavía habría fentanilo [vendiéndose] en las calles”.

‘Chapitos’, infiltrados

Las acusaciones de Estados Unidos anunciadas este mes ofrecieron una mirada poco común dentro de las operaciones de fentanilo supuestamente dirigidas por Ovidio Guzmán y sus hermanos, conocidos como los “Chapitos”. Para muchos mexicanos, el caso envió un mensaje claro: el Gobierno de los Estados Unidos tenía la capacidad de infiltrarse en el Cártel de Sinaloa y, sin duda, también detectar sus vínculos con políticos corruptos. López Obrador criticó la investigación de la DEA como una “injerencia abusiva” en los asuntos mexicanos, reflejando sus preocupaciones sobre el espionaje de Estados Unidos. “Hablaremos bajo qué condiciones cooperaremos” con la agencia, dijo a los periodistas.

En público, al menos, el Gobierno de los Estados Unidos ahora está tratando de suavizar las relaciones. Todd Robinson, subsecretario de Estado para narcóticos internacionales, le dijo a The Washington Post que Estados Unidos no se enfoca en si el fentanilo se produce en México –“lo cual sí es”–, sino que busca formas de trabajar mejor con aliados extranjeros, prohibir precursores químicos, disminuir el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México y reducir la demanda de fentanilo.

“No hay un solo país que sea la panacea en esto, que pueda hacerlo todo solo”, dijo. “Necesitamos un esfuerzo global”.